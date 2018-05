Herning (Dánsko) - Hokejisté Dánska porazili v utkání skupiny B v Herningu Norsko 3:0. Domácí udělali druhým tříbodovým ziskem za sebou další důležitý krok k postupu do čtvrtfinále a jsou nyní v tabulce čtvrtí, Norové mají z pěti zápasů nadále jen tři body. Dánové dali všechny góly v přesilovkách, dva z nich vstřelil útočník Nicklas Jensen. Čisté konto vychytal Frederik Andersen. Ve večerním duelu skupiny hráči USA sice inkasovali korejských soupeřů jako první, ale poté si rekordní kanonádou zajistili postup do čtvrtfinále. Koreu nakonec rozdrtili 13:1.

Zástupci pořadatelské země mají na kontě už osm bodů a před sebou zápasy s Koreou a Lotyšskem. "Nemohli jsme si pro tuto chvíli přát víc, je to zábava a navíc hrajeme dobrý hokej," pochvaloval si útočník Frans Nielsen. "Věděli jsme, že mám dobrý tým. Nejsme dokonalí, ale Freddy chytá skvěle. A my jsme odvedli také dobrou práci, navíc tyhle těsné zápasy si hodně užívají fanoušci," dodal Nielsen.

Dánové vstoupili do velmi důležitého souboje odhodlaně a soustředěně, čímž navázali na předchozí parádní vystoupení proti favorizovaným Finům (3:2). Norům dovolili za první dějství pouhé dvě rány mezi tyče, sami vypálili přesně jedenáctkrát.

První velkou možnost měl paradoxně už na začátku druhé minuty Nor Lindström, jenže Andersen byl pozorný a střelu z mezikruží kryl. Norové pak hráli i první přesilovku, ale sami si ji faulem zkrátili. A když se pak provinil Mathis Olimb, otevřel Nicklas Jensen 47 sekund před první přestávkou skóre.

Na začátku druhého dějství se museli naopak znovu bránit ve čtyřech Dánové, ale moc nechybělo, aby sami udeřili - Frans Nielsen ujel do sóla proti Haukelandovi, recept na jeho překonání však nevymyslel. Ve 26. minutě ale fauloval Sörvik a Dánům stačila znovu pouze první polovina z dvouminutové výhody, aby trestali. Zakrytý výhled Haukelanda využil opět Nicklas Jensen.

V začínající 34. minutě si pomohl faulem Kristiansen a Dánové zvýšili už na 3:0. I v tomto případě jim k využití přesilovky postačila jen necelá minuta, poté co hvězdný útočník Boedker nastřelil prudkou přihrávkou po ledě nastavenou hůl Storma. Valkvae Olsen mohl vrátit Nory alespoň trochu do hry, na Andersena však nevyzrál.

Stejný zakončovatel to zkoušel pro změnu bekhendem ve 44. minutě, i v tomto případě měl navrch strážce dánského brankoviště. Připravit Andersena o čisté konto pak mohl ještě Salsten, ale neuspěl, domácí gólman si místo toho připsal další z celkem 21 úspěšných zákroků.

S Koreou, která ve večerním utkání vyzvala Američany, se Dánsko utká už v sobotu. "Vypracovali jsme si dobrou pozici, ale zítra nás čeká další zápas a musíme se na něj pořádně soustředit. Vím, že jsme v něm považováni za favority, ale snadné do nebude," varoval Nielsen.

Američané rozstříleli na MS Koreu 13:1 a zajistili si čtvrtfinále

Hokejisté Spojených států amerických porazili Koreu 13:1. Spolu se Švédy, kteří hrají skupinu A, zůstávají jedinými neporaženými týmy turnaje. Američané inkasovali jako první, pak si rekordní kanonádou turnaje zajistili postup do čtvrtfinále.

Fantastický start na šampionátu prožil teprve dvacetiletý obránce Charlie McAvoy, jenž posílil zámořský výběr po vyřazení Bostonu z play off NHL. Spoluhráč českých hvězd Davida Pastrňáka a Davida Krejčího si připsal pět bodů za dva góly a tři nahrávky. Zcela totožně si vedl i kapitán Američanů Patrick Kane.

Američané zasypali branku Korejců, kteří dosud v Herningu nebodovali, celkem 57 střelami. Byl to však jejich soupeř, kdo slavil jako první, protože v šesté minutě využil přesilovku An Čin-hi a zaznamenal do Darlingovy sítě celkem třetí gól týmu při debutu Korejců mezi elitou MS. V polovině deváté minuty vyrovnal Lee a pak už byli američtí hráči nezastavitelní.

Na přelomu 13. a 14. minuty využili během 33 vteřin shodně přesilovku pět na tři Kane a po něm McAvoy, který stihl ještě do přestávky dát i druhou trefu.

V úvodu druhé třetiny sice dostal za faul vysokou holí dva menší tresty Milano, ale Ryan i přes hru v oslabení zvýšil na 5:1. Krátce po skončení Milanova trestu přidal další gól Coleman, čímž skončilo účinkování Daltona v korejské brance. Nahradil ho Pak Song-če.

Ani tomu se ale nevedlo o moc lépe. Již po 95 sekundách ho poprvé prostřelil Kane při početní výhodě. Ještě do druhé přestávky si pak Amneričané znovu zahráli v pěti proti třem a Atkinson navýšil vedení favorita už na 8:1.

Američané byli při chuti i v závěrečném dějství, kdy se prosadili Thompson, podruhé v zápase Atkinson, Pionk, druhým gólem v utkání Ryan a vše dovršil v samém závěru Milano.

Skupina B (Herning):

Dánsko - Norsko 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 20. N. Jensen (Larsen, Regin), 27. N. Jensen (Larsen, Bjorkstrand), 34. Storm (Boedker, J. B. Jensen). Rozhodčí: Hribik (ČR), Mayer (USA) - McCrank (Kan.), Šefčík (SR). Vyloučení: 5:6. Využití: 3:0. Diváci: 10.800.

Dánsko: Andersen - O. Lauridsen, J. B. Jensen, Lassen, Larsen, D. Nielsen, N. B. Jensen, Kristensen - Boedker, F. Nielsen, Bjorkstrand - Storm, Regin, Hardt - N. Jensen, J. Jensen, Hansen - Christensen, Jakobsen, Russell. Trenér: Jan Karlsson.

Norsko: Haukeland - Holös, Bonsaksen, Johannesen, Bull, Sörvik, Espeland, od 21. navíc Sveum - Kristiansen, Roest, Röymark - K. A. Olimb, M. Olimb, Lindström - Valkvae Olsen, Bastiansen, Salsten - K. Forsberg, S. Thoresen, Hoff - od 21. navíc Haga. Trenér: Petter Thoresen.

USA - Korea 13:1 (4:1, 4:0, 5:0)

Branky a nahrávky: 9. A. Lee (D. Larkin, J. Gaudreau), 13. P. Kane (J. Gaudreau), 14. McAvoy (P. Kane, J. Gaudreau), 20. McAvoy (Kreider, D. Larkin), 24. D. Ryan (Martinez), 28. Coleman (Martinez, White), 29. P. Kane (McAvoy), 33. Atkinson (P. Kane, McAvoy), 46. T. Thompson (Milano, N. Jensen), 47. Atkinson (P. Kane, McAvoy), 50. Pionk (Butcher), 52. D. Ryan (DeBrincat, Pionk), 59. Milano (DeBrincat, T. Thompson) - 6. An Čin-hi (Kim Sang-uk, Kim Won-čon). Rozhodčí: Sjöqvist (Švéd.), Wehrli (Švýc.) - Lhotský (ČR), Suominen (Fin.). Vyloučení: 5:11. Využití: 5:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 7563.

USA: Darling - Martinez, McAvoy, Butcher, C. Murphy, N. Jensen, Pionk, Hughes - Atkinson, White, P. Kane - A. Lee, D. Larkin, J. Gaudreau - Kreider, D. Ryan, DeBrincat - Gibbons, Coleman, Milano - T. Thompson. Trenér: Jeff Blashill.

Korea: Dalton (28. Pak Song-če) - I Ton-ko, Kim Won-čon, Regan, O Hjon-ho, Plante, So Jong-čon, Song Hjong-Čchol - Kim Sang-uk, Kim Ki-song, I Čong-hjon - Radunske, An Čin-hi, Swift - Šin Sang-hun, Pak U-sang, Šin Sang-u - Kim Won-čong, Pak Čin-kjo. Trenér: Pek Či-son.

Tabulka:

1. USA 5 3 2 0 0 28:7 13 2. Kanada 4 3 0 1 0 26:6 10 3. Finsko 4 3 0 0 1 25:5 9 4. Dánsko 5 2 1 0 2 10:15 8 5. Lotyšsko 4 1 1 1 1 11:13 6 6. Německo 4 1 0 2 1 12:12 5 7. Norsko 5 0 1 1 3 7:22 3 8. Korea 5 0 0 0 5 3:42 0