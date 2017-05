Kolín nad Rýnem - Švédští hokejisté si po páteční porážce s Ruskem v nájezdech spravili chuť, když ve svém druhém zápase v základní skupině A mistrovství světa porazili domácí Němce vysoko 7:2. Hokejisté Lotyšska porazili Dánsko 3:0. Zápasem v Kolíně nad Rýnem vstoupily oba týmy do turnaje. Slovenští hokejisté vydřeli na úvod na mistrovství světa vítězství nad Itálií 3:2 v prodloužení.

Lotyšsko vstoupilo do MS výhrou 3:0 nad Dánskem

Hokejisté Lotyšska porazili v utkání základní skupiny A mistrovství světa Dánsko 3:0. Zápasem v Kolíně nad Rýnem vstoupily oba týmy do turnaje. Bezbrankovým skóre pohnul ve druhé třetině Gints Meija, v závěrečné dvacetiminutovce potvrdil výhru Lotyšů dvěma trefami Miks Indrašis. Čisté konto vychytal Elvis Merzlikins.

Úvodní aktivitu Lotyšů přibrzdilo vyloučení Cibulskise. Merzlikins ale svůj tým podržel, když pokryl pokus Ehlerse. Ve 12. minutě se do dobré příležitosti prodral Rihards Bukarts, gólmana Dahma však překonat nedokázal. Dánové byli během první části výrazně střelecky aktivnější (18:7), jenže naráželi na Merzlikinse, jenž v 17. minutě předvedl skvělý zákrok při ráně Markuse Lauridsena.

Jako první změnil skóre Meija, který se ve 24. minutě prosadil úspěšnou dorážkou po vlastní střele. Poté zažehnal nebezpečí při přečíslení Lotyšů dobrým obranným zákrokem Ehlers. Dánská hvězda pak následně sama měla šance na druhé straně kluziště, ale Merzlikins byl pozorný. Neuspěl ani Roberts Bukarts.

Lotyšsku vyšel nástup do třetího dějství, když po 108 vteřinách od návratu ze šaten zvýšil na 2:0 nechytatelnou ranou pod horní tyč po pěkné kombinaci Indrašis. Aagaard a Jakobsen mohli ještě vrátit Seveřany do hry, ale pak už měli Lotyši zápas pevně v rukou a výhru zvýraznili ještě třetí trefou v přesilovce pět na tři.

Lotyšsko - Dánsko 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 24. Meija (A. Kulda), 42. Indrašis (Sprukts, Rih. Bukarts), 53. Indrašis (Rob. Bukarts, Balinskis). Rozhodčí: Öhlund (Švéd.), Stricker - Kaderli (oba Švýc.), Suchánek (ČR). Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. Diváci: 13.453.

Sestavy:

Lotyšsko: Merzlikins - Sotnieks, A. Kulda, Cibulskis, Galvinš, Freibergs, Balinskis - Skvorcovs, Girgensons, Keninš - Daugavinš, Džerinš, Rob. Bukarts - Indrašis, Sprukts, Rih. Bukarts - Meija, Blugers, Bičevskis. Trenér: Bob Hartley.

Dánsko: Dahm - N. B. Jensen, J. B. Jensen, M. Lauridsen, Kristensen, Lassen, O. Lauridsen, Bruggisser - Ehlers, Regin, Hardt - Storm, Jakobsen, Christensen - Russell, Green, Madsen - Bau Hansen, Aagaard, Poulsen - Meyer. Trenér: Jan Karlsson.

Slováci začali hokejové MS výhrou nad Italy 3:2 v prodloužení

Slovenští hokejisté vydřeli na úvod na mistrovství světa vítězství nad Itálií 3:2 v prodloužení. V utkání skupiny A v Kolíně nad Rýnem skórovali jako první, ale v čase 58:56 odvrátil jejich porážku při power play Libor Hudáček. V 63. minutě pak rozhodl plzeňský obránce Peter Čerešňák.

Švédové poprvé gólově udeřili na konci sedmé minuty, kdy využil Greissova zakrytého výhledu obránce Ekman-Larsson. Lundqvist v další příležitosti německého gólmana nepřekonal, místo toho v 17. minutě vyrovnal Hager, jenž počkal chytře se zakončením a Fasth na jeho skrytou střelu nemohl zareagovat.

Jenže už sedm vteřin po nástupu do druhé třetiny se proti pravidlům provinil Müller a výběru Tre kronor stačilo 16 vteřin, aby strhl vedení zpět na svou stranu. Na konci parádní kombinace byl Rask, ale radost z gólu sebral jeho týmu německý forvard Marcus Kink, který zákeřným seknutím poslal na led Eliase Lindholma.

Zatímco ten zamířil po chvíli za pomoci ostatních do kabin a do utkání se již nevrátil, provinilec zůstal ve hře, neboť sudí jeho nešetrný zákrok vůbec nepostřehli. Lze však očekávat, že se jím bude zabývat direktoriát turnaje. "Byl to hodně hrubý zákrok," citovala švédská média kouče týmu Rikarda Grönborga.

V krátkém sledu po sobě pak navazovala dvě vyloučení Švédů a to druhé potrestal vyrovnáním Gogulla.

V polovině zápasu nevyužil velkou možnost Reimer, což mohlo Němce brzy mrzet. Ještě před druhou přestávkou se prosadili Omark a pouhé tři vteřiny před odchodem do kabin Brodin. Švédové tím převzali režii utkání zcela do svých rukou.

"Myslím, že každý mohl vidět, jak byli Švédové dobří. My jsme odehráli dobrý zápas v prvních dvou třetinách. Dobře nám chytal, bojovali jsme a drželi stav 2:2. Ale pak Švédi ukázali svou kvalitu. Ukázali, jak moc dobří jsou. My jsme naopak udělali chyby ve vlastním obranném pásmu. Nelze dát takovým hráčům tolik času, protože když ho dostanou, tak z toho skórují," uvedl německé forvard Brooks Macek.

Výhru pak Švédové zvýraznili třemi trefami v polovině třetího dějství, kdy se v rozmezí dvou minut a 17 vteřin trefili Landeskog a dvakrát po sobě Nylander. Po jeho druhé brance zamířil Greiss na střídačku. Náhradníka Aus den Birkena už pak Seveřané ušetřili.

"Byl to do stavu 4:2 těsný a vyrovnaný zápas. Domácí bojovali a dokázali se do něj vždy vrátit, ale pak přišli pro nás velmi důležité góly," připomněl Nylander.

Slovensko - Itálie 3:2 v prodloužení (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Miklík (Jánošík, Čerešňák), 59. L. Hudáček (Miklík, Sersen), 63. Čerešňák (Bližňák, Skokan) - 36. Morini (Frigo), 43. Frigo (Scandella). Rozhodčí: Gouin (Kan.), Jeřábek (ČR) - Leermakers (Niz.), Otmachov (Rus.). Vyloučení: 1:4. Bez využití. Diváci: 12.229.

Sestavy:

Slovensko: J. Hudáček - Sersen, Čajkovský, Jánošík, Čerešňák, Mikuš, Gernát, Šedivý, Trška - Skokan, L. Hudáček, Dravecký - Miklík, Bližňák, Haščák - Kudrna, Cingel, Hrnka - Šťastný, Suja, Skalický. Trenér: Zdeno Cíger.

Itálie: And. Bernard - T. Larkin, Zanatta, Hofer, Helfer, Egger, Marchetti, Miglioranzi, Glira - Scandella, Morini, Frigo - Insam, Ant. Bernard, Traversa - D. Kostner, Andergassen, S. Kostner - Lambacher, Goi, Frank. Trenér: Stephan Mair.

Po úvodní prohře s Ruskem hokejisté Švédska deklasovali Němce 7:2

Švédští hokejisté si po páteční porážce s Ruskem v nájezdech spravili chuť, když ve svém druhém zápase v základní skupině A mistrovství světa porazili domácí Němce vysoko 7:2. Duel v Kolíně nad Rýnem rozhodli za vyrovnaného stavu 2:2 dvěma góly v závěru druhé třetiny. Dvěma góly a nahrávkou přispěl k výhře William Nylander, gól a dvě finální přihrávky si připsali další útočníci Gabriel Landeskog a Victor Rask.

Švédové poprvé gólově udeřili na konci sedmé minuty, kdy využil Greissova zakrytého výhledu obránce Ekman-Larsson. Lundqvist v další příležitosti německého gólmana nepřekonal, místo toho v 17. minutě vyrovnal Hager, jenž počkal chytře se zakončením a Fasth na jeho skrytou střelu nemohl zareagovat.

Jenže už sedm vteřin po nástupu do druhé třetiny se proti pravidlům provinil Müller a výběru Tre kronor stačilo 16 vteřin, aby strhl vedení zpět na svou stranu. Na konci parádní kombinace byl Rask. V krátkém sledu po sobě ale navazovala dvě vyloučení Švédů a to druhé potrestal vyrovnáním Gogulla.

V polovině zápasu nevyužil velkou možnost Reimer, což mohlo Němce brzy mrzet. Ještě před druhou přestávkou se prosadili Omark a pouhé tři vteřiny před odchodem do kabin Brodin. Švédové tím převzali režii utkání zcela do svých rukou.

Výhru pak zvýraznili třemi trefami v polovině třetího dějství, kdy se v rozmezí dvou minut a 17 vteřin trefili Landeskog a dvakrát po sobě Nylander. Po jeho druhé brance zamířil Greiss na střídačku. Náhradníka Aus den Birkena už pak Seveřané ušetřili.

Německo - Švédsko 2:7 (1:1, 1:3, 0:3)

Branky a nahrávky: 17. Hager (D. Seidenberg, Ehliz), 26. Gogulla (Hager, Schütz) - 7. Ekman-Larsson (Landeskog, V. Rask), 21. V. Rask (Hedman, Stralman), 36. Omark (Krüger), 40. Brodin (W. Nylander, Eriksson Ek), 50. Landeskog (V. Rask, Söderberg), 51. W. Nylander (Stralman), 52. W. Nylander (Landeskog). Rozhodčí: Gofman (Rus.), Odinš (Lot.) - Dědulja (Běl.), Oliver (USA). Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Diváci: 18.673.

Sestavy:

Německo: Greiss (52. Aus den Birken) - Abeltshauser, Krueger, Müller, D. Seidenberg, Hördler, Reul - Ehliz, Tiffels, Reimer - Macek, Kahun, Rieder - Gogulla, Hager, Schütz - Y. Seidenberg, Fauser, Kink - Plachta. Trenér: Marco Sturm.

Švédsko: Fasth - Stralman, Hedman, Ekman-Larsson, Brodin, J. Klingberg, Edler - E. Lindholm, V. Rask, Landeskog - Omark, Söderberg, Krüger - Karlsson, W. Nylander, Eriksson Ek - C. Klingberg, J. Lundqvist, Nordström. Trenér: Rikard Grönborg.