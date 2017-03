Praha - Fotbalisté Slavie budou ve 20. kole první ligy hájit čtyřbodový náskok v čele tabulky v nedělním utkání proti Teplicím, s nimiž doma třikrát za sebou nevyhráli. Mistrovská Plzeň, která má dohrávku k dobru, se proti Liberci pokusí napravit minulou porážku 0:1 v Edenu a třetí Sparta bude hrát o udržení reálné naděje na titul na půdě páté Mladé Boleslavi. Na opačném konci tabulky potřebuje poslední Příbram k oživení šancí na záchranu porazit čtrnáctý Hradec Králové.

Slavia po výhře nad Plzní protáhla sérii bez porážky na 15 kol a rázem se stala největším favoritem na titul. Červenobílé ale nyní čeká nepříliš oblíbený soupeř. V lize Teplice porazili jen jednou z posledních osmi pokusů a v roce 2013 s nimi v Edenu utrpěli svou nejvyšší porážku v samostatné historii nejvyšší soutěže 0:7.

"Chceme vítězství s Plzní potvrdit v dalším duelu. Nabádáme hráče, aby byli po utkání s Plzní obezřetní. Musíme k nedělnímu duelu přistoupit stejně zodpovědně jako právě k zápasu s Plzní. Vůbec nesmíme rozlišovat, o jakého jde soupeře a kde se nachází v tabulce," řekl trenér Jaroslav Šilhavý, který na podzim při remíze 2:2 v Teplicích odstartoval s týmem stále trvající slávistickou neporazitelnost.

Plzeň remizovala ve Zlíně a poté prohrála šlágr na Slavii, takže proti třináctému Liberci si už nesmí dovolit zaváhat. Obhájce trofeje dal ve třech jarních zápasech jediný gól. "Z týmu cítím velké odhodlání vyhrát. Víme, že doma jsou výkony mnohem lepší než venku, a budeme se chtít fanouškům odvděčit výhrou," řekl trenér Viktorie Roman Pivarník.

Liberec vyhrál jediný z posledních 14 vzájemných ligových zápasů, povzbudilo ho ale minulé vítězství nad Příbramí, díky němuž se Slovan vzdálil sestupovým příčkám. "Možná to zní trochu odvážně, ale jestli máme šanci někdy bodovat v Plzni, tak myslím, že by to mohlo být teď. Domácí nejsou úplně v pohodě, dlouho se jim nestalo, že by dva zápasy za sebou nevyhráli. Je potřeba, aby všichni naši hráči podali optimální výkon," řekl liberecký kouč Jindřich Trpišovský.

Sparta ztrácí na vedoucí Slavii šest bodů, a pokud chce ještě reálně pomýšlet na titul, musí v Mladé Boleslavi vyhrát. S týmem z města automobilů Letenští v lize neprohráli devětkrát za sebou a z toho sedmkrát zvítězili. Mladoboleslavští navíc už devět kol čekají na výhru.

"Boleslav má velice dobře poskládané mužstvo a pro mě je až malý zázrak, že ztrácejí body. Ale všichni víme, že jméno Sparta je pro každé mužstvo pořád stejná motivace. Oni se můžou na úkor Sparty jen odrazit," upozornil asistent trenéra Sparty Zdeněk Svoboda.

Příbram ztrácí na nesestupovou příčku osm bodů a proti nováčkovi z Hradce Králové má možná poslední šanci na oživení nadějí na záchranu. Tým od Litavky na jaře jako jediný ještě nebodoval. "V sobotu už musíme vyhrát, nic jiného nepřipadá v úvahu. Musíme předchozí utkání hodit za hlavu, nyní je pro nás již každý zápas existenční," řekl kouč Příbrami Kamil Tobiáš.

Ve zbylých zápasech se čtvrtý Zlín pokusí ukončit sérii bez výhry trvající pět kol proti Slovácku, předposlední Jihlava přivítá Karvinou, Dukla hostí Jablonec a Bohemians 1905 budou v Brně usilovat o prolomení střeleckého trápení. "Klokani" nedali v lize gól 536 minut.

Statistické údaje před zápasy 20. kola první fotbalové ligy:

Fastav Zlín (4.) - 1. FC Slovácko (9.)

Výkop: sobota 11. března, 15:00.

Rozhodčí: Jílek - Antoníček, Kotalík.

Bilance: 13 6-3-4 18:14.

Poslední zápas: 3:1.

Předpokládané sestavy:

Zlín: Dostál - Pazdera, Jugas, Gajič, Matejov - Vukadinovič, Živulič, Traoré, Hnaníček, Štípek - Diop.

Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Břečka, Civič - Šumulikoski - Navrátil, Daníček, Havlík, Tetteh - Koné.

Absence: nikdo - Chvátal, Chyla (oba zranění).

Disciplinární ohrožení: Diop (7 ŽK), Beauguel, Kopečný, Živulič (všichni 3 ŽK) - Břečka, Koné, Tetteh, Ťok (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Diop (5) - Koné, Zajíc (oba 3).

Zajímavosti:

- Zlín neprohrál poslední 4 vzájemné ligové duely

- Zlín z dosavadních 6 domácích ligových duelů se Slováckem 5x zvítězil a jen jednou prohrál

- Zlín v posledních 5 kolech nedal branku a získal v nich jen 2 body

- Zlín z posledních 7 domácích ligových zápasů porazil jen Brno

- Slovácko uhrálo na jaře 3 remízy 0:0 (doma s Jabloncem, Brnem a na Bohemians)

- Zlín nedal v lize gól už 450 minut, Slovácko neskórovalo 278 minut

- Slovácko z posledních 6 ligových zápasů venku prohrálo jen na Slavii (0:1) a získalo v nich 11 bodů

- trenér Slovácka Levý v minulosti vedl Zlín, po vypršení trestu se vrací po 2 zápasech na lavičku

Vysočina Jihlava (15.) - MFK Karviná (7.)

Výkop: sobota 11. března, 15:00.

Rozhodčí: Franěk - Myška, Arnošt.

Bilance: 1 0-0-1 0:3.

Poslední zápas: 0:3.

Předpokládané sestavy:

Jihlava: Hanuš - Tlustý, Krejčí, Rosa, Štěpánek - Vaculík, Hronek, Batioja, Ikaunieks - Dvořák, Rabušic.

Karviná: Laštůvka - Moravec, Košťál, Hošek, Eismann - Janečka, Šisler - Budínský, Panák, Kalabiška - Wágner.

Absence: Urblík (zranění), Urdinov (4 ŽK) - nikdo.

Disciplinární ohrožení: Hronek, Urblík (oba 3 ŽK) - nikdo.

Nejlepší střelci: Ikaunieks (5) - Wágner, Budínský (oba 4).

Zajímavosti:

- Jihlava z posledních 5 zápasů doma získala 10 bodů a prohrála v nich jen se Zlínem

- Jihlava z dosavadních 16 bodů získala 12 doma

- Jihlava má s společně Příbramí se 14 vstřelenými góly druhý nejhorší útok v lize po Liberci (13 gólů)

- Karviná je 5 kol neporažena

- Karviná neinkasovala 192 minut

- Karviná má venku druhou nejhorší obranu (19 inkasovaných gólů)

- Weber (Karviná) odkoučuje 50. zápas v lize

Dukla Praha (10.) - FK Jablonec (8.)

Výkop: sobota 11. března, 15:00.

Rozhodčí: Matějček - Paták, Pelikán.

Bilance: 11 5-4-2 26:19.

Poslední zápas: 1:1.

Předpokládané sestavy:

Dukla: Rada - Kušnír, Šimůnek, Štetina, Podaný - Bezpalec, Marek Hanousek, Mustedanagič - Miloševič, Holenda, Olayinka.

Jablonec: Valeš - Jankovič, Pernica, Beneš, Zelený - Jiráček, Pospíšil - Masopust, Mehanovič, Matěj Hanousek - Mihálik.

Absence: Koval (zranění), Tetour (4 ŽK) - Hrubý, Doležal (oba zranění).

Disciplinární ohrožení: Kušnír (7 ŽK), Olayinka, Štetina (oba 3 ŽK) - Mehanovič, Doležal (oba 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Olayinka (4) - Mihálik (5).

Zajímavosti:

- Dukla v posledních 4 ligových duelech s Jabloncem neprohrála (2 výhry a 2 remízy)

- Dukla doma v lize neprohrála s Jabloncem 4x za sebou (z toho 3x zvítězila), v minulé sezoně Severočechy na Julisce deklasovala 6:1

- Jablonec vyhrál jen 2 z 11 vzájemných ligových utkání

- Dukla doma v lize 5x za sebou nezvítězila (3 prohry, 2 remízy) naposledy na Julisce porazila v září Brno 4:2

- Dukla ze 3 jarních zápasů dostala jediný gól na Spartě

- Jablonec ve 3 jarních utkáních neprohrál a inkasoval v nich jediný gól

- Matěj Hanousek a Považanec (Jablonec) působili v Dukle

- brankář Rada (Dukla) může odchytat 150. duel v lize

- Diviš (Jablonec) může odehrát 100. ligový zápas

1. FK Příbram (16.) - FC Hradec Králové (14.)

Výkop: sobota 11. března, 15:00.

Rozhodčí: Královec - Mokrusch, Kubr.

Bilance: 19 7-7-5 18:15.

Poslední zápas: 0:2.

Předpokládané sestavy:

Příbram: Hruška - Lupták, Chaluš, Jiránek, Divíšek - Bazal, T. Pilík, Tregler, Rezek, Kukec - Linhart.

Hradec: Ottmar - Plašil, Chleboun, Hůlka, Krátký - Martan, Schwarz, Jirsák, P. Černý, Malinský - Žondra.

Absence: nikdo - Holeš, Vlkanova (oba zranění), Polom (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Chaluš (7 ŽK), Krameš, Jiránek (oba 3 ŽK) - Chleboun, Martan, Plašil, Schwarz (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: T. Pilík (4) - Malinský, Schwarz (oba 4).

Zajímavosti:

- Hradec z posledních 7 vzájemných utkání v lize vyhrál jediné (na podzim 2:0)

- Hradec v Příbrami vyhrál pouze v prvním z 9 ligových zápasů (v dubnu 1998)

- Příbram vyhrála jen 2 z posledních 27 ligových utkání

- Příbram má s 42 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy

- Příbram jako jediná nezískala na jaře ještě ani bod

- Hradec poslední 4 ligové zápasy nevyhrál (3 porážky a remíza)

- Hradec dal ve 3 jarních kolech jediný gól

- Hradec venku vyhrál 2 z posledních 3 ligových duelů

- Mudra a Plašil (Hradec) působili v Příbrami

Zbrojovka Brno (11.) - Bohemians Praha 1905 (12.)

Výkop: sobota 11. března, 15:30 (O2 TV Sport).

Rozhodčí: Pechanec - Hrabovský, Koval.

Bilance: 27 10-9-8 35:31.

Poslední zápas: 0:3.

Předpokládané sestavy:

Brno: Melichárek - Štohanzl, Pavlík, Kijanskas, Jablonský - Zavadil, Polák - Ashiru, Škoda, Lutonský - Řezníček.

Bohemians: Fryšták - Dostál, Buchta, Švec, Šmíd, Havel - Hubínek, Jindřišek - Mašek, Kabajev, Luts.

Absence: Šural (zranění) - Hašek (zranění), Berkovec, Krch (oba rekonvalescence).

Disciplinární ohrožení: Přichystal, Škoda (oba 3 ŽK) - Dostál, Mašek, Šmíd, Švec (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Škoda (10) - Mašek (3).

Zajímavosti:

- Brno vyhrálo jediný z posledních 6 vzájemných ligových duelů

- Brno poslední 4 kola neprohrálo, porazilo v nich ale pouze Liberec (3 remízy)

- Brno je s 11 nerozhodnými výsledky "remízovým králem" ligy

- Brno doma z posledních 7 ligových zápasů porazilo pouze Liberec (1:0)

- Bohemians v lize 6x za sebou nevyhráli a v posledních 5 duelech nedali gól (3 prohry a 3 remízy)

- Bohemians čekají na ligový gól 536 minut (naposledy skórovali v listopadovém utkání se Slavií)

- Bohemians ve 3 jarních kolech inkasovali jediný gól od Sparty

- Vraštil (Brno) oslaví den před zápasem 23. narozeniny

- Luts (Bohemians) slaví den po utkání 28. narozeniny

Viktoria Plzeň (2.) - Slovan Liberec (13.)

Výkop: sobota 11. března, 17:45 (ČT sport).

Rozhodčí: Machálek - Moláček, Urban.

Bilance: 39 12-11-16 44:47.

Poslední zápas: 2:1.

Předpokládané sestavy:

Plzeň: Kozáčik - Matějů, Hejda, Hubník, Limberský - Hromada, Hrošovský - Petržela, Ivanschitz, Zeman - Krmenčík.

Liberec: Dúbravka - Mikula, Kúdela, Karafiát, Kerbr - Breite, Souček - Ekpai, Ševčík, Bartl - Potočný.

Absence: Pilař, Baránek (oba zranění), Hořava (4 ŽK), Řezník (trest za ČK) - Coufal (zranění), Vůch (4 ŽK).

Disciplinární ohrožení: Kozáčik, Kopic, Petržela, Zeman, Hromada (všichni 3 ŽK) - Coufal, Breite, Baroš (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Krmenčík (6) - Bartl (3).

Zajímavosti:

- Plzeň bodovala ve 13 z posledních 14 ligových utkání s Libercem

- Plzeň vyhrála poslední 4 vzájemná ligová utkání

- Plzeň v minulém kole utrpěla první ligovou porážku od srpna

- Plzeň ve 3 jarních kolech dala jediný gól

- Plzeň má s 10 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy

- Liberec minule porazil Příbram a v lize vyhrál po 8 zápasech

- Liberec má s 13 brankami nejhorší útok ligy

- Bakoš (Plzeň) hrával za Liberec

- Trpišovský (Liberec) odkoučuje 50. zápas v lize

- Latka (Liberec) může odehrát 200. ligový zápas

FK Mladá Boleslav (5.) - Sparta Praha (3.)

Výkop: neděle 12. března, 15:30 (O2 TV Sport).

Rozhodčí: Orel - Wilczek, Pospíšil.

Bilance: 25 7-3-15 29:48.

Poslední zápas: 2:2.

Předpokládané sestavy:

M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Da Silva, Stronati, Fleišman - Takács, Mareš - Jánoš, Magera, Přikryl - Chramosta.

Sparta: Koubek - Karavajev, Holek, Mazuch, Hybš - Konaté, V. Kadlec, Čermák, Sáček, Šural - Néstor.

Absence: Kysela, Rada (oba rekonvalescence), Nečas, Matějovský (oba dohoda klubů) - Lafata (4 ŽK), Rosický, M. Frýdek, Costa, Zahustel, Hovorka, Pulkrab (všichni zranění), Juliš (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Fleišman (3 ŽK) - Čermák, M. Kadlec, Costa (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Chramosta (8) - Lafata (11).

Zajímavosti:

- Sparta 9 ligových zápasů po sobě s Mladou Boleslaví neprohrála (7 výher, 2 remízy)

- Sparta v lize s Mladou Boleslaví naposledy prohrála v dubnu 2012

- Sparta v posledních 4 ligových zápasech s Mladou Boleslaví dala vždy minimálně 2 branky

- M. Boleslav čeká na ligovou výhru 9 zápasů (naposledy 14. října zvítězila na hřišti Bohemians 1905)

- M. Boleslav v posledních 4 kolech remizovala

- Sparta vyhrála 5 z posledních 6 kol

- Sparta vyhrála jediný z posledních 6 ligových zápasů venku

- Matějovský, Nečas, Jánoš, Přikryl a Rada (všichno M. Boleslav) hrávali za Spartu

- Sparta má s 33 góly druhý nejlepší útok ligy, Mladá Boleslav je s 30 brankami třetí

Slavia Praha (2.) - FK Teplice (6.)

Výkop: neděle 12. března, 17:30 (ČT sport).

Rozhodčí: Proske - Blažej, Kotík.

Bilance: 41 17-12-12 58:49.

Poslední zápas: 2:2.

Předpokládané sestavy:

Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli, Flo - Ngadeu - Sýkora, Hušbauer, Barák, Zmrhal - Škoda.

Teplice: Chudý - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Kučera, Ljevakovič - Fillo, Hora, Nivaldo - Vaněček.

Absence: Kenija, Alvir (oba zranění) - Grigar (zranění).

Disciplinární ohrožení: Bořil, Hušbauer (oba 3 ŽK) - Fillo, Vaněček, Jeřábek (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Škoda (11) - Vaněček (6).

Zajímavosti:

- Teplice prohrály jediný z posledních 8 ligových zápasů se Slavií (3 výhry, 4 remízy)

- poslední 2 vzájemné zápasy skončily remízou 2:2, stejným výsledkem dopadly i poslední 2 souboje v Edenu

- Teplice v srpnu 2013 vyhrály na Slavii 7:0 a připravily soupeři nejtěžší porážku v ligové historii

- Slavia v 17 soutěžních zápasech pod trenérem Šilhavým neprohrála

- Slavia vyhrála 6 kol po sobě

- Slavia doma v lize 18x po sobě neprohrála

- v podzimním duelu v Teplicích odstartovala při premiéře kouče Šilhavého slávistická série bez porážky

- Slavia má s 41 góly nejlepší útok ligy

- Teplice ve 3 jarních kolech neprohrály (2 remízy, výhra)

- trenér Teplic Šmejkal hrával za Slavii

- Frydrych (Slavia) může odehrát 150. ligový zápas

Tabulka před 20. kolem:

1. Slavia 19 13 5 1 41:13 44 2. Plzeň 18 12 4 2 27:10 40 3. Sparta 19 11 5 3 33:16 38 4. Zlín 19 9 6 4 27:19 33 5. Mladá Boleslav 19 8 7 4 30:20 31 6. Teplice 19 7 6 6 21:17 27 7. Karviná 19 7 5 7 24:27 26 8. Jablonec 18 5 7 6 26:26 22 9. Slovácko 19 4 9 6 20:25 21 10. Dukla 19 5 5 9 23:23 20 11. Brno 19 3 11 5 21:29 20 12. Bohemians 1905 18 5 5 8 15:23 20 13. Liberec 19 4 7 8 13:19 19 14. Hradec Králové 18 5 2 11 18:31 17 15. Jihlava 19 3 7 9 14:27 16 16. Příbram 19 2 3 14 14:42 9