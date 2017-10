Villarreal (Španělsko) - Fotbalisté pražské Slavie odehrají ve čtvrtek večer třetí z šesti utkání základní fáze Evropské ligy. Český šampion se představí na půdě největšího favorita skupiny Villarrealu v přímém souboji o první místo v tabulce. K vedoucí příčce potřebují červenobílí ve Španělsku překvapit a po 19 zápasech zvítězit v pohárech venku.

Slavia vstoupila do skupiny dobře a po domácí výhře 1:0 nad Maccabi Tel Aviv a remíze v Astaně 1:1 má na druhém místě tabulky čtyři body. O skóre vede Villarreal, který nejprve doma porazil Astanu 3:1 a pak remizoval v Izraeli 0:0. Třetí tým skupiny Maccabi má stejně jako poslední Astana bod. Do vyřazovací fáze postoupí první dva celky.

"Samozřejmě je to lepší, když máme čtyři body. Ale pořád platí, co jsem říkal po losu, že Villarreal je favorit skupiny, který má hodně blízko k tomu skupinu vyhrát. Má na to bezesporu velkou kvalitu. My se budeme snažit jim to zítra znepříjemnit. Kdyby se nám povedl třeba bodík, byli bychom rádi," řekl novinářům slávistický trenér Jaroslav Šilhavý.

Villarreal v sezoně 2005/06 došel do semifinále Ligy mistrů. I když v poslední době už není tak silný, v předminulé sezoně Evropské ligy se o jeho schopnostech přesvědčily i dva české kluby - nejprve v jeho konkurenci po výsledcích 0:1 venku a 3:3 nepostoupila ze skupiny Plzeň a ve čtvrtfinále s ním vypadla Sparta po prohrách 1:2 venku a 2:4 doma.

Hned čtyři góly dal tehdy Letenským útočník Cédric Bakambu, který je v týmu stále a představuje největší hrozbu. V posledních dvou ligových zápasech sám rozhodl pěti brankami o výhrách 2:1 v Gironě a 3:0 nad Eibarem. Celkově dal posledních šest gólů "Žluté ponorky", která je osmá v tabulce španělské ligy. Trefil se i před pár dny za reprezentaci Konga proti Libyi.

"Bilance je to neskutečná. Viděli jsme ho na videu, je silný, rychlý, s náběhy za obranu. Je to i o tom, jaké balony dostává. Musíme se snažit, aby je nedostával," řekl stoper Jakub Jugas.

"Bakambu teď zužitkovává útočné snažení Villarrealu, ale není to jen o něm. Celý tým hraje výborně, je to technicky vybavené kombinační mužstvo. Máme k nim respekt, ale ne strach. Sám jsem zvědavý na tu konfrontaci, beru to asi jako zatím nejtěžšího soupeře v sezoně," uvedl Šilhavý.

Slavia se na zápas naladila sobotním ligovým vítězstvím 2:0 v Karviné a na osmý pokus se dočkala první venkovní výhry v sezoně.

V pohárech červenobílí čekají na triumf na soupeřově hřišti už více než deset let od památného předkola Ligy mistrů s Ajaxem Amsterodam. "Je na čase taky něco uhrát venku v pohárech. Něco by tam mohlo spadnout. Ale každý bod by měl cenu," uvedl Jugas.

Slavia do Španělska odcestovala bez zraněných Dušana Šventa, Murise Mešanoviče a Michaela Ngadeua. Zápas ve Villarrealu začne ve čtvrtek ve 21:05.

Statistické údaje před zápasem 3. kola skupiny A Evropské ligy Villarreal - Slavia: Výkop: čtvrtek 19. října, 21:05 (ČT sport). Rozhodčí: Svein Oddvar Moen - Kim Thomas Haglund, Magnus Lundberg - Tore Hansen, Ola Hobber Nilsen (všichni Nor.).

Bilance: Španělsko - ČR (Československo) 77 44-17-16 139:75. 1960/61 PMEZ: FC Barcelona - Hradec Králové 4:0, 1:1, 1964/65 PMEZ: Real Madrid - Dukla Praha 4:0, 2:2, 1967/68 PMEZ: Real Madrid - Sparta Praha 3:0, 1:2, 1974/75 UEFA: San Sebastian - Ostrava 0:1, 0:4, 1980/81 UEFA: Bohemians Praha - Gijón 3:1, 1:2, 1980/81 UEFA: Brno - San Sebastian 1:1, 1:2, 1981/82 UEFA: Bohemians Praha - Valencie 0:1, 0:1, 1981/82 PVP: Dukla Praha - FC Barcelona 1:0, 0:4, 1982/83 UEFA: Valencie - Ostrava 1:0, 0:0, 1983/84 UEFA: Sparta Praha - Real Madrid 3:2, 1:1, 1985/86 PMEZ: Sparta Praha - FC Barcelona 1:2, 1:0, 1987/88 UEFA: Espaňol Barcelona - Vítkovice 2:0, 0:0, 1988/89 UEFA: San Sebastian - Dukla Praha 2:1, 2:3, 1991/92 PMEZ: FC Barcelona - Sparta Praha 3:2, 0:1, 1991/92 UEFA: Olomouc - Real Madrid 1:1, 0:1, 1996/97 UEFA: Slavia Praha - Valencie 0:1, 0:0, 1998/99 UEFA: Sparta Praha - San Sebastian 2:4, 0:1, 1999/00 LM: FC Barcelona - Sparta Praha 5:0, 2:1, 1999/00 UEFA: Olomouc - Mallorca 1:3, 0:0, 1999/00 UEFA: Teplice - Mallorca 1:2, 0:3, 2001/02 LM: Sparta Praha - Real Madrid 2:3, 0:3, 2001/02 UEFA: Vigo - Olomouc 4:0, 3:4, 2001/02 UEFA: Vigo - Liberec 3:1, 0:3, 2001/02 UEFA: Liberec - Mallorca 3:1, 2:1, 2002/03 UEFA: Žižkov - Betis Sevilla 0:1, 0:3, 2003/04 LM: Vigo - Slavia Praha 3:0, 0:2, 2004/05 UEFA: Zaragoza - Olomouc 1:0, 3:2, 2005/06 UEFA: Teplice - Espaňol Barcelona 1:1, 0:2, 2006/07 UEFA: Liberec - FC Sevilla 0:0, 2006/07 UEFA: Sparta Praha - Espaňol Barcelona 0:2, 2007/08 LM: FC Sevilla - Slavia Praha 4:2, 3:0, 2007/08 UEFA: Mladá Boleslav - Villarreal 1:2, 2009/10 EL: Valencie - Slavia Praha 1:1, 2:2, 2011/12 LM: Barcelona - Plzeň 2:0, 4:0, 2012/13 EL: Sparta Praha - Bilbao 3:1, 0:0, 2012/13 EL: Atlético Madrid - Plzeň 1:0, 0:1, 2013/14 EL: Jablonec - Betis Sevilla 1:2, 0:6, 2013/14 EL: Liberec - FC Sevilla 1:1, 1:1, 2015/16 EL: Villarreal - Plzeň 1:0, 3:3. 2015/16 EL: Villarreal - Sparta Praha 2:1, 4:2. Villarreal v Evropě: LM/PMEZ 32 9-12-11 30:37 EL/UEFA 94 54-21-19 169:94 Celkem 126 63-33-30 199:131 Slavia v Evropě: LM/PMEZ 32 10-8-14 25:44 EL/UEFA 106 40-28-38 135:123 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 146 53-39-54 171:176 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Villarreal: Barbosa - Mario Gaspar, Bonera, Víctor Ruiz, Costa - Castillejo, Trigueros, Hernández, Fornals - Bakambu, Sansone. Slavia: Kovář - Bořil, Jugas, Deli, Sobol - Souček - Sýkora, Hušbauer, Stoch, Danny - Necid. Absence: Semedo, Asenjo, B. Soriano, A. Fernández (všichni zranění) - Ngadeu, Mešanovič, Švento (všichni zranění).

Zajímavosti: - Villarreal zatím ve skupině porazil Astanu 3:1 a remizoval 0:0 v Tel Avivu - Slavia doma porazila Maccabi Tel Aviv 1:0 a remizovala 1:1 v Astaně - Villarreal v 7 zápasech s českými týmy neprohrál a doma je ve 3 utkáních pokaždé porazil - Villarreal v sezoně 2015/16 vyřadil ve čtvrtfinále EL Spartu po výhře 2:1 doma a 4:2 venku, předtím ve skupině hrál s Plzní (výhra 1:0 doma, remíza 3:3 venku) - Slavia vyhrála jediný z 8 zápasů se španělskými soupeři - Villarreal v generálce vyhrál 2:1 v Gironě, Slavia zvítězila v Karviné 2:0 a na osmý pokus se dočkala první venkovní výhry v této sezoně - Villarreal prohrál jediný z posledních 8 soutěžních zápasů - Villarreal doma od 1. dubna 8x za sebou neprohrál - Villarreal hrál v sezoně 2005/06 semifinále LM - Slavia venku v pohárech 19x za sebou nevyhrála (od vítězství 1:0 v LM na půdě Ajaxu Amsterodam v roce 2007) - Slavia vyhrála v pohárech jen 4 z posledních 37 zápasů (z toho 2 v této sezoně) - Slavia od 15. srpna 11x za sebou neprohrála - Slavia hraje skupinu pohárů poprvé od roku 2009 - Stoch (Slavia) slaví v den utkání 28. narozeniny - útočník Bakambu dal posledních 6 branek Villarrealu - Villarreal na konci září odvolal trenéra Frana Escribu a mužstvo převzal Javier Calleja Tabulka: 1. Villarreal 2 1 1 0 3:1 4 2. Slavia Praha 2 1 1 0 2:1 4 3. Maccabi Tel Aviv 2 0 1 1 0:1 1 4. Astana 2 0 1 1 2:4 1