Washington - Skupina amerických republikánů navrhuje, aby Donald Trump obdržel Nobelovu cenu za mír za podíl na uklidnění situace na Korejském poloostrově. Nominační dopis zaslaný počátkem května Nobelovu výboru do Osla podepsalo 18 republikánských členů amerického Kongresu. Americký prezident by měl podle zákonodárců "obdržet Nobelovu cenu za mír za rok 2019 jako uznání své práce zaměřené na ukončení korejské války a denuklearizaci Korejského poloostrova a za přínos míru v regionu".

Spekulace kolem možného Trumpova ocenění se rojí v souvislosti s očekávaným summmitem amerického prezidenta se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, který vzbuzuje mezi optimisty naděje, že povede po desítkách let napětí k usmíření mezi oběma stranami a k uklidnění situace na Korejském poloostrově.

Podle britského deníku The Guardian budí ovšem iniciativa amerických kongresmanů podezření, že jde o účelový krok směřující k posílení jejich politického postavení. Například nejvýše podepsaný iniciátor Luke Messer ze státu Indiana zahajuje boj o nominaci na kandidáta do Senátu, stejně jako několik dalších signatářů. Obhajobou Trumpových zájmů tak podle všeho hájí i své zájmy.

Jihokorejský prezident Mun Če-in už koncem dubna vyjádřil názor, že by Trump měl Nobelovu cenu dostat. A Trump den poté netajil nad jeho výrokem pohnutí.

Trump je mezi osobnostmi navrženými na prestižní mírové ocenění i v letošním roce - v únoru to potvrdil ředitel norského mírového institutu PRIO Henrik Urdal, aniž by prozradil, kdo tuto nominaci předložil. Letošní laureát Nobelovy ceny míru bude znám na podzim a cenu by si měl tradičně převzít 10. prosince.

Trumpův předchůdce Barack Obama obdržel Nobelovu cenu za mír koncem roku 2009, tedy už v prvním roce své vlády, a to za snahy o jaderné odzbrojení, prevenci konfliktů i za aktivity proti globálnímu oteplování. Velkou zásluhu měl na tom mimo jiné Obamův projev vedený v tomto duchu v dubnu 2009 v Praze u příležitosti summitu s tehdejším ruským prezidentem Dmitrijem Medveděvem. Nobelův výbor byl za toto rozhodnutí kritizován, protože Obama získal ocenění v době, kdy byl spíše ve fázi slibů než nějakých alespoň částečně splněných cílů. I samotný Obama přijal cenu s určitými rozpaky.

Návrhy na udělení Nobelovy ceny se přijímají vždy nejpozději počátkem daného roku a pravidla pro nominaci jsou poměrně volná. Navrhovat kandidáty mohou osobnosti patřící do několika kategorií, včetně zákonodárců, univerzitních profesorů či samotných nositelů cen nebo členů Nobelova výboru. Letos byly v různých kategoriích navrženy stovky kandidátů. Loni cenu za mír získala Mezinárodní kampaň na zrušení jaderných zbraní (ICAN).