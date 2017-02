Praha - Smíšené pocity měl po vyřazení ve druhém kole Evropské ligy s Rostovem obránce Mario Holek. Postup z těžké základní skupiny byl podle něj pohádka, kterou ale fotbalistům Sparty pokazilo play off. V něm letenský celek před týdnem prohrál v Rusku 0:4, dnes na Letné remizoval 1:1 a v soutěži skončil.

"Před začátkem skupiny by asi nikdo moc nevěřil, že postoupíme z prvního místa," připomněl Holek základní skupinu, kterou Sparta vyhrála před Southamptonem, Interem Milán a Beer Ševou. "Skupina byla pohádka, ale je škoda, že nám dvojzápas s Rostovem nesedl," přidal.

Sparta šla do odvety s Rostovem bez velkých nadějí na postup nejen kvůli výsledku úvodního zápasu, ale také kvůli tomu, že nastoupila bez Bořka Dočkala, který jedná v Číně o angažmá. "Soupeř měl náskok 0:4 a to by byla pohádka, kdybychom s tím něco udělali," uvedl Holek.

"Šli jsme do toho s tím, že to není 0:4, ale 0:0, a chtěli jsme vyhrát. Škoda toho prvního gólu, ten jsme dostat nemuseli," přidal Holek. "Bez Bořka to bylo těžké, protože byl náš stavební kámen, který dokázal dát hře myšlenku. Nesmíme se k tomu ale upínat. Možná budeme muset změnit herní styl, ale budeme bojovat," přidal.

Zatímco v minulém ročníku Evropské ligy došla Sparta až do čtvrtfinále, teď bude mít po vyřazení už ve druhém kole možnost ušetřit síly pouze na českou ligu. "Může to být výhoda, ale zápasy v Evropské lize zase znamenaly cenné zkušenosti," uvedl Holek. "Teď budeme mít zase dlouhé týdny, takže bude čas potrénovat a připravovat se na ligu," dodal.