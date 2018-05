Zápas skupiny B na hokejovém MS v Dánsku, zprava brankář USA Keith Kinkaid, Miks Indrašis z Lotyšska a Američan Will Butcher.

Zápas skupiny B na hokejovém MS v Dánsku, zprava brankář USA Keith Kinkaid, Miks Indrašis z Lotyšska a Američan Will Butcher. ČTK/AP/Petr David Josek

Herning (Lotyšsko) - Hokejisté USA zvládli vítězně i čtvrté utkání v základní skupině B mistrovství světa, když po boji udolali Lotyšsko 3:2 v prodloužení. Zámořský favorit sice skóroval jako první, ale poté během druhé třetiny také prohrával 1:2. Vítězný gól dal v čase 61:23 při přesilové hře útočník Cam Atkinson. Kanada s přehledem splnila roli favorita v duelu proti Norsku. Výhru 5:0 zařídili jen dva střelci: Connor McDavid stihl hattrick, Bo Horvat přidal dva góly.

Oba týmy se hned během úvodní desetiminutovky prostřídaly dvakrát při hře v početní výhodě. Při druhém trestu Lotyši pykali za špatné střídání a stejnou chybu kuriózně zopakovali již o necelou minutu později, takže Američané dostali dárek v podobě přesilovky pět na tři. Přesně v okamžiku, kdy první z trestů skončil, otevřel skóre dorážkou důrazný Kreider.

Američané byli sice lepší, ale jako kdyby místy trošku šetřili síly. A i když se zdálo, že mají utkání pod kontrolou, z klidu je vytrhl zdánlivě nenápadný moment z 18. minuty, kdy zkusil štěstí Balinskis. Jeho nepříliš nebezpečnou ránu přesměroval holí bránící Lee a Kinkaid byl bez šance zasáhnout. Favoritovi mohl záhy vrátit těsné vedení Atkinson, jenže Merzlikins ho vychytal.

Kinkaid inkasovaným gólem přišel o 147 minut a čtyři vteřiny dlouhou neprůstřelnost na turnaji. "Každý zápas je jiný. Jisté je to, že tady máme skvělý tým, hrajeme dobře a neplánujeme s tím přestat," prohlásil Kinkaid, který si v utkání připsal 17 úspěšných zákroků.

Blugers mohl dokonat obrat hned zkraje druhého dějství, jenže Kinkaid byl proti. Otočku Lotyšů ale nakonec pouze oddálil. Nešťastník okamžiku při inkasovaném gólu Lee se navíc ve 23. minutě provinil proti pravidlům a Lotyši to potrestali - po Indrašisově pokusu se kotouč zamotal pod Kinkaidem v brankovišti a na správném místě ve správnou chvíli byl Džerinš. Odpověď přišla až ve 38. minutě, kdy White prostřelil mezi betony Merzlikinse.

Na začátku třetí dvacetiminutovky mohl Lee dokonat osobní dílo zkázy, když tečoval pokus, který vyslal Rihards Bukarts, kotouč však zazvonil na tyč za Kinkaidovými zády. Američané pak mohli rozhodnout při přesilovce v 56. minutě, ale nechali si to až na prodloužení, kdy se před nimi možnost početní výhody otevřela znovu. Atkinson si puk přikopl pohotově nohou a zasunul ho za tyčí bleskově do branky.

"Nebyl to zrovna ten nejkrásnější gól, ale i takový platí, což je hlavní," prohlásil Atkinson. "Lotyšsko si však zaslouží respekt za to, jak naprosto celý zápas naplno bojovalo a jak skvěle jeho hráči zvládali přejít z obrany do útoku a zahrozit," dodal Atkinson.

Kanada porazila na hokejovém MS Norsko jasně 5:0

Výhru zámořského celku 5:0 zařídili jen dva střelci: Connor McDavid stihl hattrick, Bo Horvat přidal dva góly.

Kanada rozhodla duel hned v první třetině, kterou vyhrála 3:0. Své umění v ní naplno předvedl kapitán mužstva McDavid. Už po 83 vteřinách otevřel skóre, když si zpoza branky nikým nerušený vybruslil až před Haugena a nechytatelným zakončením z forhendu otevřel skóre.

Schenn pak spálil dvě velké příležitosti a Kanada nevyužila dvě přesilovky, následně musel právě McDavid na trestnou lavici, jenže Seveřanům pláchl Horvat, pohrál si s bekem Espelandem a pádem překonal z bekhendu Haugena mezi betony.

Murray pak napálil tyč, ale Kanaďané měli i nadále chuť a McDavid nabídl v 16. minutě další parádu, když byl sice při kličce na kruhu pro vhazování podražen, přesto ale zavěsil. Jasné vedení zcela odpovídalo nadvládě Kanaďanů na ledě, kteří v průběhu prvního dějství přestříleli Nory 12:2.

Ve 29. minutě si pak McDavid skoro jako přes kopírák zopakoval situaci z úvodu zápasu a opět byl úspěšný. Upravil na 4:0 a zkompletoval hattrick. Ve třetí třetině pak ještě Dubois narýsoval skvělou přihrávku před prázdnou branku Horvatovi a ten uzavřel skóre.

Skupina B (Herning):

USA - Lotyšsko 3:2 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Kreider (DeBrincat, D. Larkin), 38. White (DeBrincat, P. Kane), 62. Atkinson (J. Gaudreau, P. Kane) - 18. Balinskis (Blugers, Rihards Bukarts), 24. Džerinš (Indrašis, Roberts Bukarts). Rozhodčí: Gouin (Kan.), Olenin (Rus.) - Goljak (Běl.), Malmqvist (Švéd.). Vyloučení: 6:8. Využití: 2:1. Diváci: 5215.

USA: Kinkaid - Martinez, C. Murphy, Butcher, N. Jensen, Oesterle, Pionk, Hughes - DeBrincat, White, P. Kane - Kreider, D. Larkin, Atkinson - A. Lee, D. Ryan, J. Gaudreau - Gibbons, Coleman, Milano. Trenér: Jeff Blashill.

Lotyšsko: Merzlikins - Galvinš, Cibulskis, Balinskis, Sotnieks, Freibergs, Rubins - M. Redlihs, Džerinš, Indrašis - Keninš, Abols, Balcers - Rihards Bukarts, Blugers, Roberts Bukarts - Razgals, Jevpalovs, Pavlovs - Meija. Trenér: Bob Hartley.

1. USA 4 2 2 0 0 15:6 10 2. Finsko 4 3 0 0 1 25:5 9 3. Kanada 3 2 0 1 0 21:6 7 4. Lotyšsko 4 1 1 1 1 11:13 6 5. Německo 4 1 0 2 1 12:12 5 6. Dánsko 4 1 1 0 2 7:15 5 7. Norsko 3 0 1 1 1 7:14 3 8. Korea 4 0 0 0 4 2:29 0