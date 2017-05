Paříž - Hokejisté Běloruska už s jistotou záchrany v elitní kategorii i sedmého místa v základní skupině B porazili v Paříži v závěrečném vystoupení na mistrovství světa Norsko 4:3. Dvěma góly se o to postaral obránce Jevgenij Lisovec, který v 57. minutě vstřelil i vítěznou branku. Norové skončili celkově jedenáctí a Bělorusové třináctí.

Seveřané v pondělí ztratili po prohře s Kanadou (0:5) šanci na čtvrtfinále. V případě výhry se nicméně mohli posunout z šestého na páté místo ve skupině před domácí Francii.

"Je to velké zklamání. Měli jsme možnost se posunout na deváté místo turnaje poté, co jsme včera s Kanadou ztratili šanci na čtvrtfinále. Bělorusové mají dobrý tým, ale my jsme měli o co hrát a oni ne. Přizpůsobili jsme se jejich tempu. Ztráceli jsme hodně puků a propadali jsme v defenzivě," řekl norský útočník Patrick Thoresen oficiálnímu webu MS.

V úvodním dějství branka nepadla a největší šanci v něm měli Bělorusové, když v 16. minutě vyřešil Šarangovič přečíslení dvou na jednoho individuálně, ale Haugen zasáhl. Bělorusové se pak ubránili při Volkovově vyloučení.

V úvodu druhé třetiny odolali Norové při trestu Mathise Olimba, ale v 27. minutě po Haugenově chybě už inkasovali. Norský gólman rozehrál nešikovně puk za brankou a po Stefanovičově přihrávce zakončil do prázdné branky Lisovec.

Norové se nedočkali vyrovnání v přesilovce při Reichenbergově šanci, při které fauloval Pavlovič. Bělorusové se 34 vteřin ubránili ve třech proti pěti, ale přesně s Pavlovičovým návratem vyrovnal ranou od modré čáry do pravého horního rohu běloruské branky obránce Litvínova Sörvik. V 38. minutě nejdříve trefil Korobov tyč a vzápětí vrátil Bělorusům vedení Kulakov.

Po 79 sekundách závěrečné části vyrovnal po individuální akci Reichenberg, nová posila pražské Sparty. Za 142 vteřin otočil stav z mezikruží Holös, ale náskok Norové neudrželi.

V 55. minutě smazal ztrátu střelou z levého kruhu Šinkevič a za necelé tři minuty dovršil obrat z dorážky Lisovec. Blízko vyrovnání byl v závěru Martinsen, ale puku v cestě do branky zabránil v brankovišti ležící Reichenberg a následně i tyč.

"Bereme výhru a cítíme se trošku lépe. Před příštími turnaji se budeme muset k tomuto vystoupení vrátit a zlepšit se. Musíme být lépe připravení už od začátku. Nemůže uspět, když nic nepředvedeme, jako to bylo v prvních čtyřech zápasech," uvedl útočník Běloruska Charles Linglet.

Skupina B (Paříž):

Bělorusko - Norsko 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 27. Lisovec (Stefanovič), 38. Kulakov (A. Stas, Děmkov), 55. Šinkevič (Kovyršin, Stefanovič), 57. Lisovec (Pavlovič, Linglet) - 36. Sörvik (K. A. Olimb), 42. Reichenberg (Patrick Thoresen, Ödegaard), 44. Holös (Martinsen, M. Olimb). Rozhodčí: Piechaczek (Něm.), Wehrli (Švýc.) - Leermakers (Niz.), Vanoosten (Kan.). Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 3867.

Bělorusko: Karnauchov - Korobov, Lisovec, Šinkevič, Chenkel, Jevenko, Vorobej - Šarangovič, Linglet, Pavlovič - Kulakov, Děmkov, A. Stas - Stefanovič, Kovyršin, Kogalev - Drozd, A. Volkov. Trenér: Dave Lewis.

Norsko: Haugen - Holös, Lesund, Ödegaard, Nörstebö, Sörvik, Bonsaksen, Johannesen - M. Olimb, Martinsen, K. A. Olimb - K. Forsberg, Patrick Thoresen, Reichenberg - Karterud, Bastiansen, Valkvae Olsen - Olden, Röymark, Roest - Trettenes. Trenér: Petter Thoresen.

1. Kanada 6 5 0 1 0 27:8 16 2. ČR 6 3 2 0 1 22:11 13 3. Švýcarsko 6 2 2 2 0 19:13 12 4. Finsko 6 2 2 1 1 18:17 11 5. Francie 7 2 2 0 3 23:19 10 6. Norsko 7 2 0 2 3 13:19 8 7. Bělorusko 7 2 0 1 4 15:27 7 8. Slovinsko 7 0 0 1 6 13:36 1