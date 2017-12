Praha - Skupina Olympic v čele s kytaristou a zpěvákem Petrem Jandou a s mnoha hosty dnes v zaplněné O2 areně v Praze svými hity připomněla 55 let své existence. Koncert zahájil nástup mažoretek a dechové hudby, v jejíž úpravě zazněla úspěšná píseň z poloviny 60. let Dej mi víc své lásky. Na ni skupina navázala jednou ze svých novějších skladeb My už jiný nebudem. Na pódiu se symbolem čísla 55 pod třemi projekčními plochami zazněly nejznámější písně Olympiku. Vystoupení podle odhadu přítomných novinářů sledovalo přibližně 10.000 návštěvníků.

"Hrajeme padesát pět let. Nikdy jsme nevěřili, že se to dá. Výroční koncert si chceme pořádně užít a už teď se těšíme na šedesát," řekl Janda.

Na více než dvouhodinového koncertu, při němž Olympic doplnili hostující hudebníci, se posluchači dočkali známých skladeb jako Osmý den, Taky jsem se narodil bos nebo Želva. Janda v úvodu připomněl, že kapela v roce 2015 skupina dokončila trilogii nahrávek a po předchozích albech Souhvězdí šílenců a Souhvězdí drsňáků vydala Souhvězdí romantiků. "Tyto desky nám postupně pokřtili kardiolog, urolog a psycholog. "Plánujeme, že nám následující nahrávku pokřtí patolog," rozesmál diváky Janda.

Součástí koncertu bylo i symbolické předání paliček, které převzal od syna zemřelého bubeníka Milana Peroutky Martin Vajgl. Devětačtyřicetiletý Peroutka náhle zemřel v květnu 2013. Mezi dalšími hosty byla například Petra Janů, která s Jandou zazpívala úspěšný duet Jedeme dál. K Jandovi, který je členem Olympiku od roku 1963, se poté ve skladbě Otázky připojil Richard Krajčo, část balady Je to tvá vina odzpíval Petr Kolář.

Vzpomínkového koncertu se zúčastnili také bývalí členové Olympiku Pavel Chrastina, Ladislav Klein a František Ringo Čech, kteří za doprovodu projekce archivních fotografií připomněli staré období kapely písněmi Vzpomínka plíživá a Z bílé černou. Současná sestava Olympiku zase zavzpomínala na 80. léta, kdy Olympic zaznamenal úspěch s alby Prázdniny na Zemi, Ulice a Laboratoř. Pozdější krátké metalové období reprezentovala píseň Když ti svítí zelená. Známé refrény si mnozí lidé zazpívali s kapelou, pomalejší písně doprovázely svítící mobily.

Kapela Olympic, která vznikla v roce 1962, je označovaná za jednoho ze zakladatelů české bigbeatové hudby. V současnosti vystupuje v sestavě Petr Janda (kytara, zpěv), Milan Broum (baskytara), Jiří Valenta (klávesy) a Martin Vajgl (bicí). V roce 1968 vydal Olympic své první album Želva.