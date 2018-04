Skupina Olympic, která loni oslavila 55 let své existence, natáčí ve studiu Propast ve Stříbrné Skalici nedaleko Prahy nové album, které by mělo pod názvem Trilobit vyjít letos v září. Na snímku z 10. dubna 2018 je lídr kapely Petr Janda.

Skupina Olympic, která loni oslavila 55 let své existence, natáčí ve studiu Propast ve Stříbrné Skalici nedaleko Prahy nové album, které by mělo pod názvem Trilobit vyjít letos v září. Na snímku z 10. dubna 2018 je lídr kapely Petr Janda. ČTK/Vostárek Josef

Stříbrná Skalice (Praha-východ) - Skupina Olympic v těchto dnech natáčí nové album, které by mělo pod názvem Trilobit vyjít letos v září. Na nahrávce se podílejí mladí zahraniční hudebníci. S tureckým klávesistou Erenem Basbugem a srbským kytaristou Alekem Darsonem se lídr kapely Petr Janda seznámil při své spolupráci s Berklee College of Music v Bostonu. Oba muzikanti se jako hosté představí na pátečním koncertu Olympiku v pražské Malostranské besedě.

"Potřebujeme změnu. My hrajeme všichni tak nějak stejně a kromě poslechu nových kapel nemáme kontakty, abychom se mohli vymanit z našeho klišé. A myslím, že tahle deska bude pro hodně lidí zjevením, že jsme schopni změnit aranžérskou práci. Budu to prostě jiná deska, to je hlavní důvod, proč ji Olympic natáčí," řekl ČTK lídr kapely Petr Janda.

Olympic, který loni oslavil 55 let své existence, poprvé pracuje s producentem. Ve studiu Propast ve Stříbrné Skalici ve středních Čechách je s kapelou v této roli český hudebník Miroslav Váňa, který v Berklee College působí jako manažer. Váňa spolu s klávesistou Basbugem spolupracoval například s uznávanou americkou skupinou Dream Theater.

"Petr (Janda) má neskutečnou energii. Při svém pobytu v Berklee všechny udivoval, že byl ve studiu první a odcházel jako poslední. On má muziku neuvěřitelně rád," uvedl Váňa.

Patnáct nových písní složil Janda během pěti týdnů. "Nemám rád takzvané vymetání šuplíků. Když se skladby takhle 'vyprsknou', působí pak album, že drží pohromadě," konstatoval Janda, který se v září sám s kytarou opět vydá hrát do Spojených států. "Líbí se mi tam. Vystupuju bez Olympiku, protože honorář za vystoupení by byl pro kapelu malý. Už jsem si ve Státech zvyknul a mám tam spoustu známých," sdělil před časem.

Skladatel a kytarista Petr Janda navázal spolupráci s Berklee College of Music v Bostonu před dvěma lety. Prostřednictvím Váni na jedné z nejvýznamnějších hudebních škol vytvořil ze studentů soubor, s nímž vystoupil v místním klubu. Ve Spojených státech tak v anglických verzích v často nečekaných aranžích zazněly hity Olympiku. Koncert vyšel na DVD.

Olympic letos vedle vydání desky plánuje množství koncertů. Kapela debutovala v roce 1968 albem Želva, které je první českou beatovou dlouhohrající deskou.