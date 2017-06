Praha - Kapela Jelen zisk ocenění Anděl za skupinu roku 2016 oslaví 18. června koncertem pod širým nebem na pražském Střeleckém ostrově. Zároveň ke Dni otců poprvé představí novou píseň Domů. Jako hosté vystoupí písničkářka Kateřina Marie Tichá, zpěvačka Debbi se svoji kapelou a David Stypka se skupinou Bandjeez. ČTK to řekl zpěvák a kytarista Jindra Polák, frontman kapely Jelen.

Píseň Domů vznikla v dodávce, kde Polák vyprávěl, jak s bratrem jezdili hrát do Dublinu a v jedné z irských hospod měli všude válečné fotografie štamgastů zamlada. "Jeden z nich mi vyprávěl, že v mládí utekl od svého přísného otce truhláře a dal se k letectvu. Bavili jsme se o tom s naším akordeonistou Jankem, jehož táta je také truhlář, a mě hned napadl refrén písně," řekl Polák.

Termín koncertu na Den otců nebyl vybrán náhodně. Právě na tento den si kapela Jelen připravila premiéru písně Domů, kterou věnovala všem tátům. "Většinu dní v roce trávíme na cestách a koncertech. V kapele jsme tři tátové a všichni se shodneme, že čas s rodinou nejde ničím nahradit," sdělil Polák, otec sedmileté dcery.

Den otců je v České republice poměrně novou záležitostí, ve světě se slaví už více než sto let. O oficiální uznání tohoto svátku se v ČR již několik let prosazuje Liga otevřených mužů. "Myslím, že je to ve finále jedno, Den otců stejně jako Den matek existuje a kdo chce, tak ty svátky slaví. Daleko důležitější je, aby si někdo vzpomněl, dal si s tátou pivo a mámě kytku," podotkl Polák.

Kapela Jelen ziskala ocenění Anděl jako skupina roku 2016 za své loňské album Vlčí srdce. "Pro nás je hlavní živé hraní, kde cítíme důležitou zpětnou vazbu s posluchači. Neděláme hudbu pro ceny, ale to, že si nás Akademie populární hudby všimla, je pro nás obrovská čest," dodal Polák.

Skupinu Jelen nyní čeká množství koncertů na letních festivalech. Na podzim se chystá na Slovensko a na konec roku plánuje několik velkých vánočních koncertů. Přestože průběžně vznikají nové písničky, vydání alba tento rok Polák vyloučil.