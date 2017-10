Praha - Po dnešní předehrávce mezi Karvinou a vedoucím týmem tabulky Plzní pokračuje o víkendu 12. kolo fotbalové ligy zbylými sedmi zápasy. Mistrovská Slavia se na půdě Slovácka pokusí napravit prohru s Libercem, po které skončila její rekordní šňůra neporazitelnosti v nejvyšší soutěži. Sparta se chce nováčkovi Ostravě pomstít za středeční vyřazení z domácího poháru a Liberci sehraje regionální derby s Jabloncem.

Slavia minule podlehla doma Liberci 1:2 a utrpěla první ligovou porážku pod trenérem Jaroslavem Šilhavým a po rekordních 36 zápasech. Červenobílí ztrácejí na druhém místě na první Plzeň propastných jedenáct bodů a vzdaluje se jim obhajoba titulu. Za týden se Pražané představí ve šlágru na půdě vedoucí Viktorie, ale předtím je v lize ještě čeká Slovácko.

"Ztrácet 11 bodů, to je hodně. Nechci říkat, že je to hotové, ale Plzeň je v laufu, má kvalitní tým a těžko se to bude dohánět. Ale pokud je naděje, tak umírá poslední. Uvidíme za dvě kola, až budeme hrát tam. Nejprve ale musíme porazit Slovácko," uvedl Šilhavý.

Slavia vyhrála jediný z pěti venkovních zápasů této ligové sezony, ale na Slovácku třikrát za sebou zvítězila. Tým z Uherského Hradiště se výsledkově trápí, pod trenérem Michalem Kordulou z pěti kol uhrál jen dvě remízy, přesto věří, že může favorita zaskočit.

"Slavia má na naši ligu spoustu nadprůměrných hráčů a osobností. My ji ale chceme potrápit. Určitě nebudeme hrát zanďoura s přehnaným důrazem na defenzivu, naopak se pokusíme prosadit aktivní hrou. Recept nám trochu ukázal v minulém kole výhrou v Edenu Liberec," řekl Kordula.

Sparta ve středu po penaltách vypadla v osmifinále domácího poháru s Ostravou a podtrhla tím nepovedený podzim. V ligové tabulce jsou Letenští až pátí se čtyřbodovou ztrátou na Slavii. V neděli je znovu čeká Baník, který v nejvyšší soutěži doma porazili v pěti z posledních šesti duelů.

"Jsem zklamaný, že jsme vypadli z poháru, ale musíme rychle obrátit list. V lize ztrácíme čtyři body na druhé místo, musíme dosáhnout na kvalifikaci Ligy mistrů. V neděli hrajeme s Baníkem znovu a na to se musíme soustředit," uvedl italský kouč Sparty Andrea Stramaccioni. "Pro mužstvo je postup v poháru velká vzpruha, ale teď je to ligový zápas a bude o něčem jiném," řekl ostravský kouč Radim Kučera, jehož tým deset kol nevyhrál.

Liberec s Jabloncem nastoupí k podještědskému derby, v němž chtějí oba týmy potvrdit povedený podzim. Slovan je čtvrtý a hosté šestí. Z posledních šesti vzájemných ligových duelů vyhrál Liberec jediný, ale na svém stadionu podlehl rivalovi v samostatné nejvyšší soutěži jen jednou.

"Oba týmy jsou na tom dobře. Jablonec je silnější do ofenzivy, v jeho zápasech padá hodně branek. Hodně důležité bude, kdo dá první branku. Od toho se to bude odvíjet," konstatoval liberecký kouč Jindřich Trpišovský.

"Vnímáme ten zápas určitě více. Já působil na obou barikádách, vím, že rivalita mezi městy je. Liberec hraje doma, to určitě hraje pro něj. Poslední zápas v lize zvítězil, my prohráli se Spartou. Takže bych malinko favorizoval Liberec," uvedl jablonecký trenér Zdeněk Klucký.

Třetí Olomouc po návratu do ligy zatím jen jednou prohrála a další body si chce připsat doma proti Teplicím. Poslední Jihlava se představí na půdě zvedající se Mladé Boleslavi a předposlední Brno přivítá Duklu. Sedmí Bohemians 1905 přivítají devátý Zlín, který stejně jako Plzeň a Slavii čeká v příštím týdnu další zápas Evropské ligy.

Hlasy před víkendovými zápasy 12. kola první fotbalové ligy:

Sigma Olomouc (3.) - FK Teplice (8.)

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Myslím, že Teplice se po vypadnutí z poháru s druholigovým Hradcem Králové nenacházejí v ideálním rozpoložení. Na druhou stranu také protočili několik hráčů a to se jim nevyplatilo. Jejich koncentrace na ligový zápas bude velká. Ale pokud odvedeme stoprocentní výkon, jsme schopni soupeře dostat pod tlak, vynutit si šance. A pak je to otázka toho, abychom vstřelili branky."

Tomáš Vondrášek (obránce Teplic): "Olomouc je ve formě. Pár zápasů jsem viděl a hrají dobře. My se musíme otřepat z vyřazení v poháru. Prostě se to událo, je to špatně, ale pokud to budeme mít v hlavách, tak v Olomouci dostaneme příděl, co jsme tam dostávali doteď. Musíme k sobě být upřímní. Nemůžeme chodit kolem horké kaše, protože gólů dostáváme mraky a je to po chybách, po centrech, to by se nemělo stávat. Musíme udělat všechno pro to, aby se to zlomilo."

Slovan Liberec (4.) - FK Jablonec (6.)

Jindřich Trpišovský (trenér Liberce): "Oba týmy jsou na tom dobře. My jsme v tabulce výš, než jsme po obměně kádru předpokládali, s naším bodovým ziskem jsme spokojeni. Jablonec hraje výborně, sbírá body a je na tom podobně jako my. Mají výborný herní projev, určitě je pro ně hodně důležitý Standa Tecl. Jablonec je silnější do ofenzivy než defenzivy, v jeho zápasech padá hodně branek. Hodně důležité bude, kdo dá první branku. Od toho se to bude odvíjet. Derby v minulé sezoně se nám moc nepovedla. Venku jsme prohráli 0:3, doma jsme ztratili vedení v poslední vteřině. Mělo to pro nás hořkou příchuť, takže o to větší motivaci máme."

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "Vnímáme ten zápas určitě více. Já pocházím z Jablonce a derby jsem hrál už jako hráč. Působil jsem na obou barikádách. Vím, že rivalita mezi městy je. Lidé to berou vážněji než jakákoliv jiná utkání, zájem o tento zápas bude určitě větší. Oba týmy jsou teď opravdu v pohodě. Liberec hraje v domácím prostředí, to určitě hraje pro něj. Poslední zápas v lize zvítězil, my prohráli se Spartou. Takže bych malinko favorizoval Liberec. Hráče budeme upozorňovat na chyby soupeře a místa, která budou podle nás z naší strany překonatelná."

Bohemians Praha 1905 (7.) - Fastav Zlín (9.)

Martin Hašek starší (trenér Bohemians): "Čeká nás další tým, který účinkuje v Evropské lize. Pro nás to bude zajímavá konfrontace. Zápasy v Evropě dodávají sebevědomí, Zlín si tam vede spíš průměrně, i když ve hře o postup stále ještě je. Z provinčního klubu se mění v poněkud pevnější tým ligy. Mají široký kádr, který si před sezonou vybudovali s vidinou účasti ve třech soutěžích. Událo se tam hodně změn, potřebují čas, který prozatím neměli. Mají docela dost rychlých hráčů. Domácí zápasy se jim daří zvládat, ale na hřištích soupeřů moc bodů nezískávají. Vzpomínám si ale na jarní zápas, kdy jsme doma potřebovali Zlín porazit, abychom se zachránili. Nakonec se nám to nepodařilo a Zlín vyhrál."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Zápolíme s problémy v obranné činnosti, na které jsme doplatili v minulém kole vysokou domácí prohrou s Mladou Boleslaví. Dostáváme laciné góly, které padají na vrub špatné komunikaci mezi obránci a brankářem. Psychicky jsme se trochu zvedli postupem v poháru, i když to bylo až po penaltovém rozstřelu. Potřebujeme v naší situaci začít častěji bodovat na hřištích soupeřů. Čeká nás kvalitní soupeř, který doma v této ligové sezoně prohrál pouze jedno utkání."

Zbrojovka Brno (15.) - Dukla Praha (10.)

Roman Pivarník (trenér Brna): "V naší situaci potřebujeme zvládnout vítězně do konce podzimu všechny domácí zápasy. Hru Dukly i naši hru a chyby v posledním zápase v Plzni jsme si podrobně rozebrali. Víme dobře, kde má náš soupeř slabiny. V přípravě věnujeme hodně pozornosti nácviku standardních situací. Jak útočných, tak i defenzivních. Do naší sestavy se vrací Polák a Kratochvíl, velký výběr ke změnám vzhledem k úzkému kádru nemáme."

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Brno jsem viděl v sedmi zápasech, ve čtyřech byli aktivnějším týmem, ale na vítězství nedosáhli. Jejich ofenziva má zajímavé předpoklady. Je třeba se ale dívat hlavně na vlastní výkon, ten potřebujeme venku zlepšit úplně v těch nejzákladnějších faktorech, a to je disciplína a přesnost v defenzivě. A zefektivnit koncovku zlepšující se ofenzivy. Pak věřím, že uspějeme."

FK Mladá Boleslav (11.) - Vysočina Jihlava (16.)

Dušan Uhrin mladší (trenér a generální sportovní manažer M. Boleslavi): "Potřebujeme vylepšit bilanci nepovedeného podzimu a pokračovat ve vzestupu ligovou tabulkou. Ke třem bodů proti Jihlavě nás dovede jedině zodpověděný a zároveň bojovný výkon."

Michal Zach (asistent trenéra Jihlavy): "Inspirací by pro nás měl být výkon, který jsme podali v prvním poločase v pohárovém utkání proti Slavii. Chceme být kompaktní a bezchybní v defenzivě a snažit se využít každou možnost a chybu soupeře k útoku a zakončení. Mladá Boleslav dlouhodobě patří mezi silné prvoligové týmy. Vzhledem ke kvalitě kádru se dalo očekávat, že půjde výsledkově i herně nahoru. Zdá se, že trenér Uhrin našel optimální složení týmu, což se projevilo v posledním vítězném utkání ve Zlíně."

1. FC Slovácko (12.) - Slavia Praha (2.)

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Slavia má ve svém středu spoustu výborných a na naši ligu nadprůměrných hráčů a osobností. Stačí jmenovat Stocha, Škodu, Necida, Hušbauera, Deliho. My ale chceme Slavii potrápit. Určitě nebudeme hrát zanďoura s přehnaným důrazem na defenzivu, naopak se pokusíme prosadit aktivní hrou. Recept nám trochu ukázal v minulém kole výhrou v Edenu Liberec."

Jaroslav Šilhavý (trenér Slavie): "Ztrácet 11 bodů, to je hodně. Nechci říkat, že je to hotové, ale Plzeň je v laufu, má kvalitní tým a těžko se to bude dohánět. Ale pokud je naděje, tak umírá poslední. Uvidíme za dvě kola, až budeme hrát tam, to nám určitě hodně napoví. Nejprve ale musíme porazit Slovácko. Doma je nepříjemným soupeřem, ale my si nemůžeme dovolit ztratit. Bereme jen tři body."

Sparta Praha (5.) - Baník Ostrava (14.)

Andrea Stramaccioni (trenér Sparty): "Pochopitelně nejsem rád, že jsme vypadli z poháru. Ale musíme tomu čelit, je to realita. Nesmíme se vzdávat a uhnout z naší cesty. V lize ztrácíme čtyři body na druhé místo, musíme dosáhnout na kvalifikaci Ligy mistrů. V neděli hrajeme s Baníkem znovu a na to se musíme soustředit. Musíme rychle obrátit list a zvládnout to."

Radim Kučera (trenér Ostravy): "Sparta bude po středečním pohárovém utkání určitě nějak reagovat změnami v sestavě, protože v prvním poločase se trápila s naším rozestavením. Bude hledat skuliny a chyby, ale stejně tak my musíme reagovat, abychom se jim vyhnuli a znovu k tomu přistoupili co nejzodpovědněji. Pro mužstvo je postup v poháru velká vzpruha, ale teď je to ligový zápas a bude zase o něčem jiném."