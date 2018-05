Herning (Dánsko) - Soupeřem českých hokejistů ve čtvrtečním čtvrtfinále mistrovství světa v Dánsku budou Američané. Rozhodla o tom jejich prohra 2:6 s Finskem, které vyhrálo základní skupinu B v Herningu, tým USA skončil druhý. Třetí skončila Kanada, která porazila Německo 3:0.

Američané jsou v posledních letech tradičním sokem české hokejové reprezentace ve vyřazovacích bojích. Naposledy se oba celky utkaly v únoru ve čtvrtfinále olympijského turnaje v Pchjongčchangu, kde po výhře 3:2 po nájezdech uspěli Češi.

Dosud neporaženým Američanům stačil dnes bod k tomu, aby vyhráli skupinu. Jenže už po první třetině prohrávali 0:2 a poprvé se prosadili až při čtyřbrankovém manku v závěrečné desetiminutovce. Hattrick si připsal Sebastian Aho.

Američané byli sice v první třetině střelecky aktivnější, ale jako by jim chyběla větší chuť poprat se o výhru. A když se k tomu přidal nejistý Kinkaid v brance, nevěstilo to pro ně nic dobrého. Aho se trefil poprvé v 10. minutě od zadního hrazení díky odrazu o Kinkaida, v 18. minutě se gólman Američanů špatně zorientoval po odrazu puku od mantinelu a Aho měl zblízka velmi snadnou práci.

Finové zápas kontrolovali i ve druhém dějství a v 38. minutě přidali další gól. Na střelu od modré sice stihl Kinkaid zareagovat, jenže dojíždějící Rantanen byl u odraženého puku nejrychleji a po krátké kličce do bekhendu s přehledem zakončil do odkryté branky.

"Máme v týmu hodně šikovných kluků a netýká se to jen útoku, ale i obrany," prohlásil finský kapitán Mikael Granlund. "Můžeme tedy hrát hodně s pukem a snažit se útočit. Dnes jsme hráli proti výbornému týmu a potřebovali jsme i dobře bránit, ale udrželi jsme je jen na dvou gólech a náš gólman byl znovu skvělý," pochválil Granlund Harriho Säteriho, který si připsal 35 úspěšných zákroků.

Anttilova dorážka v 48. minutě definitivně rozhodla o pořadí ve skupině, přesto se Američané ještě postarali o zajímavý závěr. Při vyloučení Koivista sáhli už devět minut před koncem ke hře bez gólmana a Kane snížil.

V 54. minutě přidal pátý gól Finů v přesilovce Kapanen, Ryan zblízka po 47 sekundách opět snížil. Za stavu 5:2 mohl z pár centimetrů dorazit puk do prázdné branky Larkin, ale přetlačil ho Heiskanen.

Američané pak znovu sáhli k power play, při níž těsně bráněný Aho sice nejprve netrefil prázdnou branku, ale puk se mu od zadního hrazení odrazil ideálně zpátky před opuštěné brankoviště a Aho snadno doklepl - 6:2. Finové tak po Kanadě (5:1) vyučili čtyřbrankovým rozdílem ve skóre i druhého ze zámořských favoritů.

"Bylo to pro nás čím dál více frustrující. Takhle nás na turnaji ještě nikdo nepřejel. Ale je rozhodně lepší prohrát teď než později," uvedl americký bek Will Butcher. "Myslím, že jsme dnes nebyli vůbec připravení, zatímco soupeř odehrál dobrý zápas a odrážel se k němu puk, ale tak to někdy v hokeji chodí. Poučíme se. Musíme hrát rozhodně lépe. A my lépe hrát budeme," ujistil Butcher.

Kanada porazila Německo 3:0 a skončila třetí

Hokejisté Kanady uzavřeli na mistrovství světa své vystoupení ve skupině B v Herningu výhrou 3:0 nad Německem. Zajistili si třetí místo a ve čtvrtfinále je čeká poražený z večerního zápasu Rusko - Švédsko. Po dvou bodech si připsali útočníci Ryan Nugent-Hopkins za gól a asistenci a Connor McDavid díky dvěma nahrávkám. Brankáři Darcymu Kuemperovi stačilo na čisté konto 12 zákroků.

Duel Kanady s Německem už rozhodoval pouze o jediné věci. Zatímco stříbrní medailisté z únorové olympiády byli již před jeho začátkem ze hry o play off venku, Kanada měla jistotu, že si vyřazovací boje zahraje. Jen nebylo jasné, zda do nich půjde ze třetí, či čtvrté příčky.

Zámořský tým se prosadil po pouhých 20 vteřinách od úvodního buly. Schenn dostal na kruh nabito od Nugenta-Hopkinse, pro něhož vybojoval puk McDavid a bez přípravy prostřelil Treutlea. V desáté minutě mohl vyrovnat Kahun, jenže pozorný Kuemper jeho šanci zmařil.

Souhra dvou kanadských hvězd zafungovala znovu ve 28. minutě, kdy kapitán McDavid přenechal kotouč rozjetému parťákovi a Nugent-Hopkins z kruhu střelou přes obránce zvýšil na 2:0. Němci sice ve druhé třetině vyslali sedm ze svých 12 střeleckých pokusů, Kuemper si ale se všemi poradil.

Na začátku třetí části Němci neuspěli v jedné ze dvou přesilovek, které v utkání měli. Místo toho v 50. minutě pečetil výhru Kanady Jost, jenž se štěstím procedil kotouč za Treutleho záda.

Skupina B (Herning):

Finsko - USA 6:2 (2:0, 1:0, 3:2)

Branky a nahrávky: 11. Aho (Savinainen), 18. Aho (Nutivaara), 38. Rantanen (Nutivaara, Mikael Granlund), 48. Anttila (Manninen), 54. K. Kapanen (Tolvanen, Savinainen), 57. Aho (Kivistö) - 52. P. Kane (McAvoy), 55. D. Ryan (P. Kane, Kreider). Rozhodčí: Iverson (Kan.), Sjöqvist - Malmqvist (oba Švéd.), Lhotský (ČR). Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Diváci: 6343.

Finsko: Säteri - Pokka, Heiskanen, Koivisto, Nutivaara, Kivistö, Honka, Riikola - Tolvanen, Mikael Granlund, Rantanen - Savinainen, Aho, T. Teräväinen - K. Kapanen, Manninen, Jormakka - Anttila, Pesonen, Mäenalanen. Trenér: Lauri Marjamäki.

USA: Kinkaid - Martinez, C. Murphy, McAvoy, Butcher, N. Jensen, Pionk, Hughes - Atkinson, Bonino, P. Kane - A. Lee, D. Larkin, J. Gaudreau - Kreider, White, DeBrincat - Gibbons, D. Ryan, Coleman. Trenér: Jeff Blashill.

Kanada - Německo 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 1. B. Schenn (Nugent-Hopkins, McDavid), 29. Nugent-Hopkins (McDavid, Ekblad), 50. Jost (Edmundson, Eberle). Rozhodčí: Reneau (USA), Gofman - Lazarev (oba Rus.), Fluri (Švýc.). Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 6200.

Kanada: Kuemper - Vlasic, Parayko, Ekblad, Edmundson, R. Murray, Pulock, Nurse - Dubois, R. O'Reilly, Schwartz - Nugent-Hopkins, McDavid, B. Schenn - Jost, Horvat, Eberle - Barzal, Turris, Pageau - Beauvillier. Trenér: Bill Peters.

Německo: Treutle - Y. Seidenberg, M. Müller, Holzer, D. Seidenberg, Krupp, J. Müller, Mebus - Kahun, Draisaitl, Ehliz - Plachta, Hager, Eisenschmid - Michaelis, Tiffels, Noebels - Krämmer, Pietta, Uvira - Höfflin. Trenér: Marco Sturm.

Tabulka:

1. Finsko 7 5 0 1 1 38:11 16 2. USA 7 4 2 0 1 39:16 16 3. Kanada 7 4 1 1 1 32:12 15 4. Dánsko 6 3 1 0 2 13:16 11 5. Lotyšsko 6 2 1 2 1 15:16 10 6. Německo 7 1 1 2 3 16:20 7 7. Norsko 7 1 1 1 4 13:31 6 8. Korea 7 0 0 0 7 4:48 0