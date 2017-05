Kolín nad Rýnem - Hokejisté USA porazili na mistrovství světa ve skupině A Slovensko vysoko 6:1. Tři body za dva góly a asistenci si připsal útočník Johnny Gaudreau. Američané tak po úvodní porážce s Němci přidali v Kolíně nad Rýnem pátou výhru za sebou a posunuli se do čela tabulky před Rusko, které má ale zápas k dobru. Naopak Slováci stále nemají jistotu setrvání mezi elitou.

V sestavě zámořského celku již nechyběli obránce Skjei a útočník Hayes, posily z New York Rangers. A oba byli v akci ve třetí minutě, kdy Skjei pálil, Július Hudáček nedokázal zcela pokrýt kotouč, ale Hayes s dorážkou neuspěl. Slováci pak promarnili přesilovku a do vedení tak šli v deváté minutě Američané, když se zblízka trefil neobsazený Keller.

Hayes si spravil chuť v 26. minutě, kdy na konci kombinace s Gaudreauem předložil forvardovi Calgary puk do šance, z níž nemohl minout. Slovensko se pak ubránilo ve svém prvním oslabení a minutu po návratu hříšníka Čerešňáka na led snížil bekhendovou dorážkou zadák Gernát. Slováci sice na chvilku ožili, ale na vyrovnání nedosáhli.

Július Hudáček poté sice vychytal Dvoraka, ale druhý souboj už vyzněl lépe pro amerického forvarda, který uklidil puk bekhendem pod horní tyč. A dvě minuty před druhou přestávkou bylo s výběrem kouče Cígera ještě hůř, když se střelou na bližší tyč prosadil bek Trouba.

Slováci od té chvíle vypadali hodně odevzdaně. Ve 43. minutě se znovu blýskl Hayes, který naservíroval pátý gól opět pro Gaudreaua, jemuž předložil puk před prázdnou branku. Debakl pak udělal z rozdílu ve skóre Lee, jenž na hranici brankoviště usměrnil v početní výhodě za Hudáčkova záda Eichelovu nabídku.

Švédové potvrdili postup do čtvrtfinále MS výhrou nad Dány 4:2

Hokejisté Švédska porazili v utkání základní skupiny A světového šampionátu Dánsko 4:2. Svěřenci kouče Rikarda Grönborga, který zařadil do sestavy poslední posily brankáře Henrika Lundqvista a útočníka Nicklase Bäckströma, si zajistili postup do čtvrtfinále. Dva góly a nahrávku zaznamenal útočník William Nylander.

Dříve než mohl ukázat něco ze svého brankářského umění Henrik Lundqvist, zaskvělo se jeho dvojče Joel. Dánové ve třetí minutě otáleli s rozehrávkou v rohu za vlastní brankou, přišli o kotouč, ten nabil Krüger mezi kruhy Joelu Lundqvistovi a ten se trefil pod horní tyč.

V sedmé minutě ujel Nylander, vyčkával se zakončením, avšak Soerensena překonat nedokázal. Další šanci spálil Krüger, jemuž po obrovské hrubce nahrál přímo před dánskou brankou Kristensen.

Henrik Lundvist pak měl dvakrát štěstí. Nejprve Ehlers přes Brodinův faul pálil do tyče a puk se odrazil pryč podél brankové čáry, pak bojoval u švédské branky Hardt, kotouč vylétl do vzduchu a přistál těsně vedle tyče.

Zkraje druhé třetiny se Poulsen objevil osamocený u dorážky po zákroku Henrika Lundqvista, ale na jednoho z nejlepších gólmanů současnosti nevyzrál. Neuspěl pak ani v další šanci. Švédové byli nedisciplinovaní a v 33. minutě museli na více než minutu do tří, jenže Dánové sehráli dvojnásobnou početní výhodu zcela zoufale a bez jediné střely.

Za jejich váhavost je potrestal Nylander, který si položil Soerensena a zametl puk do branky za jeho levým betonem. Ještě před druhou přestávkou pak přidal druhý zásah poté, co kroužil útočným pásmem, namířil si to volnou cestou mezi kruhy, narazil si kotouč s Backströmem a zakončil do odkryté branky nad Soerensena.

V 47. minutě se proti Stormovi vytáhl dvakrát Henrik Lundqvist, ale čisté konto přesto neuchránil - zanedlouho ho překonal nechytatelnou ranou zblízka Madsen. Landeskog pak nastřelil tyč a Markus Lauridsen v 56. minutě zdramatizoval závěr, ale vzápětí odpověděl v přesilovce Bäckström.

Skupina A (Kolín nad Rýnem):

Slovensko - USA 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Branky a nahrávky: 31. Gernát (L. Hudáček, Dravecký) - 9. Keller (A. Lee, Skjei), 26. Gaudreau (Hayes), 37. Dvorak (Gaudreau), 39. Trouba, 43. Gaudreau (Hayes), 48. A. Lee (Eichel, Hanifin). Rozhodčí: Hribik (ČR), Wehrli (Švýc.) - Malmqvist (Švéd.), Suominen (Fin.). Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. Diváci: 13.267.

Slovensko: J. Hudáček - Trška, Čerešňák, Mikuš, Gernát, Sersen, Čajkovský - Miklík, Bližňák, Haščák - Kudrna, Cingel, Hrnka - Dravecký, L. Hudáček, Skalický - Suja, Zigo, Šťastný - Matoušek. Trenér: Zdeno Cíger.

USA: Howard - DeKeyser, Trouba, C. Murphy, Hanifin, McAvoy, Skjei, T. van Riemsdyk - A. Lee, Eichel, Keller - Nelson, D. Larkin, Schmaltz - Bjugstad, Hayes, Gaudreau - Compher, Dvorak, Copp - Greenway. Trenér: Jeff Blashill.

Dánsko - Švédsko 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 50. Madsen (Ehlers), 56. M. Lauridsen (Ehlers, Regin) - 3. J. Lundqvist (Krüger, Eriksson Ek), 36. W. Nylander (J. Klingberg, Lindberg), 40. W. Nylander (Bäckström), 58. Bäckström (J. Klingberg, W. Nylander). Rozhodčí: Reneau (USA), Piechaczek - Kohlmüller (oba Něm.), Šefčík (SR). Vyloučení: 2:6. Využití: 0:1. Diváci: 10.314.

Sestavy:

Dánsko: Soerensen - N. B. Jensen, J. B. Jensen, M. Lauridsen, Kristensen, Lassen, O. Lauridsen, Bruggisser - Ehlers, Regin, Madsen - Storm, Jakobsen, Hardt - Poulsen, Green, Christensen - Bau Hansen, Aagaard, Russell. Trenér: Jan Karlsson.

Švédsko: H. Lundqvist - Stralman, Hedman, Ekman-Larsson, Brodin, J. Klingberg, Edler, Holm - E. Lindholm, V. Rask, Landeskog - Lindberg, Bäckström, W. Nylander - Everberg, Karlsson, Söderberg - Krüger, J. Lundqvist, Eriksson Ek. Trenér: Rikard Grönborg.

Tabulka:

1. USA 6 5 0 0 1 26:11 15 2. Rusko 5 4 1 0 0 27:5 14 3. Švédsko 6 4 0 1 1 25:11 13 4. Lotyšsko 5 3 0 0 2 11:9 9 5. Německo 6 2 1 1 2 16:20 9 6. Dánsko 6 0 2 0 4 11:22 4 7. Slovensko 6 0 1 2 3 10:24 4 8. Itálie 6 0 0 1 5 6:30 1