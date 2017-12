Právě zveřejněno

Los Angeles - Americká filmová akademie postupně zužuje seznam nominací v oscarových kategoriích, z nichž 23. ledna vybere skupinu finalistů. Napsal to v pondělí list The Holywood Reporter. Do souboje o nejlepší cizojazyčný film za rok 2017 akademici vyslali devět filmů, český snímek Bába z ledu režiséra a scenáristy Bohdana Slámy mezi nimi není.

Slámův film, natočený v česko-slovensko-francouzské koprodukci, poslala v září do oscarového klání Česká filmová a televizní akademie (ČFTA). Čeští akademici vybírali ze 13 českých hraných, dokumentárních a animovaných snímků.

O Oscara nyní soupeří filmy z Izraele, Německa, Maďarska, Senegalu, Jižní Afriky nebo Libanonu. Úspěšný byl také ruský snímek Nemilovaní režiséra Andreje Zvjaginceva, Fantastická žena z dílny chilského režiséra Sebastiána Lelia nebo Čtverec švédského režiséra Rubena Östlunda, který při letošním udílení Evropských filmových cen získal hlavní trofej i prvenství v dalších pěti kategoriích.

Zúžený výběr oznámila Americká filmová akademie rovněž v kategoriích o nejlepší vizuální efekt, nejlepší píseň nebo nejlepší dokumentární film, uvedl The Holywood Reporter. Oscary za rok 2017 se budou rozdávat na ceremoniálu v Los Angeles 4. března.