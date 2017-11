Plzeň - Fotbalisté Slavie se v nedělním šlágru pokusí ukončit spanilou jízdu Viktorie Plzeň ligovou soutěží. Ve 13. kole se druhý tým tabulky představí na hřišti lídra s cílem snížit propastnou ztrátu 11 bodů a oživit proti dosud stoprocentnímu soupeři vlastní šance na obhajobu mistrovského titulu.

Zatímco suverénní Plzeň vyhrála všech 12 dosavadních kol, Slavia už pětkrát ztratila body po čtyřech remízách a domácí porážce s Libercem. Viktorii se dařilo lépe i ve čtvrteční Evropské lize a ve čtvrtém utkání skupinové fáze doma porazila Lugano 4:1. "Sešívaní" v Edenu podlehli Villarrealu 0:2.

"Mají kvalitní tým a těžko se to bude dohánět. Ale pokud je naděje, tak umírá poslední. Zápas v Plzni nám ještě napoví, kam můžeme sahat. Když vyhrajeme, bude ještě taková jiskřička naděje. Když to nezvládneme, bude konec v boji o první místo," prohlásil slávistický trenér Jaroslav Šilhavý.

Poslední vzájemný zápas v březnu doma ovládla Slavia 1:0, ale v Plzni třikrát za sebou prohrála a na ligové vítězství ve Štruncových sadech čeká od května 2013. "Nevím, jestli náš náskok na Slavii bude výhoda, nebo nevýhoda. Samozřejmě je dobře, že jsme to v těch 12 zápasech zvládli a uhráli plný bodový zisk. Určitě by bylo příjemné v tom pokračovat. Obrovský respekt ke Slavii máme, ale na druhou stranu v domácím prostředí budeme hrát na vítězství a budeme chtít tu sérii prodloužit," uvedl plzeňský kouč Pavel Vrba.

Ocenil výkon Slavie v domácím duelu s favorizovaným Villarrealem. "I když ve čtvrtek prohrála, tak od stavu 0:1 hrála výborně a měla několik šancí na vyrovnání. Hrát s Villarrealem takovou partii, jakou předvedla Slavie, samozřejmě budí respekt. Byla hodně blízko k tomu, aby získala body s tak silným soupeřem. Víme, že Slavia má formu a hraje dobře," konstatoval Vrba.

Nedělní duel, který začne v 18:00 a jako hlavní rozhodčí ho povede Radek Příhoda, bude podle Šilhavého z obou stran mimořádně kvalitní. "Zápas v Plzni se bude hodně přibližovat Evropské lize, oba týmy jsou hodně vyspělé. Plzeň je zatím neomylná, ale my ji chceme připravit o neporazitelnost," prohlásil rodák z Plzně a bývalý trenér Viktorie.

Hlasy před zápasem:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Budeme hrát první s druhým a samozřejmě to bude hodně sledovaný zápas. Jsou zápasy, které jsou pro nás trošku prestižnější a Slavia mezi ně určitě patří. Nemyslím si, že to bude zápas nahoru dolů. Na druhou stranu to určitě zase nebude zápas, kdy mužstva budou stát na svých půlkách. Myslím, že obě mužstva budou chtít zvítězit a může to být hodně zajímavý fotbal. Nevím, jestli náš náskok na Slavii bude výhoda, nebo nevýhoda. Samozřejmě je dobře, že jsme to v těch 12 zápasech zvládli a uhráli plný bodový zisk. Určitě by bylo příjemné v tom pokračovat. Obrovský respekt ke Slavii máme, ale na druhou stranu v domácím prostředí budeme hrát na vítězství a budeme chtít tu sérii prodloužit."

Jaroslav Šilhavý (trenér Slavie): "V lize se to pro nás nevyvíjí dobře, těch 11 bodů ztráty je hodně. Plzeň je v laufu, dobře ligu nastartovala. Udělala změn v kádru nejmíň v porovnání s námi nebo se Spartou a je vidět, že jim to jde k duhu. Mají kvalitní tým a těžko se to bude dohánět. Ale pokud je naděje, tak umírá poslední. Zápas v Plzni nám ještě napoví, kam můžeme sahat. Když vyhrajeme, bude ještě taková jiskřička naděje. Když to nezvládneme, bude konec v boji o první místo. Zápas v Plzni se bude hodně přibližovat Evropské lize, oba týmy jsou hodně vyspělé. Plzeň je zatím neomylná, ale my ji chceme připravit o neporazitelnost."

Statistické údaje před šlárem 13. kola první ligy: ---------- Viktoria Plzeň (1.) - Slavia Praha (2.) Výkop: neděle 5. listopadu, 18:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Příhoda - Nádvorník, Paták. Bilance: 40 11-11-18 41:56. Poslední zápas: 0:1.

Předpokládané sestavy: Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hájek, Limberský - Hořava, Hrošovský - Zeman, Kolář, Kopic - Krmenčík. Slavia: Laštůvka - Bořil, Deli, Jugas, Sobol - Souček (Ngadeu) - Van Buren, Hušbauer, Danny, Stoch - Škoda. Absence: Baránek, Hubník - Mešanovič, Švento (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Hájek, Kolář - Bořil, Jugas, Hušbauer (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Krmenčík (9) - Van Buren, Škoda (oba 4).

Zajímavosti: - Slavia v Plzni prohrála poslední 3 ligové zápasy a na vítězství ve Štruncových sadech čeká od května 2013 - Plzeň vyhrála rekordních 12 úvodních kol a jako jediná v ligové sezoně drží neporazitelnost - Plzeň v lize vyhrála v součtu s minulou sezonou 14x za sebou - Plzeň v lize neprohrála 17x za sebou (od dubnové porážky 0:2 na Spartě) - Plzeň doma v lize neprohrála 19x za sebou (z toho 17 výher), naposledy vyšla naprázdno loni v srpnu se Zlínem (0:2) - Plzeň má s 27 góly nejlepší útok a spolu se Slavií se 4 inkasovanými brankami nejlepší obranu - Slavia od loňské porážky na konci srpna 1:3 v Plzni neprohrála ani jeden z 19 venkovních ligových zápasů - Slavia od porážky v Plzni prohrála v lize jediný z 38 zápasů pod trenérem Šilhavým - Slavia venku v lize poslední 2 zápasy vyhrála, předtím 4x za sebou remizovala - Plzeň dnes hraje ve skupině Evropské ligy s Luganem, Slavia rovněž doma s Villarrealem - trenér Slavie Šilhavý, který v minulosti působil v Plzni, oslaví v pátek 56. narozeniny, obránce Bílek má den před utkáním 34. narozeniny - Zmrhal (Slavia) může odehrát 150. ligový zápas

Tabulka: 1. Plzeň 12 12 0 0 27:4 36 2. Slavia 12 7 4 1 19:4 25 3. Olomouc 12 7 4 1 19:8 25 4. Liberec 12 7 2 3 20:12 23 5. Sparta 12 6 3 3 15:9 21 6. Jablonec 12 4 5 3 18:15 17 7. Bohemians Praha 1905 12 4 5 3 12:11 17 8. Teplice 12 4 4 4 15:16 16 9. Zlín 12 4 3 5 13:17 15 10. Mladá Boleslav 12 4 2 6 16:20 14 11. Dukla 12 3 4 5 11:19 13 12. Slovácko 12 1 6 5 9:13 9 13. Ostrava 12 1 5 6 17:26 8 14. Karviná 12 2 2 8 10:19 8 15. Brno 12 2 2 8 8:21 8 16. Jihlava 12 2 1 9 11:26 7