Kolín nad Rýnem - Hokejisté Ruska vyhráli i svůj třetí zápas základní skupiny A světového šampionátu, když v Kolíně nad Rýnem porazili Němce 6:3. Domácí tým tak po úvodní výhře 2:1 nad USA podruhé za sebou prohrál. Sborná na ledě jasně kralovala, po druhé třetině vedla 5:0. Dva góly dali Vadim Šipačov a Nikita Kučerov, čtyřmi asistencemi se před dosud nejvyšší návštěvou turnaje (18.734 diváků) blýskl další útočník Artěmij Panarin.

Rusům hodně pomohl nástup do utkání, když už po 64 sekundách skóroval zblízka nikým nekrytý Šipačov. Rieder mohl vyrovnat, ale nedal. V polovině 14. minuty skončil zápas pro dva hráče: Hager nešetrně podkopl Mozjakina, jenž spadl z výšky nekontrolovaně na záda, a byl vyloučen do konce utkání. Ruský kapitán se však zvedl jen velmi ztěžka a rovněž on zamířil do kabin.

"Bylo tam dnes pár nešťastných momentů a Mozjakinovo zranění je pro nás samozřejmě nepříjemnost. Nemyslím si ale, že Němci jsou nějak zákeřným týmem. Je to hokej," uvedl s nadhledem ruský forvard Nikita Gusev.

Pětiminutové oslabení na straně Německa zkrátil menší trest mstitele Plotnikova, ale i během tříminutové hry pět na čtyři stihli skórovat opět Šipačov, který procedil puk pod rukou Greisse, a i samotný Plotnikov, který tečoval puk těsně před strážcem branky domácích.

Zkraje druhé třetiny odešel do kabiny zraněný Rieder. Ve 27. minutě Plotnikov nezamířil ve velké šanci přesně a zhatil tak koncovku povedené individuální Tkačovovy akce. Ve 32. minutě sborná zvýraznila vedení, když Panarin v další přesilovce střelou nejprve vyřadil ze hry bránícího Plachtu a vzápětí našel Guseva, který do odkryté branky zvýšil už na 4:0.

"Nechali jsme se párkrát zbytečně vyloučit, soupeř to zužitkoval a už jsme se z toho nedokázali vzpamatovat. Máme tři body ze tří utkání proti opravdu silným týmům. Když hrajete proti takovým celkům, za něž hrají lepší hokejisté, hodně se naučíte. Dobře víme, že si některé z chyb, co jsme udělali, nemůžeme už v dalších utkáních dovolit," řekl kouč Němců Marco Sturm.

Jen pár vteřin nato se Gusev dostal do úniku, zkusil zakončit mezi betony, Greiss je však sklapl k sobě včas. Ve 36. minutě se ve zcela totožné situaci ocitl Kučerov, a jako kdyby chtěl o rok staršímu spoluhráči ukázat, jak si v takovou chvíli počínat - Greisse překonal parádním bekhendovým blafákem.

Třetí dějství nabídlo za rozhodnutého výsledku bezstarostný hokej, při němž Rusové značně polevili a Němci toho dokázali využít. Ve 46. minutě se prosadil dorážející Macek. Pak Gogulla v přesilovce mezi kruhy tečoval Ehrhoffovo nahození a snížil na 2:5. Kučerov se následně prosadil dorážkou a skóre uzavřel 50 sekund před závěrečnou sirénou Tiffels.

"Ve třetí třetině jsme posbírali pár zbytečných vyloučení, což soupeři dalo více prostoru na ledě a ten toho využil. Hrajeme ale zatím docela dobrý hokej, tak snad si to užívají i fanoušci," uvedl Kučerov, jehož tým stihl za tři odehraná utkání nastřílet již 18 branek.

Německo - Rusko 3:6 (0:3, 0:2, 3:1)

Branky a nahrávky: 46. Macek (Müller, D. Seidenberg), 49. Gogulla (Ehrhoff, Kahun), 60. Tiffels (Kink, D. Seidenberg) - 2. Šipačov (Dadonov, Panarin), 18. Šipačov (Gusev, Panarin), 19. Plotnikov (Provorov, Antipin), 32. Gusev (Panarin, Bělov), 36. Kučerov, 52. Kučerov (Panarin). Rozhodčí: Salonen (Fin.), Gouin - Vanoosten (oba Kan.), Suchánek (ČR). Vyloučení: 2:6, navíc Hager (Německo) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:3. Diváci: 18.734.

Sestavy:

Německo: Greiss - Müller, D. Seidenberg, Ehrhoff, Abeltshauser, Hördler, Reul, Krueger - Macek, Kahun, Rieder - Ehliz, Tiffels, Reimer - Gogulla, Hager, Schütz - Y. Seidenberg, Fauser, Kink - Plachta. Trenér: Marco Sturm.

Rusko: Vasilevskij - Gavrikov, Kiselevič, Antipin, Bělov, Provorov, Mironov, Zub - Tělegin, Andronov, Barabanov - Panarin, Šipačov, Dadonov - Kučerov, Namestnikov, Gusev - Mozjakin, Tkačov, Plotnikov. Trenér: Oleg Znarok.

Američané proti Švédsku třikrát dotáhli manko a vyhráli 4:3

Hokejisté USA porazili na mistrovství světa v základní skupině A 4:3 Švédsko, které přitom v utkání třikrát vedlo. Druhou výhru na turnaji si nakonec připsali Američané díky gólu J.T. Comphera z 52. minuty. Dvakrát skórovali v dresu vítězů Johnny Gaudreau a Švéd Elias Lindholm.

První třetina přinesla pětigólovou přestřelku, kterou odstartoval už ve třetí minutě v přesilovce přesnou ranou Lindholm. Jenže soupeř přispěchal s bleskovou odpovědí, když už za 67 sekund vyrovnal Keller, autor hattricku v nedělním utkání s Dány (7:2). Gólman Howard si pak pomohl maskou při Brodinově ráně, velkou možnost promarnil Nylander.

Festival zahozených švédských příležitostí prodloužil Krüger, ale ve 14. minutě už korunoval tlak Seveřanů gólem na 2:1 opět Lindholm. V 19. minutě našlápl Gaudreau a překonal Fastha. Američané si vyrovnaného stavu užili tentokrát pouhých 35 sekund - Hedman mohutně napřáhl a Howard neměl šanci zareagovat.

Na konci 23. minuty znovu ukázal svou šikovnost a chladnokrevnost v zakončení Gaudreau a bylo to 3:3. Možnost vrátit vedení na švédskou stranu měl Hedman, ale brankostroj se na dlouhé minuty zasekl. Nepohnul s ním ani ve 45. minutě ve velké šanci Rask a po něm v přesilovce Lindholm, jenž měl na holi hattrick.

V 52. minutě trošku nečekaně udeřili Američané. Stačilo k tomu nahození od modré čáry, které jemně tečoval clonící Compher. Vzápětí hráli Švédové přesilovku, ale závěr zápasu vůbec nezvládli. V 56. minutě vyslal prudkou střelu Stralman, v cestě do sítě jí zabránilo koleno obránce Murphyho.

Současně byl vyloučen jako první Švéd v utkání Söderberg, navíc nedlouho poté fauloval Edler a Američané hráli 49 sekund pět na tři. Pátý gól sice nepřidali, ale pak přišel další zbytečný faul od Lindholma a Švédsko neuspělo ani v power play.

USA - Švédsko 4:3 (2:3, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Keller (Eichel, Trouba), 19. Gaudreau (D. Larkin), 23. Gaudreau (Eichel, Lee), 52. Compher (C. Murphy, D. Larkin) - 3. E. Lindholm (Stralman), 14. E. Lindholm (Ekman-Larsson), 19. Hedman (Nordström, C. Klingberg). Rozhodčí: Kubuš (SR), Stricker - Kaderli (oba Švýc.), Sormunen (Fin.). Vyloučení: 6:3. Využití: 0:1. Diváci: 18.398.

Sestavy:

USA: Howard - C. Murphy, Hanifin, DeKeyser, Trouba, T. van Riemsdyk, McAvoy, Brickley - Lee, Eichel, Gaudreau - Nelson, D. Larkin, Schmaltz - Keller, Dvorak, Bjugstad - Bjork, Copp, Compher - Greenway. Trenér: Jeff Blashill.

Švédsko: Fasth - Stralman, Hedman, Ekman-Larsson, Brodin, J. Klingberg, Edler - E. Lindholm, V. Rask, Landeskog - Söderberg, Krüger, Omark - Karlsson, W. Nylander, Eriksson Ek - C. Klingberg, J. Lundqvist, Nordström. Trenér: Rikard Grönborg.