New York/Praha - Film českého režiséra a scenáristy Bohdana Slámy Bába z ledu získal na newyorském filmovém festivalu Tribeca cenu za nejlepší scénář v kategorii zahraničních filmů. Festival, který manhattanské Středisko múzických umění pořádá od roku 2002, to ve čtvrtek oznámil na svých webových stránkách. Romantická komedie byla v New Yorku uvedena v mezinárodní premiéře.

Sláma se z této přehlídky vrátil s nadšením - i když se samotného slavnostního ceremoniálu spolu s filmovou delegací nezúčastnil. "Měli jsme sice signály, že cenu asi dostaneme, ale už jsme měli objednané letenky zpět - a tak jsme prchli," řekl dnes Sláma ČTK. Na festivalu byl s herečkou Zuzanou Kronerovou a producentem Pavlem Strnadem.

"Reakce diváků byly úžasné, měli jsme i dobré kritiky ve filmových časopisech. Publikum v New Yorku se smálo na stejných místech jako v Čechách, prožívalo to stejně. I otázky po projekci byly podobné. Všem se moc líbila Zuzka Kronerová, Pavel Nový i další herci. Bylo to celé velice pozitivní," dodal Sláma.

Podle poroty, v níž zasedli mimo jiné i herci Willem Dafoe nebo Peter Fonda, snímek diváky "s vřelostí a humorem zavádí do specifického a výstředního světa postaveného na zvláštním příběhu lásky". Snímek byl natočen v česko-slovensko-francouzské koprodukci.

Cenu za nejlepší zahraniční film si z festivalu odnesl film Sofiin syn řecké režisérky Eliny Psykouové.

Slámův film popisuje vztahy mezi lidmi tří generací v jedné rodině a důležité místo v něm má otužování ve Vltavě. V hlavních rolích se představují Pavel Nový a slovenská herečka Zuzana Kronerová. Podle jedné z českých recenzí jde o "třígenerační příběh se zimními kulisami a s nenásilně pozitivní náladou," který obnovuje důvěru v český film.

Festival Tribeca založili herec Robert De Niro, producentka Jane Rosenthalová a její manžel Craig Hatkoff po teroristických útocích na New York z 11. září 2001. V roce 2006 tam získala česká herečka Eva Holubová ocenění za nejlepší ženský herecký výkon ve snímku Účastníci zájezdu. Cenu za výborný herecký výkon získal také celý herecký tým z tohoto snímku; ocenění tehdy porota vymyslela speciálně pro tento případ.