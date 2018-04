Praha - Americká rocková skupina Imagine Dragons dnes v pražské O2 areně v rámci světového turné představí své nové album Evolve. Držitelé prestižní Grammy a několika platinových ocenění se do Prahy vrátí po dvou letech. Loni se představili na festivalu Colours of Ostrava. Speciálním hostem turné je americká zpěvačka K.Flay, která do Prahy přiveze svoji poslední desku Every Where Is Some Where.

Imagine Dragons vydali svoji třetí studiovou desku Evolve loni v červnu. Hned v prvním týdnu se stala nejstreamovanější alternativně-rockovou nahrávkou všech dob. Album dosáhlo na platinové ocenění v pěti zemích, v dalších dvanácti na zlaté. Pilotní singl Believer se držel na první příčce amerického Alternative rádia 12 týdnů a navázal na úspěch skladby Thunder, která nasbírala přes 331 milionů přehrání.

Ještě před pěti lety stačil při vystoupení v Praze Imagine Dragons klub SaSaZu, o tři roky později již jejich mixu rocku, alternativy, popu a elektroniky aplaudovala vyprodaná O2 arena.

Imagine Dragons vznikli v roce 2008. Jejími členy jsou zpěvák a bubeník Dan Reynolds, kytaristé Ben McKee a Wayne Sermon a bubeník Dan Platzman. Úspěch zaznamenali už svým prvním albem Night Visions vydaným v roce 2012. Singl z této desky Radioactive se udržel na špičkách hitparád 23 týdnů a stal se tak největším hitem roku 2013 ve svém žánru. Kapela zvítězila ve dvou kategoriích prestižních cen Grammy - Album roku a Nejlepší rocková nahrávka roku. Jejich druhá deska Smoke + Mirrors vyšla před čtyřmi lety a obsahuje tři úspěšné singly I Bet My Life, Gold a Shots.