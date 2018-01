Ostrava - Hokejisté Vítkovic přehráli v magnetu 36. kola extraligy Plzeň 3:0 a snížili ztrátu na vedoucí Západočechy na osm bodů. Souboj druhého s prvním týmem tabulky rozhodli Ostravané v prostřední části během čtyř minut dvěma trefami Rostislava Olesze a Lukáše Kucsery, v závěru při power play výhru pečetil Radoslav Tybor. Brankář Patrik Bartošák si připsal čtvrtou nulu v sezoně, Vítkovičtí vyhráli podesáté z uplynulých jedenácti zápasů.

Taháku kola dlouho chyběly jen góly, po herní stránce nemohl nebavit. Kracíkova šance, kterou už v první minutě zlikvidoval Bartošák, mohla být signálem, že zápas bude hlavně o aktivním a ofenzivním pojetí a skvělém bruslení.

Oba týmy měly už v úvodní části několik vyložených možností. Explzeňský Lev v sedmé minutě pádil sám na bránu, ale Svoboda jeho bekhendový blafák vytušil. Hosté se nadechli v přesilovce ke konci třetiny, Pulpán v ní měl na hokejce vyrovnání, ale Bartošák opět kouzlil.

Přetahovaná o vedoucí gól ve vyrovnaném utkání trvala skoro do poloviny zápasu. Kaňákovu šanci opět zastavil Bartošák a pak předložil kotouč ideálně na volej zpoza brány Lev Oleszovi, který ho ve 27. minutě zametl do sítě a zaznamenal už svůj dvanáctý gól v ročníku.

Indiáni se z vítkovického brankáře mohli uzoufat; Oleszův gól mohl záhy negovat Sklenička, ale i jeho velkou možnost Bartošák zneškodnil. Hosté pak neúčelně tlačili v přesilové hře a domácí po návratu do plného počtu naopak udeřili. Kucsera tečoval do Svobodova protipohybu Klokovu střelu od modré čáry.

Direkt mohl v závěrečné minutě druhé části zasadit hostům Bartovič, ale jeho sólo gólem neskončilo. Plzeň možná i proto do třetího dějství opět vpadla s vervou, jenže kontaktní gól ne a ne vstřelit. Bartošák zblízka vychytal i gólový pokus Kindla a přesně pak nezamířil ani Mertl.

Hosté až do úplného konce mohutně tlačili, Bartošák však čaroval a nepovolil ani v závěru při plzeňské power play šest na čtyři. Do prázdné branky 27 sekund před koncem skóroval potřetí Tybor, jeho trefu kvůli Gulašově hození hokejkou označili jako technický gól.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Trnka (Vítkovice): "Zápas měl parametry souboje týmů z čela tabulky. Tentokrát jsme na rozdíl od utkání s Kometou byli šťastnější v tom, že jsme dali góly my. Plzeň ale ukázala, že má výborný tým a ne nadarmo je v čele tabulky. Jsme rádi, že jsme utkání dotáhli do vítězného konce."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Někdy i po prohraném utkání hráčům za výkon poděkujete, což byl i případ dnešního zápasu. Podali jsme velice dobrý výkon, ale tak to někdy je, že lepší tým prohraje. Nebyli jsme účinní v koncovce. Nevím, nakolik to bylo způsobeno gólmanem, nebo naší herní nekvalitou, ale co se týče herního projevu, byl jsem s týmem spokojen."

HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 27. Olesz (Lev, Trška), 31. Kucsera (Klok, Kolouch), 60. Tybor (technický gól). Rozhodčí: Hejduk, Kubičík - Jindra, Zíka. Vyloučení: 5:1. Bez využití. Diváci: 7878.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Klok, Hrbas, Baranka, Trška, Urbanec - Bartovič, Lev, Olesz - Tybor, Roman, D. Květoň - P. Zdráhal, Kolouch, Kucsera - Dej, Š. Stránský, Szturc. Trenéři: Petr a Trnka.

Plzeň: M. Svoboda - Kadlec, Moravčík, Jones, D. Sklenička, Čerešňák, Pulpán, Kaňák - Gulaš, Mertl, Schleiss - Indrák, Kracík, Stach - P. Straka, D. Kindl, Kratěna - Pour, Preisinger, Rubner. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.