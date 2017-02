Slatiňany (Chrudimsko) - Zámek ve Slatiňanech uchovává sbírku tří tisíc skleněných negativů koní. Chce je zájemcům do roku 2020 zpřístupnit on-line. Autorem většiny z nich je Rudolf Bruner Dvořák, zakladatel žurnalistické fotografie a dvorní fotograf arcivévody Františka Ferdinanda d´Este. ČTK to řekl kastelán Jaroslav Bušta.

"Skleněné destičky by se měly digitalizovat v rámci obnovy areálu a posléze zpřístupnit návštěvníkům pomocí webové aplikace. Rád bych, aby se do digitalizace zahrnuly i další věci. My tu nemáme nejen negativy na skle, ale i filmové negativy a klasické fotografie, to je dalších asi 3000 kusů," řekl Bušta.

Snímky na skleněných destičkách o různých velikostech byly pořízené nejen ve Slatiňanech, ale také v hřebčíně v Kladrubech nad Labem, Lipici ve Slovinsku, na košických dostizích, ve vídeňské jezdecké škole nebo Nitře a Topolčiankách na Slovensku.

"Máme tu třeba obrázky císařské rodiny jedoucí v kočáře, negativ portrétu Masaryka, který jede v kočáře přes Karlův most. Negativy se sem pravděpodobně dostaly po druhé světové válce v souvislosti se vznikem hipologického muzea," řekl Bušta.

Skleněné negativy již katalogizovali odborníci. Pokud to bylo možné zjistit, na katalogové lístky zaznamenali informace o autorovi, popsali výjevy na destičkách a uvedli lokaci a čas, kdy byl pořízen. "Postupně by se negativy měly očistit, naskenovat a překlopit do klasického pozitivu," uvedl Bušta.

Množství snímků, které jsou nyní v depozitáři ve Slatiňanech, pořídil průkopník fotografické reportáže v českých zemích Rudolf Bruner Dvořák. Narodil se v roce 1864 v Přelouči na Pardubicku, kde si zároveň otevřel svůj první portrétní fotoateliér. Později působil v Praze a proslavil se reportážními snímky z Jubilejní výstavy v roce 1891. Díky specializaci na momentní fotografii získal pozici dvorního fotografa arcivévody Františka Ferdinanda d´Este a jeho rodiny.