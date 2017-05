Paříž - Hokejisté Finska prohráli na mistrovství světa v Paříži s Kanadou 2:5, skončili ve skupině B čtvrtí a ve čtvrtečním čtvrtfinále je čeká nejlepší tým z 'áčka' Spojené státy americké. Vítězná Kanada narazí na domácí Německo. Třemi body za dvě branky a jednu asistenci zařídil výhru Kanady útočník Mitch Marner. Bělorusko už s jistotou záchrany v elitní kategorii i sedmého místa v základní skupině B porazilo Norsko 4:3.

"Naše poslední dva zápasy byly dobré. Byl to pro nás dobrý test před čtvrtfinále. Víme, že to bude těžké bez ohledu na to, s kým hrajeme. Tyto zápasy může rozhodnout jeden odraz, takže musíme být v nejlepší formě," řekl kanadský obránce Colton Parayko oficiálnímu webu MS.

Kanaďané, hrající s jistotou prvního místa, se dostali do vedení ve třetí minutě, kdy přečíslení dvou na jednoho s Pointem vyřešil Marner individuálně, položil si obránce Ohtamu a střelou na lapačku překonal Säteriho. Hned za 22 vteřin Finové vyrovnali, když Osalovi sklouzl puk z hokejky tak šťastně, že přihrál před prázdnou branku Janimu Lajunenovi a ten snadno skóroval.

Za 58 sekund už Kanada zase vedla. Za pouhých osm vteřin potrestal Järvinenovo vyloučení Parayko, který trefil pravý horní roh Säteriho branky.

Při trestu Mira Aaltonena se sice Finové ubránili, ale při vyloučení Aha, které se Finům vůbec nelíbilo a kapitán Kukkonen dostal za protesty i desetiminutový osobní trest, už Kanada znovu udeřila. Aho se vrátil na led po deseti vteřinách, když Scheifele zadovkou uvolnil Marnera, který dal druhý gól v utkání.

V druhém dějství nevyužili Finové přesilovku při vyloučení Morrisseye. Při Pihlströmově trestu neproměnili další šance Kanady O'Reilly a Scheifele, ale v 29. minutě už upravil Point na 4:1. De Haanův faul také Finové nepotrestali, radovali se však v 37. minutě, kdy zamířil přesně bek Ohtamaa. Vzápětí neuspěli Aho ani Miro Aaltonen.

Hned po 35 vteřinách závěrečného dějství proměnil únik Duchene a první trefou na turnaji pojistil náskok úřadujícího šampiona. Vzápětí Säterimu pomohla po O'Reillyho teči tyč. Výsledek se už nezměnil, Finové nevyužili ani 63 vteřin trvající přesilovou hru pěti proti třem.

Finové se budou snažit napravit reputaci na turnaji proti USA. "Jsou rychlí, hrají severoamerický styl, rychle obracejí hru a chodí do protiútoků. Bude to těžký boj. Musíme mít pevnou defenzivu, hrát dobře a doufat, že se nám začne dařit v útoku," řekl finský útočník Valtteri Filppula.

Lisovec zařídil dvěma góly Bělorusku výhru nad Norskem 4:3

Dvěma góly se na výhře Běloruska podílel obránce Jevgenij Lisovec, který v 57. minutě vstřelil i vítěznou branku. Norové skončili celkově jedenáctí a Bělorusové třináctí.

Seveřané v pondělí ztratili po prohře s Kanadou (0:5) šanci na čtvrtfinále. V případě výhry se nicméně mohli posunout z šestého na páté místo ve skupině před domácí Francii.

"Je to velké zklamání. Měli jsme možnost se posunout na deváté místo turnaje poté, co jsme včera s Kanadou ztratili šanci na čtvrtfinále. Bělorusové mají dobrý tým, ale my jsme měli o co hrát a oni ne. Přizpůsobili jsme se jejich tempu. Ztráceli jsme hodně puků a propadali jsme v defenzivě," řekl norský útočník Patrick Thoresen oficiálnímu webu MS.

V úvodním dějství branka nepadla a největší šanci v něm měli Bělorusové, když v 16. minutě vyřešil Šarangovič přečíslení dvou na jednoho individuálně, ale Haugen zasáhl. Bělorusové se pak ubránili při Volkovově vyloučení.

V úvodu druhé třetiny odolali Norové při trestu Mathise Olimba, ale v 27. minutě po Haugenově chybě už inkasovali. Norský gólman rozehrál nešikovně puk za brankou a po Stefanovičově přihrávce zakončil do prázdné branky Lisovec.

Norové se nedočkali vyrovnání v přesilovce při Reichenbergově šanci, při které fauloval Pavlovič. Bělorusové se 34 vteřin ubránili ve třech proti pěti, ale přesně s Pavlovičovým návratem vyrovnal ranou od modré čáry do pravého horního rohu běloruské branky obránce Litvínova Sörvik. V 38. minutě nejdříve trefil Korobov tyč a vzápětí vrátil Bělorusům vedení Kulakov.

Po 79 sekundách závěrečné části vyrovnal po individuální akci Reichenberg, nová posila pražské Sparty. Za 142 vteřin otočil stav z mezikruží Holös, ale náskok Norové neudrželi.

V 55. minutě smazal ztrátu střelou z levého kruhu Šinkevič a za necelé tři minuty dovršil obrat z dorážky Lisovec. Blízko vyrovnání byl v závěru Martinsen, ale puku v cestě do branky zabránil v brankovišti ležící Reichenberg a následně i tyč.

"Bereme výhru a cítíme se trošku lépe. Před příštími turnaji se budeme muset k tomuto vystoupení vrátit a zlepšit se. Musíme být lépe připravení už od začátku. Nemůže uspět, když nic nepředvedeme, jako to bylo v prvních čtyřech zápasech," uvedl útočník Běloruska Charles Linglet.

Skupina B (Paříž):

Bělorusko - Norsko 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 27. Lisovec (Stefanovič), 38. Kulakov (A. Stas, Děmkov), 55. Šinkevič (Kovyršin, Stefanovič), 57. Lisovec (Pavlovič, Linglet) - 36. Sörvik (K. A. Olimb), 42. Reichenberg (Patrick Thoresen, Ödegaard), 44. Holös (Martinsen, M. Olimb). Rozhodčí: Piechaczek (Něm.), Wehrli (Švýc.) - Leermakers (Niz.), Vanoosten (Kan.). Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 3867.

Bělorusko: Karnauchov - Korobov, Lisovec, Šinkevič, Chenkel, Jevenko, Vorobej - Šarangovič, Linglet, Pavlovič - Kulakov, Děmkov, A. Stas - Stefanovič, Kovyršin, Kogalev - Drozd, A. Volkov. Trenér: Dave Lewis.

Norsko: Haugen - Holös, Lesund, Ödegaard, Nörstebö, Sörvik, Bonsaksen, Johannesen - M. Olimb, Martinsen, K. A. Olimb - K. Forsberg, Patrick Thoresen, Reichenberg - Karterud, Bastiansen, Valkvae Olsen - Olden, Röymark, Roest - Trettenes. Trenér: Petter Thoresen.

Kanada - Finsko 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 3. Marner (Point, Matheson), 5. Parayko (Marner), 14. Marner (Scheifele, MacKinnon), 29. Point (Matheson, Parayko), 41. Duchene (Couturier) - 4. J. Lajunen (Osala), 37. Ohtamaa (Honka, Kemppainen). Rozhodčí: Lemelin (Rak.), Reneau - Oliver (oba USA), Otmachov (Rus.). Vyloučení: 5:5, navíc Kukkonen (Fin.) 10 min. Využití: 2:0. Diváci: 10.202.

Kanada: Pickard - Parayko, Vlasic, Demers, De Haan, Matheson, Morrissey, Ch. Lee - MacKinnon, Scheifele, Skinner - Simmonds, Giroux, R. O'Reilly - Duchene, Couturier, Killorn - Marner, Point, Konecny - B. Schenn. Trenér: Jon Cooper.

Finsko: Säteri - Honka, Ohtamaa, V. Lajunen, Jaakola, Hietanen, Lehtonen, Järvinen, Kukkonen - Rantanen, Aho, V. Filppula - M. Aaltonen, Kemppainen, Pyörälä - Savinainen, Pihlström, Sallinen - Hännikäinen, J. Lajunen, Osala. Trenér: Lauri Marjamäki.

Konečná tabulka:

1. Kanada 7 6 0 1 0 32:10 19 2. Švýcarsko 7 3 2 2 0 22:14 15 3. ČR 7 3 2 0 2 23:14 13 4. Finsko 7 2 2 1 2 20:22 11 5. Francie 7 2 2 0 3 23:19 10 6. Norsko 7 2 0 2 3 13:19 8 7. Bělorusko 7 2 0 1 4 15:27 7 8. Slovinsko 7 0 0 1 6 13:36 1