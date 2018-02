Praha - Fotbalový Partizan Bělehrad disponuje výbornými individualitami, ale může mít problémy s vlastní koncentrací i důrazem soupeře. Tak popsal protivníka Plzně v Evropské lize trenér Liberce David Holoubek, jehož svěřenci na kyperském soustředění porazili srbský celek 2:1.

Vítězství v přípravě nepřeceňoval, podle jeho názoru budou zápasy vyřazovací fáze EL, která startuje příští čtvrtek, zcela odlišné. "Mají spoustu zkušených hráčů a ti nehrají přípravná utkání na sto procent. Tak to prostě je. Podvědomě se šetří, umí si odpočinout. Mistráky a především Evropská liga bude o něčem jiném. Úplně bych nevycházel z toho, že když jsme je porazili, bude to snadné," řekl Holoubek v rozhovoru s ČTK.

Partizan se mu líbil víc individuálně než týmově. "Jsou tam šikovní a fantastičtí hráči a je skvělé je sledovat, ale nepůsobili na mě dobře jako tým. My v tu chvíli hráli víc organizovaně. Oni reagovali hodně podrážděně na jakýkoliv souboj a výrok rozhodčího. I tímhle byli hodně nekoncentrovaní, a proto se úplně nedostávali do hry," uvedl Holoubek. "Budou mít problémy s důrazem a nasazením, tahle mužstva to obecně nemají ráda. V tom spatřuji výhodu, která by mohla být pro Plzeň," přidal bývalý kouč Sparty.

Srbský tým podle něj umí udeřit z jakékoliv příležitosti. "My byli zodpovědní do defenzivy a skvělé bránili. Partizan nevystřelil ani jednou na branku, nicméně v 88. minutě po našem zaváhání využil jediné šance a střely na bránu ke gólu. To svědčí o jejich kvalitě, takže nic nepodcenit," upozornil Holoubek. "Zápas v Bělehradě se třeba může vyvíjet tak, že Plzeň bude dominovat, ale Partizanu bude stačit jediný útok, jedna malinká šance, a jsou schopní skórovat, protože tu kvalitu v řadách mají," doplnil trenér Liberce.

Suverénnímu lídrovi české ligy nicméně v dvojzápase věří. "Když k tomu Plzeň přistoupí zodpovědně, jakože přistoupí, tak myslím, že to může zvládnout. Hlavně bychom si to přáli my všichni, kteří fandíme českým klubům v evropských pohárech. Plzeň by si to zasloužila. Jsem přesvědčen, že Pavel Vrba jakožto velice zkušený trenér si připraví takovou taktiku, že budou schopni postoupit," konstatoval Holoubek.

Po Liberci se v zimní přípravě s Partizanem utkali i tepličtí fotbalisté, kteří na Kypru prohráli 0:2. Trenér Daniel Šmejkal však bělehradský tým nechtěl podrobněji analyzovat kvůli nestandardnímu hřišti. "Sehráli jsme s Partizanem zajímavé přípravné utkání, ale vzhledem k tomu, že se hrálo na hřišti, které bylo oproti ligovým rozměrům o deset metrů užší, tak je velmi těžké hru soupeře směrem k Evropské lize hodnotit," uvedl Šmejkal pro ČTK.

"Partizan každopádně ukázal, že je velmi silný v osobních soubojích, silný na míči a jde o kompaktní mužstvo. Velmi dobře se jevil také jejich vysoký střední útočník (Léandre Tawamba) a jejich středoví hráči jsou velmi dobře technicky vybaveni. Plzni v tom dvojzápase věřím, ale rozhodně to nebude mít jednoduché," dodal teplický kouč.