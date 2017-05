Paříž - Hokejisté domácí Francie navázali na mistrovství světa v Paříži na nedělní překvapivé vítězství nad Finskem (5:1) a zdolali dosud neporažené Švýcarsko 4:3 po samostatných nájezdech. Norští hráči porazili Slovinsko 5:1 a polepšili si ve skupině B po třetím utkání na šest bodů.

Norští hokejisté porazili na mistrovství světa v Paříži Slovinsko 5:1 a polepšili si ve skupině B po třetím utkání na šest bodů. Svěřenci trenéra Pettera Thoresena rozhodli před nejnižší návštěvou turnaje 2696 diváků už v úvodním dějství, které vyhráli 3:0. Nováček elitní kategorie Slovinsko zůstává s jedním bodem předposlední.

Do první formace Norů se k Patricku Thoresenovi a Kenu Andrému Olimbovi zařadil jeho brat Mathis Olimb, který s nimi v minulých duelech nastupoval jen v přesilovkách, a tah se Petteru Thoresenovi vyplatil. Hned v šesté minutě kombinaci celého tria zakončil Mathis Olimb přesnou střelou mezi Pintaričovy betony.

Další šanci měl při oslabení unikající Roest, ale zakončení mu stačil znepříjemnit Muršak. V 15. minutě se znovu radovali Norové. Patrick Thoresen uvolnil Kena Andrého Olimba, který sám před brankou nedal Pintaričovi šanci. Tříbrankový náskok zařídil Seveřanům přesnou střelou z mezikruží Forsberg.

"Byl to třetí zápas za sebou, v kterém jsme měli špatný začátek. Nehráli jsme jako tým. Nebruslili jsme a nebyli jsme připravení, jak jsme měli. Musíme bojovat o každý puk a pak můžeme uspět. Takový zápas jsme ještě neodehráli," řekl kapitán Jan Muršak oficiálnímu webu MS.

Do druhého dějství vystřídal Pintariče Krošelj a Slovinci se snažili o snížení, ale Verlič z otočky Haugena nepřekonal. Ve 28. minutě pomohla Norům horní tyč po Tičarově teči Saboličovy přihrávky.

Pak měl možnost i v oslabení Urbas, ale bekhendem minul. Při Tičarově vyloučení se ve 39. minutě po rychlém přechodu do útoku prosadil individuálně Reichenberg, nová posila pražské Sparty. Za 47 vteřin Sabolič sebral střelou z pravého kruhu Haugenovi čisté konto.

Norové si výhru bez potíží pohlídali a výsledek ještě dovršil 43 sekund před koncem Patrick Thoresen, který si stejně jako přihrávající Ken André Olimb připsal v utkání tři body za gól a dvě přihrávky.

"Myslím, že před tímto zápasem nás byla většina nervózní, co přijde. Byl to jediný náš zápas na turnaji, v kterém se od nás očekávalo vítězství. Bylo důležité, že jsme ho zvládli a může se nám dýchat o trošku líp," řekl norský útočník Andreas Martinsen, jehož tým setřásl starosti s bojem o záchranu.

Slovinsko - Norsko 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 40. Sabolič (Podlipnik, Vidmar) - 6. M. Olimb (Patrick Thoresen, K. A. Olimb), 15. K. A. Olimb (Patrick Thoresen, Nörstebö), 19. K. Forsberg, 39. Reichenberg (Holös, Haugen), 60. Patrick Thoresen (K. A. Olimb, Bonsaksen). Rozhodčí: Jeřábek (ČR), Gofman (Rus.) - Lhotský (ČR), Šefčík (SR). Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Diváci: 2696.

Sestavy:

Slovinsko: Pintarič (21. Krošelj) - Robar, Kovačevič, Vidmar, Kranjc, Pretnar, Gregorc, Tavželj, Podlipnik - Tičar, Muršak, Sabolič - Ograjenšek, Urbas, Verlič - D. Rodman, Goličič, Kuralt - Mušič, Pem. Trenér: Nik Zupančič.

Norsko: Haugen - Nörstebö, Holös, Lesund, Ödegaard, Bonsaksen, Johannesen, Sörvik - K. A. Olimb, Patrick Thoresen, M. Olimb - Bastiansen, Röymark, Rosseli Olsen - Martinsen, K. Forsberg, Reichenberg - Trettenes, Roest, Olden - Karterud. Trenér: Petter Thoresen.

Francie po Finech porazila i Švýcarsko, vyhrála 4:3 na nájezdy

Hokejisté domácí Francie navázali na mistrovství světa v Paříži na nedělní překvapivé vítězství nad Finskem (5:1) a zdolali dosud neporažené Švýcarsko 4:3 po samostatných nájezdech. V rozstřelu rozhodl svou druhou trefou v utkání Stéphane Da Costa. Švýcaři se i přes prohru posunuli na druhé místo se šesti body, Francie poskočila na čtvrtou pozici o skóre před český tým.

Francie vstoupila do utkání lépe a ve čtvrté minutě se ujala vedení v oslabení. Do přečíslení dvou na jednoho s Perretem se dostal Auvitu a jeho přihrávku si srazil do vlastní branky Loeffel, který předtím přišel o hokejku.

Švýcaři odolali při Richardově vyloučení a sami pak nevyužili dvě přesilové hry. Mezitím měl šanci na vyrovnání z dorážky Brunner. Francouzi nepotrestali ani Suterovo vyloučení, možnost zvýšit měl Roussel.

Po 82 vteřinách druhé třetiny Švýcaři vyrovnali, když Francouzi zaváhali v defenzivě a po Hollensteinově přihrávce se trefil před brankou nekrytý Praplan. Za 146 vteřin opět Praplan zakončil kombinaci Haase a Hollensteina a otočil stav. Odpovědět mohl Ritz. Švýcarům se nepodařilo zakončit únik Bodenmanna s Brunnerem.

Nešťastný zápas hrál ve švýcarském dresu Loeffel, při jehož vyloučení se Francie dočkala ve 44. minutě vyrovnání. Přes stínícího Roussela prostřelil Genoniho Stéphane Da Costa. Následnou švýcarskou převahu zužitkoval v 54. minutě Ambühl, který se dostal za obranu a překonal Hueta. Za 147 vteřin ale smazal ztrátu přesnou střelou k levé tyči Rech.

Na přelomu třetí třetiny a prodloužení Švýcaři odolali při Praplanově trestu a ubránili se i 33 vteřin před koncem nastavení po Diazově faulu. V rozstřelu uspěl jako jediný Stéphane Da Costa, který ve druhé sérii překonal Genoniho blafákem do bekhendu.

Francie - Švýcarsko 4:3 po sam. nájezdech (1:0, 0:2, 2:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Auvitu (Perret), 44. S. Da Costa (Auvitu), 55. Rech (Meunier), rozhodující sam. nájezd S. Da Costa - 22. Praplan (Hollenstein, Loeffel), 24. Praplan (Hollenstein, Haas), 54. Ambühl (Suter, Untersander). Rozhodčí: Odinš (Lot.), Öhlund (Švéd.) - Kohlmüller (Něm.), Suominen (Fin.). Vyloučení: 6:6. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 6747.

Sestavy:

Francie: Huet - Auvitu, Hecquefeuille, Manavian, Besch, Janil, Dame Malka, Raux - A. Roussel, Bellemare, Rech - Fleury, S. Da Costa, S. Treille - Meunier, Douay, Perret - Ritz, Lamperier, T. Da Costa - Claireaux. Trenér: Dave Henderson.

Švýcarsko: Genoni - Diaz, Furrer, Kukan, Untersander, Loeffel, Genazzi, Marti - Ambühl, Bodenmann, Brunner - Praplan, Hollenstein, Haas - Suter, Malgin, Richard - Schäppi, Herzog, Almond - Rüfenacht. Trenér: Patrick Fischer.