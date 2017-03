Praha - Fotbalisté Slavie budou v sobotním utkání 21. ligového kola hájit první místo v tabulce v Liberci. Druhá Plzeň, která po středeční dohrávce s Bohemians 1905 (1:0) stáhla náskok pražského lídra na bod, se v neděli představí na hřišti nováčka Karviné. Třetí Sparta s debutujícím trenérem Petrem Radou už dnes večer hostí pátý Zlín.

Slavia má aktuálně nejlepší formu z ligy. Ve čtyřech jarních kolech neztratila ani bod a celkově drží šňůru sedmi výher. Naopak Liberec z posledních deseti zápasů porazil jen poslední Příbram a krčí se na třináctém místě. Severočeši ale v sobotu potrápili Plzeň, na jejímž hřišti prohráli 0:1 vlastním gólem Ondřeje Kúdely.

"Brzdíme euforii, kterou slyšíme kolem sebe. Liberec se chce odpoutat z té dolní poloviny tabulky a určitě bude hrát dobře. Bude nás chtít porazit, protože skalp Slavie je teď cenný. Viděli jsme zápas v Plzni, který Liberec odehrál velice dobře. Oni sami mluví o tom, že by chtěli na výkon z Plzně navázat," uvedl trenér Slavie Jaroslav Šilhavý, který v minulosti dovedl Slovan k titulu.

Zatímco Slavia má se 43 góly nejlepší útok soutěže, Liberec je s 13 brankami nejméně produktivním celkem. Slavia však na Stadionu u Nisy zvítězila v jediném z posledních pěti ligových duelů. "V Plzni jsme podali dobrý výkon a body nám trochu protekly mezi prsty. Myslím, že nás čeká stejně těžké utkání. Slavia má teď asi lepší formu a výsledky než Plzeň, ale zase s Viktorií jsme hráli venku a teď hrajeme doma, kde chceme uspět," řekl liberecký kouč Jindřich Trpišovský.

Plzeň se na jaře hodně trápí v ofenzivě. V pěti utkáních vstřelili hráči mistra pouze tři branky, které však stačily na tři výhry 1:0. Nejlepší týmový střelec Michael Krmenčík skóroval jen proti Příbrami a zimní rakouská posila Andreas Ivanschitz poslední tři kola vůbec nehrál. Naopak Karviná zvítězila dvakrát za sebou a usadila se na solidním šestém místě.

"Doufám, že výhra na Bohemce byla pro nás vzpruha a že nám to pomůže se uklidnit. Čeká nás další důležitý venkovní zápas. Postavení Karviné v tabulce je překvapení, ale je to podložené jejich dobrou hrou. Vstup do jara jim vyšel, my ale budeme hrát na vítězství. Mužstvo máme připravené tak, aby náročný program tohoto anglického týdne dokázalo zvládnout," konstatoval kouč Plzně Roman Pivarník.

Příbram v sobotu zavítá do Teplic. Středočeši v minulém kole ovládli záchranářskou bitvu s Hradcem Králové (1:0) a ztrácejí už jen pět bodů na nesestupové pozice. "Každé utkání, ve kterému nebodujeme, je pro nás problém. Proto věřím, že nás ta výhra s Hradcem nakopla a v Teplicích něco uhrajeme. Potřebujeme totiž něco přivést i zvenku," uvedl příbramský trenér Kamil Tobiáš, jehož tým čeká na venkovní výhru 14 zápasů.

Bohemians 1905 v nedělním pražském derby přivítají Duklu s cílem ukončit dlouhou sérii bez vstřelené branky, která čítá už 716 minut. "Klokani" doma s dejvickým rivalem v samostatné lize ještě neprohráli.

V neděli odpoledne ještě čtrnáctý nováček Hradec Králové hostí Brno a předposlední Jihlava hraje v Jablonci. Čtvrtá Mladá Boleslav by v sobotu večer na hřišti Slovácka ráda potvrdila minulou domácí výhru 1:0 nad Spartou.

Statistické údaje před zápasy 21. kola první ligy:

FK Teplice (7.) - 1. FK Příbram (16.)

Výkop: sobota 18. března, 15:00.

Rozhodčí: Hrubeš - Paták, Pospíšil.

Bilance: 37 19-9-9 52:31.

Poslední zápas: 2:3.

Předpokládané sestavy:

Teplice: Chudý - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Soungole, Kučera - Hora, Vachoušek, Vošahlík - Vaněček.

Příbram: Hruška - Chaluš, Tregler, Jiránek, Krameš - Bazal, T. Pilík, Trapp, Suchan, Rezek - Linhart.

Absence: Fillo (4 ŽK), Grigar (zranění) - Divíšek, Kukec (oba nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Jeřábek, Šušnjar, Vaněček (všichni 3 ŽK) - Chaluš (7 ŽK), Hruška, Jiránek, Krameš, T. Pilík (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Vaněček (6) - T. Pilík (5).

Zajímavosti:

- Teplice vyhrály jediný z posledních 5 vzájemných ligových zápasů

- Teplice doma v lize s Příbramí 5 zápasů neprohrály (3 výhry, 2 remízy)

- Příbram vyhrála v lize v Teplicích jen 2x, naposledy v roce 2010

- Teplice jsou jedním ze 3 týmů, které Příbram dokázala v této ligové sezoně porazit

- Teplice vyhrály jediné z posledních 5 kol (2 remízy, 2 prohry)

- Teplice doma získaly o 3 body méně než venku

- Příbram minule porazila Hradec a zvítězila po předchozích 3 porážkách

- Příbram má s 42 inkasovanými góly nejhorší obranu v lize

- Příbram venku v lize 14x za sebou nevyhrála, v této sezoně je s 2 body ze soupeřových hřišť nejhorší v soutěži

- trenér Teplic Šmejkal působil jako hráč v Příbrami

Slovan Liberec (13.) - Slavia Praha (1.)

Výkop: sobota 18. března, 16:30 (O2 TV Sport).

Rozhodčí: Ardeleánu - Wilczek, Vlasjuk.

Bilance: 47 15-13-19 55:60.

Poslední zápas: 0:1.

Předpokládané sestavy:

Liberec: Dúbravka - Karafiát, Kúdela, Latka, Kerbr - Breite, Ševčík - Bartl, Potočný, Vůch - Baroš.

Slavia: Pavlenka - Bořil, Lüftner, Deli, Flo - Ngadeu - Sýkora, Hušbauer, Barák, Zmrhal - Škoda.

Absence: Coufal (zranění), Mikula, Souček (oba dohoda klubů), Kouřil (nejistý start) - Kenija, Alvir, Frydrych, Švento (všichni zranění).

Disciplinární ohrožení: Coufal, Baroš, Breite, Ekpai (všichni 3 ŽK) - Bořil, Hušbauer (oba 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Bartl (3) - Škoda (12).

Zajímavosti:

- Slavia prohrála jediný z posledních 6 vzájemných ligových duelů (z toho 4 výhry)

- Slavia vyhrála jediný z posledních 5 ligových zápasů v Liberci

- Liberec vyhrál jediné z posledních 10 kol

- Liberec ve 4 z posledních 5 kol neskóroval

- Slavia v 18 soutěžních zápasech pod trenérem Šilhavým neprohrála (16 v lize, 2 v poháru)

- Slavia 7 kol po sobě zvítězila

- Slavia má s 43 góly nejlepší útok ligy, Liberec naopak s 13 brankami nejhorší

- Škoda (Slavia) dal v posledních 5 ligových zápasech s Libercem 7 branek

- Latka (Liberec) působil ve Slavii a může odehrát 200. ligový zápas

- trenér Slavie Šilhavý v minulosti vedl Liberec, s nímž vyhrál ligový titul a v Evropské lize postoupil ze skupiny

1. FC Slovácko (10.) - FK Mladá Boleslav (4.)

Výkop: sobota 18. března, 20:15 (ČT sport).

Rozhodčí: Julínek - Pelikán, Kubr.

Bilance: 21 4-5-12 17:34.

Poslední zápas: 0:3.

Předpokládané sestavy:

Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Břečka, Civič - Šumulikoski - Navrátil, Daníček, Havlík, Tetteh - Koné.

M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Da Silva, Stronati, Fleišman - Mareš, Valenta - Jánoš, Železník, Fabián - Přikryl.

Absence: Chvátal, Chyla (oba zranění) - Rada, Kysela (oba rekonvalescence).

Disciplinární ohrožení: Civič (7 ŽK), Břečka, Koné, Tetteh, Ťok (všichni 3 ŽK) - Magera (7 ŽK), Fleišman, Matějovský (oba 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Koné, Zajíc (oba 3) - Chramosta (8).

Zajímavosti:

- Slovácko v posledních 8 ligových zápasech s M. Boleslaví nevyhrálo (7 proher a remíza) a vstřelilo pouze 2 góly

- Slovácko v lize porazilo M. Boleslav naposledy v září 2012

- Slovácko 6 kol za sebou neprohrálo (5 remíz, jedno vítězství)

- Slovácko uhrálo na jaře 4 remízy a vstřelilo jediný gól

- Slovácko doma v této ligové sezoně porazilo jen Bohemians a 7x za sebou před svými diváky v nejvyšší soutěži nevyhrálo

- Slovácko v minulém kole ukončilo čekání na gól, které trvalo 294 minut

- Slovácko v 10 z 20 kol remizovalo

- M. Boleslav minule porazila Spartu a v lize vyhrála po 9 zápasech

- M. Boleslav je 5 kol neporažena, z toho 4x remizovala

- M. Boleslav 206 minut neinkasovala

FK Jablonec (8.) - Vysočina Jihlava (15.)

Výkop: neděle 19. března, 15:00.

Rozhodčí: Dubravský - Vysloužil, Peřina.

Bilance: 11 4-5-2 14:8.

Poslední zápas: 1:1.

Předpokládané sestavy:

Jablonec: Valeš - Jankovič, Pernica, Beneš, Hanousek - Hübschman - Trávník, Pospíšil, Mehanovič, Zelený - Zrelák.

Jihlava: Hanuš - Tlustý, Krejčí, Urdinov - Vaculík, Hronek, Batioja, Štěpánek, Ikaunieks - Dvořák, Rabušic.

Absence: Hrubý, Doležal (oba zranění), V. Kubista (nemoc) - Urblík, Rosa, Kryštůfek, Vitásek (všichni zranění).

Disciplinární ohrožení: Mehanovič, Doležal (oba 3 ŽK) - Hronek, Urblík (oba 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Mihálik (5) - Ikaunieks (5)

Zajímavosti:

- Jihlava v dosavadních 5 ligových zápasech v Jablonci nevyhrála a vstřelila v nich jediný gól

- Jablonec poslední 3 domácí ligové zápasy s Jihlavou vyhrál při skóre 7:0

- Jablonec prohrál jediný z posledních 6 vzájemných ligových duelů

- Jablonec doma v lize 5x za sebou neprohrál

- Jablonec v úterý porazil v dohrávce doma Hradec Králové 2:1

- Jihlava prohrála 3 ze 4 jarních kol

- Jihlava v lize venku 13x za sebou nevyhrála

- Jihlava získala venku jen 4 z dosavadních 16 bodů

- Diviš (Jablonec) může odehrát 100. ligový zápas

- jihlavští Hronek, Krejčí, Mišůn a Zoubele působili v Jablonci

FC Hradec Králové (14.) - Zbrojovka Brno (11.)

Výkop: neděle 19. března, 15:00.

Rozhodčí: Proske - Kotalík, Kříž.

Bilance: 25 11-8-6 22:19.

Poslední zápas: 1:1.

Předpokládané sestavy:

Hradec: Ottmar - Krátký, Chleboun, Hůlka, M. Černý - Jirsák, Schwarz - Malinský, P. Černý, Trubač - Žondra.

Brno: Melichárek - Šural, Pavlík, Kijanskas, Jablonský - Ashiru, Štohanzl, Zavadil, Polák, Lutonský - Řezníček.

Absence: Holeš, Janoušek, Polom, Vlkanova (všichni zranění), Martan, Plašil (oba 4 ŽK) - Škoda (4 ŽK), Taščij (trest za ČK).

Disciplinární ohrožení: Chleboun, Janoušek, Schwarz (všichni 3 ŽK) - Přichystal (3 ŽK).

Nejlepší střelci: Malinský, Schwarz (oba 4) - Škoda (10).

Zajímavosti:

- Hradec s Brnem prohrál v jediném z posledních 7 ligových zápasů

- Hradec doma v lize porazil Brno 3x za sebou

- Hradec čeká na ligové vítězství 6 zápasů (z toho 5x prohrál)

- Hradec dal v 5 jarních zápasech jen 2 góly

- Hradec po návratu na domácí stadion ještě v lize nevyhrál (4 porážky a remíza)

- Brno posledních 5 kol neprohrálo, porazilo v nich ale pouze Liberec (4 remízy)

- Brno v posledních 2 kolech remizovalo 0:0, neinkasovalo už 339 minut

- Brno je s 12 nerozhodnými výsledky "remízovým králem" ligy

- Štohanzl (Brno) slaví den po utkání 32. narozeniny

MFK Karviná (6.) - Viktoria Plzeň (2.)

Výkop: neděle 19. března, 16:30 (O2 TV Sport).

Rozhodčí: Zelinka - Kotík, Antoníček.

Bilance: 1 0-0-1 0:2.

Poslední zápas: 0:2.

Předpokládané sestavy:

Karviná: Laštůvka - Moravec, Košťál, Hošek, Eismann - Janečka, Šisler - Budínský, Panák, Kalabiška - Wágner.

Plzeň: Kozáčik - Matějů, Hubník, Hájek, Janža - Kopic, Hořava, Hrošovský, Kovařík - Krmenčík, Bakoš.

Absence: nikdo - Baránek, Pilař (oba zranění), Hejda, Hromada, Limberský (všichni nejistý start).

Disciplinární ohrožení: nikdo - Kozáčik, Matějů, Kopic, Petržela, Zeman, Hromada (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Budínský (5) - Krmenčík (6).

Zajímavosti:

- dosud jediný vzájemný ligový duel vyhrála Plzeň 2:0 góly Hořavy

- Karviná 6 kol po sobě neprohrála a poslední 2 vyhrála

- Karviná v posledních 3 domácích zápasech v lize inkasovala jediný gól

- Plzeň bodovala v 15 z posledních 16 ligových utkání

- Plzeň má s 10 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy

- Plzeň v posledních 7 ligových zápasech dostala jediný gól

- Plzeň ve středu zvítězila v dohrávce na půdě Bohemians 1:0

- v 5 jarních zápasech Plzně padly dohromady 4 branky

- Wágner (Karviná) působil v Plzni

- zápas je vyprodaný

Bohemians Praha 1905 (12.) - Dukla Praha (9.)

Výkop: neděle 19. března, 17:00.

Rozhodčí: Franěk - Blažej, Mokrusch.

Bilance: 11 5-4-2 14:13.

Poslední zápas: 1:4.

Předpokládané sestavy:

Bohemians: Fryšták - Dostál, Buchta, Krch, Šmíd, Havel - Hubínek, Jirásek - Mašek, Markovič, Luts.

Dukla: Rada - Miloševič, Šimůnek, Štetina, Podaný - Tetour, Mustedanagič, Hanousek - Brandner, Holenda, Olayinka.

Absence: Hašek, Švec (oba zranění), Vrzal (dohoda klubů) - Koval, Koreš (oba zranění).

Disciplinární ohrožení: Buchta, Dostál, Jindřišek, Mašek, Šmíd, Švec (všichni 3 ŽK) - Kušnír (7 ŽK), Olayinka, Štetina (oba 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Mašek (3) - Olayinka (4).

Zajímavosti:

- Bohemians s Duklou prohráli v jediném z posledních 7 ligových utkání

- Bohemians doma v samostatné lize ještě s Duklou neprohráli (3 výhry, 2 remízy)

- Bohemians v lize 8x za sebou nevyhráli, naposledy porazili na konci října Liberec

- Bohemians v posledních 7 ligových duelech nedali gól, naposledy v soutěži skórovali v listopadu na Slavii

- Bohemians čekají na ligovou branku 716 minut, což je jejich nejdelší série v lize, absolutním maximem soutěže je zlínských 1004 minut bez gólu z podzimu 1995

- Bohemians ve 3 z posledních 4 kol remizovali 0:0

- Dukla ze 4 jarních kol udržela 3x čisté konto, jediný gól dostala na Spartě

- Dukla vyhrála 2 z posledních 3 ligových venkovních zápasů

- hráči Bohemians Berger, Markovič a Šmíd působili v Dukle, Vrzal v Ďolíčku hostuje a nemůže nastoupit, útočník Dukly Holenda zase hrával za "klokany"

- Švec slaví v den zápasu 30. narozeniny, Krchovi (oba Bohemians) bude den po utkání 25 let

1. Slavia 20 14 5 1 43:14 47 2. Plzeň 20 14 4 2 29:10 46 3. Sparta 20 11 5 4 33:17 38 4. Mladá Boleslav 20 9 7 4 31:20 34 5. Zlín 20 9 7 4 28:20 34 6. Karviná 20 8 5 7 28:29 29 7. Teplice 20 7 6 7 22:19 27 8. Jablonec 20 6 7 7 28:28 25 9. Dukla 20 6 5 9 24:23 23 10. Slovácko 20 4 10 6 21:26 22 11. Brno 20 3 12 5 21:29 21 12. Bohemians Praha 1905 20 5 6 9 15:24 21 13. Liberec 20 4 7 9 13:20 19 14. Hradec Králové 20 5 2 13 19:34 17 15. Jihlava 20 3 7 10 16:31 16 16. Příbram 20 3 3 14 15:42 12