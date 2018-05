Herning (Dánsko) - Hokejisté Kanady porazili v utkání základní skupiny B mistrovství světa v Herningu Lotyšsko 2:1 v prodloužení a díky čtvrté výhře z šesti utkání si zajistili místo ve čtvrtfinále. Naopak Korea při premiéře mezi elitou neuhrála ani bod a po porážce s Norskem 0:3 v přímém souboji o udržení sestoupila.

Kanada začala podle očekávání a už na konci třetí minuty šla do vedení, když Beauvillier byl tím nejrychlejším, kdo zaregistroval volně ležící kotouč pod klečícím gólmanem Gudlevskisem. Sotva kdo asi v tu chvíli čekal, že od Kanaďanů to bude v základní době vše. Odpovědět mohl záhy Keninš, ale trefil pouze strážce kanadského brankoviště Kuempera.

"Byl to docela určitě jeden z nejsnadnějších gólů, které jsem kdy v kariéře dal. Viděl jsem ten puk a jen se snažil k němu dostat," popsal Anthony Beauvillier.

Lotyši si v průběhu druhé třetiny zahráli v oboustranně slušně hraném duelu obě dvě přesilovky, které se jim naskytly. Nedlouho po skončení té první notně pozlobil Kanaďany Roberts Bukarts. Naopak poté, co se Kanada zformovala po druhém trestu, pláchl Lotyšům McDavid, ale Gudlevskise přelstít nedokázal.

Třetí dějství začalo velmi překvapivě, když po 110 sekundách procedil Rubins ranou zápěstím kotouč za Kuempera. Byla to jedna z pouhých dvou střel Lotyšska mezi tyče, ale přestože Kanada evidentně toužila po vítězné trefě, nedosáhla na ni. Lotyšsku tak v souboji s Dány, kteří mají o bod víc, bude stačit i výhra v prodloužení či po nájezdech.

"Po celý zápas to byla těžká dřina, při které nám soupeř absolutně nic nedaroval. Je třeba mu složit poklonu - odehráli dobrý zápas a tvrdě bojovali o kotouč. Jejich gólman navíc odchytal vynikající zápas," ocenil svůj protějšek kanadský gólman Darcy Kuemper.

Kanada se nakonec dočkala v prodloužení, když předvedl své umění McDavid. I když nejprve selhal sám před položeným Gudlevskisem a trefil pouze jeho beton, vzápětí kotouč ze vzduchu doklepl do sítě bekhendem a v souladu s pravidly pod úrovní horní tyče.

"Jestli si můžeme něco vzít z dnešního zápasu, pak je to určitě naše defenziva," pochvaloval si útočník poražených Rodrigo Abols. "Drželi jsme je s odstupem od naší branky, a i když to možná vypadalo, že oni mají neustále puk na holích, naráželi do zdi. Snažili jsme se hlídat si střed pole, protože právě tam si hledali prostor," doplnil Abols.

"Uprostřed nám vážně nedali moc místa. My jsme byli poněkud mdlí, ale oni neudělali moc chyb. Hráli dobře, ale my jsme měli najít cestu k vítězství (v základní době)," prohlásil McDavid.

Korea podlehla Norsku 0:3, na MS nebodovala a sestoupila

Korejci, kteří nedosáhli na bodový zisk ani v únoru na domácí olympiádě, kde tehdy v úvodu turnaje pod pěti kruhy podlehli českému týmu až po boji těsně 1:2, mají při sedmi porážkách celkové skóre 4:48.

"Tenhle turnaj byl ještě větší výzvou než ten olympijský," řekl zadák korejského týmu Bryan Young. "A to byla olympiáda něčím zcela jedinečným, navíc ještě v Jižní Koreji. Pro kluky byly oba tyto turnaje obrovskou zkušeností. A myslím, že si ji ponesou s sebou dál, aby se zase posunuli dopředu," dodal.

Norové naopak díky druhému úspěchu na turnaji zůstávají v nejvyšším patře mezinárodního hokeje nepřetržitě od roku 2006. Vítězný gól dal v přesilovce ve 14. minutě Tobias Lindström, jistotu pak dali Seveřanům ve třetí třetině Thomas Valkvae Olsen a další trefou v početní výhodě Jonas Holös. Čisté konto vychytal díky 17 úspěšným zákrokům Lars Haugen.

Možná nejdůležitější moment rozhodujícího souboje se odehrál hned v první minutě. Krátce po vyloučení Mathise Olimba, jenž se provinil proti pravidlům už 40 vteřin od úvodního vhazování, dostali Korejci puk za Haugenova záda. Norská střídačka ale sáhla k trenérské výzvě a sudí po přezkoumání situace na videu rozhodli, že Pak U-sang si před norským gólmanem počínal nedovoleně.

Technický přestupek v podobě špatného střídání pak přiblížil Koreu sestupu v polovině 14. minuty. Při hře pěti proti čtyřem dostal hodně času k ráznému nápřahu na kruhu pro vhazování Lindström a propálil korejského brankáře Daltona. Rodák ze Stockholmu tak konečně naplnil pověst střelce a dal svůj první gól na turnaji. Korejci se sice snažili, bojovali, ale v útoku se neprosadili.

I proto Norové vcelku s přehledem hájili těsné vedení až do třetí části, do níž navíc nastupovali s vědomím toho, že si mohou dovolit i luxus v podobě inkasovaného gólu, a přesto se zachrání. Valkvae Olsen však místo toho v 47. minutě zvýšil a další trefou v početní výhodě završil výsledek od modré čáry Holös.

"Samozřejmě, že jsme chtěli dosáhnout na lepší výsledek (v turnaji), ale to se nám nepodařilo. Hlavní však je, že zůstáváme mezi nejlepšími a můžeme jet příští rok na Slovensko s cílem potrápit zase ty nejsilnější týmy," prohlásil zadák Daniel Sörvik.

"Věřili jsme, že si povedeme lépe. Chtěli jsme bojovat o čtvrtfinále, nikoliv o přežití," podotkl útočník vítězů Ken Andre Olimb. "V prvních dvou utkáních jsme hráli dvakrát prodloužení, mohli jsme mít na kontě víc bodů, ale hlavní je, že jsme vyhráli dnes a zůstáváme nahoře," dodal.

Skupina B (Herning):

Korea - Norsko 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 14. Lindström (M. Olimb, Espeland), 47. Valkvae Olsen (Bastiansen, Espeland), 51. Holös (K. A. Olimb, S. Thoresen). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Iverson - McCrank (oba Kan.), Goljak (Běl.). Vyloučení: 6:1. Využití: 0:2. Diváci: 3330.

Korea: Dalton - Young, Kim Won-čon, Regan, I Ton-ko, So Jong-čon, Plante, O Hjon-ho - Kim Sang-uk, Kim Ki-song, I Čong-hjon - Radunske, Čo Min-ho, Swift - An Čin-hi, Pak U-sang, Pak Čin-kjo - Šin Sang-hun, I Jong-čon, Kim Won-čong - Šin Sang-u. Trenér: Pek Či-son.

Norsko: Haugen - Holös, Bonsaksen, Johannesen, Bull, Sörvik, Espeland - K. A. Olimb, M. Olimb, Lindström - Valkvae Olsen, Bastiansen, Salsten - S. Thoresen, K. Forsberg, Trettenes - Kristiansen, Roest, Röymark. Trenér: Petter Thoresen.

Kanada - Lotyšsko 2:1 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 3. Beauvillier (Pageau, Barzal), 61. McDavid (Nugent-Hopkins) - 42. Rubins (Roberts Bukarts, Blugers). Rozhodčí: Reneau (USA), Wehrli (Švýc.) - Malmqvist (Švéd.), Šefčík (SR). Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 2966.

Kanada: Kuemper - Vlasic, Parayko, Ekblad, Edmundson, R. Murray, Nurse, Chabot - Josh Bailey, R. O'Reilly, Schwartz - Nugent-Hopkins, McDavid, B. Schenn - Jost, Horvat, Eberle - Beauvillier, Barzal, Pageau. Trenér: Bill Peters.

Lotyšsko: Gudlevskis - Galvinš, Cibulskis, Siksna, Sotnieks, Freibergs, Rubins, Zile - M. Redlihs, Džerinš, Indrašis - Keninš, Abols, Balcers - Rihards Bukarts, Blugers, Roberts Bukarts - Pavlovs, Jevpalovs, Meija - Razgals. Trenér: Bob Hartley.

1. USA 6 4 2 0 0 37:10 16 2. Finsko 6 4 0 1 1 32:9 13 3. Kanada 6 3 1 1 1 29:12 12 4. Dánsko 6 3 1 0 2 13:16 11 5. Lotyšsko 6 2 1 2 1 15:16 10 6. Německo 6 1 1 2 2 16:17 7 7. Norsko 7 1 1 1 4 13:31 6 8. Korea 7 0 0 0 7 4:48 0