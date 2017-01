Záhřeb - Lyžař Kryštof Krýzl nedokončil druhé kolo slalomu v Záhřebu a nevyužil šanci potřetí v této sezoně Světového poháru bodovat. Po první jízdě českému reprezentantovi patřilo 21. místo. Vítězství oslavil Ital Manfred Mölgg, který se k třetímu triumfu v kariéře probojoval z pátého místa.

Čtyřiatřicetiletý Mölgg čekal na další úspěch v SP od února 2009, kdy triumfoval ve slalomu v Ga-Pa. V Záhřebu dnes suverénně ovládl druhé kolo a zvítězil s náskokem 72 setin před Němcem Felixem Neureutherem, na třetí místo se posunul Henrik Kristoffersen z Norska.

Lídr průběžného pořadí Světového poháru Marcel Hirscher skončil v Chorvatsku šestý. Rakušan zvýšil v čele celkového hodnocení náskok před Norem Kjetilem Jansrudem na 271 bodů. V hodnocení slalomu se naopak jeho náskok snížil, druhý Kristoffersen za ním zaostává o 40 bodů.

Krýzl se v dosavadním průběhu sezony prosadil mezi bodovanou třicítku v listopadovém slalomu v Levi (15. místo) a v prosincové kombinaci v Santa Caterině (12.). K první patnáctce neměl daleko ani dnes, druhé kolo ale nezvládl. Po první chybě se ještě vrátil mezi branky a pokusil se pokračovat, po dalším zaváhání už ale definitivně vypadl.

"Ve druhém kole jsem chtěl jet stejně agresivně jako v tom prvním, ale chytil jsem špicara hned nahoře ve třetí bráně," glosoval zavléknutí lyže do branky ze špatné strany. Když vystoupal zpět a pustil se znovu dolů, špatně viděl. "Šíleně to fučelo, vůbec jsem nevěděl, kde jsem," popisoval. V dolní části přišel druhý špicar. "Ten byl mnohem horší, málem jsem si urval koleno," uvedl v tiskové zprávě Krýzl.

S výkonem však byl spokojený. "Šel jsem do toho naplno, povedlo se mi to, mám z toho dobrý pocit," radoval se, když komentoval první kolo. Nyní se přesune do rakouského Adelbodenu, kde se o víkendu pojede slalom a obří slalom. "Počítám deset hodin na cestě, bude to náročné," prohlásil.

Vedle Krýzla nedokončili druhou jízdu ani překvapivý vítěz prvního kola Manuel Feller z Rakouska, který ztroskotal už ve druhé brance, či třetí muž úvodního dějství závodu Mark Engel. Naděje Američana, který dosud ve Světovém poháru ani nebodoval, se rozplynuly několik branek před cílem.

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Záhřebu:

--------

Muži - slalom:

1. Mölgg (It.) 2:00,03 (58,52+1:01,51), 2. Neureuther (Něm.) -0,72 (58,65+1:02,10), 3. Kristoffersen (Nor.) -0,77 (58,54+1:02,26), 4. Yule (Švýc.) -0,99 (58,54+1:02,48), 5. Matt -1,31 (58,80+1:02,54), 6. Hirscher (oba Rak.) -1,43 (58,51+1:02,95), 7. Ryding (Brit.) -1,55 (59,05+1:02,53), 8. Aerni (Švýc.) -1,69 (58,91+1:02,81), 9. Lizeroux (Fr.) -1,88 (58,18+1:03,73), 10. Gross (It.) -2,06 (59,41+1:02,68), ...Krýzl (ČR) nedokončil 2. kolo.

Průběžné pořadí slalomu (po 4 z 11 závodů): 1. Hirscher 300, 2. Kristoffersen 260, 3. Mölgg 246, 4. Matt 189, 5. Gross 131, 6. Neureuther 130, ...36. Krýzl 16.

Průběžné pořadí SP (po 15 z 36 závodů): 1. Hirscher 753, 2. Jansrud (Nor.) 482, 3. Pinturault (Fr.) 465, 4. Kristoffersen 442, 5. Neureuther 303, 6. Mölgg 296, ...71. Krýzl 38.