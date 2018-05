Herning (Dánsko) - Hokejisté USA porazili v základní skupině B mistrovství světa v Herningu Německo 3:0. Američané i potřetí zvítězili, naopak finalisté olympiády na první výhru nadále čekají. Až do poloviny utkání byl stav bezbrankový, pak se trefil Patrick Kane, jenž si pak připsal ještě dvě nahrávky. Gólman Keith Kinkaid vychytal po předchozím duelu s Dány (4:0) znovu čisté konto.

Do druhé branky se od začátku postavil Treutle a právě on dlouho držel naděje Němců. Američané začali vlažněji, přesto se dostali v polovině úvodní třetiny do dvou obrovských šancí. V první Kane nabídl v přečíslení dvou na jednoho gól DeBrincatovi, jenže ten minul odkrytou branku. O chvilku později dorážel do prázdné brány Atkinson, ale Treutle mu fantastickým zákrokem gól ukradl.

White neuspěl proti německému brankáři ani ze sólového úniku, Treutle pak čaroval při oslabení, jenže celkem čtyři menší tresty během prvních devíti minut druhé části se nakonec staly Německu osudnými. Více než minutovou přesilovku pět na tři ještě sice Američané nevyužili, ale pak se při hře v pěti proti čtyřem prosadil ranou bez přípravy Kane.

Uběhlo jen 28 vteřin a Němci museli znovu do čtyř. Pálil opět Kane, tentokrát se však odražený kotouč zatoulal na hůl Ryana, jenž snadno zvýšil na 2:0. Dlouhých 82 vteřin pak hráli pět na tři i Němci, ale místo snížení byli rádi, když již proti čtyřem soupeřům opět neinkasovali - Treutle vychytal v nájezdu tentokrát Larkina.

Když pak v polovině třetí dvacetiminutovky udělal obrovskou chybu při snaze nahrát odrazem o zadní hrazení Jonas Müller, jenž místo toho našel jen Kanea, který připravil třetí gól DeBrincatovi, bylo jasné, že Němci už nenajdou sílu na zvrat. Nakonec se přes velkou šanci Yannica Seidenberga a Plachtovu bombu do horní tyče nedočkali ani čestného úspěchu.

Skupina B (Herning):

USA - Německo 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 31. P. Kane (J. Gaudreau, Atkinson), 33. D. Ryan (P. Kane, Hughes), 51. DeBrincat (P. Kane). Rozhodčí: Jeřábek (ČR), Rantala - Sormunen (oba Fin.), Otmachov (Rus.). Vyloučení: 4:6. Využití: 2:0. Diváci: 10.301.

USA: Kinkaid - Martinez, C. Murphy, Butcher, N. Jensen, Oesterle, Pionk, Hughes - DeBrincat, Coleman, P. Kane - Kreider, D. Larkin, Atkinson - A. Lee, D. Ryan, J. Gaudreau - Gibbons, White, Milano - T. Thompson. Trenér: Jeff Blashill.

Německo: Treutle - Holzer, D. Seidenberg, Y. Seidenberg, M. Müller, Krupp, J. Müller, Ebner - Hager, Kahun, Eisenschmid - Michaelis, Tiffels, Noebels - Plachta, Draisaitl, Ehliz - Krämmer, Pietta, Wiederer - Uvira. Trenér: Marco Sturm.

1. USA 3 2 1 0 0 12:4 8 2. Finsko 2 2 0 0 0 16:2 6 3. Kanada 2 1 0 1 0 14:5 4 4. Norsko 2 0 1 1 0 7:7 3 5. Dánsko 2 0 1 0 1 3:6 2 6. Německo 3 0 0 2 1 6:11 2 7. Lotyšsko 2 0 1 0 1 4:10 2 8. Korea 2 0 0 0 2 1:18 0