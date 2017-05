Paříž - Brankář Florian Hardy se podruhé v kariéře podepsal pod velký výsledek francouzského hokeje. Před čtyřmi lety se dvaatřicetiletý gólman výrazně zasloužil o historickou výhru nad Ruskem, dnes skvělým výkonem pomohl reprezentaci k premiérovému triumfu nad Finskem. A úspěch si užíval o to víc, že jedna z částí světového šampionátu se koná v Paříži.

"Ale jako hrdina se necítím, to je celý tým. Po sobotní prohře s Norskem jsme byli strašně zklamaní, o to důležitější tenhle zápas pro nás byl. Museli jsme vyhrát a fungovalo vše tak, jak mělo. Hráli jsme podle plánů, pomohli nám diváci. To bylo skvělé," radoval se Hardy, který si při výhře 5:1 připsal 42 zákroků. Překonal jej jen Mikko Lehtonen.

Brankář rakouského Dornbirnu hrajícího mezinárodní ligu EBEL v roce 2013 pomohl Francii v Helsinkách k výhře 2:1 nad sbornou, jako "nosič" štěstí se ale necítil. "Kdepak. Když jsme vyhráli nad Kanadou, chytal Cristobal Huet. Takhle to nevnímám. Snažím se vždy podat co nejlepší výkon a na výsledek se dívám až na konci. Dneska to dopadlo dobře," usmíval se francouzský hrdina.

Nečekaný triumf nad úřadujícími mistry světa si užil o to více, že se zápas hrál v Paříži a sledovalo ho přes 11.000 diváků, kteří své hráče po jeho skončení dlouho oslavovali. "Když jsme hráli mistrovství v zahraničí, dokázali jsme udělat velké výkony, ale velké výhry moc lidí nevidělo. Na hokeji je pěkné, jak jsou hráči a fanoušci propojeni," řekla Hardy.

Rodák z Nantes nebyl po utkání nečekaně vyhlášen nejlepším hráčem Francie, zástupci Mezinárodní hokejové federace vybrali útočníka Pierrea Edouarda Bellemareho.

"Neměl jsem tam co dělat. Ani jsem neslyšel své jméno, tleskal jsem mu a koukal na něj a on pak uslyšel mé jméno...," líčil Bellemare. Dojel proto k předávajícím a požádal je, aby rozhodnutí změnili. "Řekl jsem, že to není správně. Florian si zasloužil každý kousek té odměny," řekl útočník Philadelphie, jenž si v zápase připsal gól a asistenci.

Hardy jeho gesto ocenil. "Nepřekvapuje mě to od něj. Známe se odmalička a jsme vedení k tomu, že tohle je týmová práce, týmový výkon. My jsme velká rodina," podotkl Hardy. "Tým jako my občas potřebuje, aby gólman předvedl pár úžasných zákroků. A on se tentokrát vážně vytáhl. Vyloženě nás k výhře dotáhl," řekl Bellemare.