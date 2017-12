Madonna di Campiglio (Itálie) - Závod Světového poháru ve slalomu v Madonně di Campiglio vyhrál navzdory velké chybě v druhém kole Rakušan Marcel Hirscher a ujal se vedení v seriálu. V sezoně se z triumfu radoval počtvrté, celkem už má na kontě 49 vítězství a v historické tabulce se na jediné přiblížil třetímu Italovi Albertu Tombovi, který Hirscherovo představení dnes sledoval na vlastní oči. Kryštof Krýzl nedokončil první kolo.

Vítěz posledních šesti ročníků SP Hirscher odstartoval do druhého kola s náskokem 23 setin, ale v polovině trati se dostal do velkých problémů. Kritickou situaci nakonec ustál a v cíli měl před druhým Švýcarem Lucou Aernim náskok čtyř setin. O další setinu zpět skončil třetí Nor Henrik Kristoffersen.

Právě Kristoffersena Hircher vystřídal v čele seriálu, nyní má o 29 bodů více. Třetí je už s velkým odstupem specialista na rychlostní disciplíny, další Nor Aksel Lund Svindal.

Krýzl se bodů opět nedočkal, z šesti startů v olympijské sezoně čtyřikrát nedojel a dvakrát se mezi elitní třicítku neprobojoval. Naposledy bodoval letos v březnu v Kranjské Goře díky 25. místu.

Muži - slalom:

1. Hirscher (Rak.) 1:39,79 (48,46+51,33), 2. Aerni (Švýc.) -0,04 (48,83+51,00), 3. Kristoffersen (Nor.) -0,05 (48,95+50,89), 4. Yule (Švýc.) -0,07 (48,99+50,87), 5. Feller (Rak.) -0,22 (49,20+50,81), 6. Ryding (Brit.) -0,24 (49,21+50,82), 7. Mölgg (It.) -0,45 (48,90+51,34), 8. Solevaag (Nor.) -0,51 (49,05+51,25), 9. Gross (It.) -0,55 (49,31+51,03), 10. Pinturault (Fr.) -0,59 (49,68+50,70), ...Krýzl (ČR) nedokončil 1. kolo.

Průběžné pořadí slalomu (po 3 z 12 závodů): 1. Kristoffersen 220, 2. Hirscher 214, 3. Aerni 130, 4. Hargin (Švéd.) 105, 5. Neureuther (Něm.) a Yule 100.

Průběžné pořadí SP (po 13 z 37 závodů): 1. Hirscher 534, 2. Kristoffersen 505, 3. Svindal 374, 4. Jansrud (oba Nor.) 345, 5. Pinturault 287, 6. Franz (Rak.) 271.