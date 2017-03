Sokolov - S transparentem s nápisem "Sláva, už jen rok," vítali prezidenta Miloše Zemana jeho odpůrci při návštěvě v Sokolově. Akcí chtěli oslavit, že do konce Zemanova funkčního období zbývá právě už jen poslední rok, řekl ČTK jeden z organizátorů protestu Tomáš Kábrt.

"My chceme oslavit, že začíná poslední rok prezidenta Miloše Zemana. A slavíme to proto, že nás takovýhle prezident obtěžuje. Máme známé v zahraničí a všichni žasnou z toho, co vyvádí náš prezident. A my žasneme taky a těšíme se, až tenhle rok skončí," řekl Kábrt.

Zeman při debatě s občany řekl: "Když jsme byli v Královéhradeckém kraji, tak v jednom městě přišli dva idioti s transparentem, něco podobného jako máte támhle, a tam byly tři fotografie, vlevo Trump, v prostředku já a napravo Putin, takže jak vidíte, jsme v dobré společnosti. Na Číňana zapomněli, asi neměli jeho fotografii."

Zemanovi odpůrci přinesli na setkání s občany i další transparenty, například s nápisy "Cirkus Zeman" nebo "Nežádám nic nemožného, prezidenta chci slušného." Po každém prezidentově příspěvku místo potlesku zabubnovali na připravené bicí. Jinak ale debatu nijak nenarušovali.

V Sokolově Zeman mluvil hlavně o nezaměstnanosti. Podotkl, že nechápe, proč vláda podporuje průmyslovou zónu v Chebu, kde je nezaměstnanost nízká, a v Sokolově, kde je v kraji podíl nezaměstnaných nejvyšší, zónu nepodpořila. Částečným řešením pro Sokolovsko by podle něj mohla být připravovaná průmyslová zóna ve 30 kilometrů vzdáleném Ostrově, která má zaměstnat asi 1000 lidí.