Maribor (Slovinsko)/Adelboden - Lyžařka Šárka Strachová skončila šestá ve slalomu v Mariboru a i pošesté v této sezoně Světového poháru je v elitní desítce. Po úterním zaváhání v Záhřebu vybojovala dnes další vítězství Američanka Mikaela Shiffrinová, i když se jí ve druhém kole zamotala mezi lyže uvolněná slalomová tyč. Závod mužů ve slalomu v Adelbodenu vyhrál s náskokem téměř dvou sekund vyhrál Nor Henrik Kristoffersen. Kryštof Krýzl na body nedosáhl.

Jednatřicetiletá Strachová figurovala na šesté příčce už po prvním kole. Na bronz ztrácela v polovině závodu 44 setin a nakonec její manko na pódium narostlo na sekundu. Na úterní bronz se české mistryni světa z roku 2007 navázat nepodařilo, ale opět potvrdila stabilní formu a vyrovnala svůj druhý nejlepší výsledek v sezoně.

Olympijská vítězka a úřadující světová šampionka Shiffrinová dala zapomenout na krach ve večerním slalomu v chorvatské metropoli, kde po čtyřech letech poprvé vypadla, a 27. triumfem v seriálu zvýšila vedení v hodnocení slalomářek i celého Světového poháru.

I přes komplikace s uvolněnou tyčí mezi lyžemi dokázala Shiffrinová dominovat. V cíli měla náskok 19 setin na Švýcarku Wendy Holdenerovou, třetí skončila Švédka Frida Hansdotterová. Vítězka předchozího slalomu Slovenka Veronika Velez-Zuzulová tentokrát vypadla už v 1. kole.

Česká lyžařka Martina Dubovská, která v předminulém závodu v Semmeringu obsadila životní 18. místo, se dnes mezi postupovou třicítku nevešla. Na 34. místě na ni ztratila 24 setin. Gabriela Capová první kolo nedokončila.

Ženy - slalom:

1. Shiffrinová (USA) 1:39,61 (49,84+49,77), 2. Holdenerová (Švýc.) -0,19 (50,01+49,79), 3. Hansdotterová (Švéd.) -0,31 (50,22+49,70), 4. Vlhová (SR) -0,41 (50,32+49,70), 5. Lösethová (Nor.) -0,88 (50,40+50,09), 6. Strachová (ČR) -1,34 (50,66+50,29), 7. Buciková (Slovin.) -1,48 (51,40+49,69), 8. B. Schildová (Rak.) -1,52 (51,19+49,94), 9. Costazzaová (It.) -1,84 (51,41+50,04), 10. Štuhecová (Slovin.) -1,85 (51,30+50,16), ...34. Dubovská 52,64, Capová (obě ČR) nedokončila 1. kolo.

Průběžné pořadí slalomu (po 6 z 10 závodů): 1. Shiffrinová 500, 2. Velez-Zuzulová (SR) 390, 3. Holdenerová 340, 4. Vlhová 271, 5. Strachová 241, 6. Lösethová a Hansdotterová obě 222, ...42. Dubovská 13.

Průběžné pořadí SP (po 18 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 948, 2. Gutová (Švýc.) 643, 3. Worleyová (Fr.) 563, 4. Goggiaová (It.) 547, 5. Štuhecová 539, 6. Holdenerová 455, ...13. Strachová 241, 69. Ledecká (ČR) 29, 86. Dubovská 13.

V Adelbodenu kraloval Kristoffersen, Krýzl ve slalomu nebodoval

Adelboden (Švýcarsko) - S velkým náskokem 1,83 sekundy vyhrál Nor Henrik Kristoffersen slalom Světového poháru v Adelbodenu. Nejlepší slalomář minulého ročníku zajel v obou kolech nejrychlejší čas a v hodnocení disciplíny se bodově dotáhl na dnes třetího Rakušana Marcela Hirschera. Kryštof Krýzl po čtvrtečním životním obřím slalomu v Adelbodenu tentokrát na body nedosáhl, skončil osmatřicátý.

Kristoffersenovi v prvním kole nahrály výrazně lepší podmínky, než měla většina startovního pole. Vyrazil s číslem 3, poté se trať zahalila do mlhy a favorité nabírali ztráty. I ve druhém kole nicméně norský slalomář zajel nejrychlejší čas a s Hirscherem mají shodně 360 bodů.

Hirscher se probojoval na stupně vítězů z šesté pozice a zvýšil už tak výrazné vedení v SP, které činí 299 bodů. "První kolo ale byla hrůza. Stál jsem nahoře a viděl, jak se natahuje mlha. Bylo to jako dva různé závody," řekl Hirscher.

Kristoffersenovi před třemi dny v Záhřebu nepřál silný vítr, ale dnes neměl důvod na počasí žehrat. Ze čtyř pokusů vyhrál slalom v této sezoně už potřetí. V listopadu v Levi obhájce malého glóbu nestartoval kvůli sporům se svazem o vlastního sponzora. "Nejet v Levi bylo správné rozhodnutí. Nebyl jsem mentálně připravený," řekl.

Mezi oba favority se v Adelbodenu dostal italský lyžař Manfred Mölgg, senzační vítěz čtvrtečního večerního slalomu v Záhřebu.

Muži - slalom: 1. Kristoffersen (Nor.) 1:54,87 (58,39+56,48), 2. Mölgg (It.) -1,83 (58,77+57,93), 3. Hirscher (Rak.) -2,19 (59,99+57,07), 4. Neureuther (Něm.) -2,24 (59,66+57,45), 5. Chorošilov (Rus.) -2,45 (59,77+57,55), 6. Myhrer (Švéd.) -2,62 (59,88+57,61), 7. Feller (Rak.) -3,05 (1:00,85+57,07), 8. Yule (Švýc.) -3,16 (1:00,05+57,98), 9. Pinturault (Fr.) -3,48 (1:01,03+57,32), 10. Strasser (Něm.) -3,86 (1:01,18+57,55) a Nordbotten (Nor.) -3,86 (1:02,23+56,50), ...v 1. kole 38. Krýzl (ČR) 1:02,91.

Průběžné pořadí slalomu (po 5 z 11 závodů): 1. Kristoffersen 360, 2. Hirscher 360, 3. Mölgg 326, 4. Matt (Rak.) 189, 5. Neureuther 180, 6. Yule 158, ...37. Krýzl 16.

Průběžné pořadí SP (po 17 z 36 závodů): 1. Hirscher 893, 2. Pinturault 594, 3. Kristoffersen 592, 4. Jansrud (Nor.) 491, 5. Mölgg 396, 6. Neureuther 385, ...65. Krýzl 56.