Kodaň - Hokejisté Ruska ani ve třetím zápase na mistrovství světa v Kodani neinkasovali. Olympijští vítězové z Pchjongčchangu deklasovali Bělorusko 6:0 a vedou tabulku skupiny A o skóre před Švédskem. Tým "Tre Kronor" dnes porazil Francii 4:0 a ještě nezaváhal.

Dvěma góly a asistencí se na očekávané výhře favorita podílel kapitán Pavel Dacjuk, čisté konto tentokrát udržel Igor Šesťorkin.

Sborná po jednoznačných výhrách 7:0 nad Francií a Rakouskem začala hodně vlažně a trochu nečekaně si nevytvořila v úvodu žádný tlak. Přesto se Rusové dostali v 6. minutě do vedení, když otevřel skóre svou první brankou na turnaji kapitán Dacjuk.

V 18. minutě trefil Kaprizov horní tyč, ale pak přišly šance Běloruska. V závěru první třetiny orazítkoval brankovou konstrukci Šarangovič a stejný hráč se do velké šance dostal i ve 23. minutě. Brankář Šesťorkin ale jeho příležitost zlikvidoval.

"První třetina byla pro nás asi nejtěžší na turnaji. Bělorusové hráli dobře a bylo důležité, že jsme nedostali gól," řekl útočník Kirill Kaprizov.

Rusové přežili zvýšenou aktivitu soupeře a sami udeřili. Barabanov nejprve připravil gól pro Šalunova a poté jeho akci zakončil třetí brankou Kablukov. O osudu zápasu tak bylo rozhodnuto. Trusa, již třetího gólmana, kterého Bělorusko na turnaji nasadilo, poté překonali ještě podruhé Dacjuk a ve třetí části Mamin a Kaprizov.

"Snažíme se z naší hry odstranit zbytečné chyby a musíme v tom pokračovat i nadále. Myslím, že dnes jich bylo opět méně, ale hlavní je, že jsme vyhráli," řekl Dacjuk.

Dalším soupeřem ruských hokejistů bude až ve čtvrtek česká reprezentace, která ještě předtím nastoupí v úterý proti Švýcarsku. "Všichni víme, že nejdůležitější zápasy nás teprve čekají," dodal Kaprizov, který na turnaji nasbíral již šest bodů za čtyři branky a dvě asistence.

"Nejsme zklamaní, že jsme tentokrát nedali sedm branek. Hráli jsme proti dobrému týmu a výsledek 6:0 není špatný," pousmál se útočník Maxim Šalunov.

Švédové potřetí na MS vyhráli, Francii porazili 4:0

Švédům se ideálně vydařil začátek, do vedení se dostali již po 24 sekundách hry, kdy otevřel skóre po souhře elitní formace Seveřanů Rakell. Další gól vstřelil favorit hned v první přesilové hře, kdy překonal brankáře Quemenera kapitán Backlund, který tečoval střílenou přihrávku Petterssona.

"Rychlý gól nám pomohl, ale více jsme se uklidnili až po druhém. Turnaj bude ale ještě dlouhý a my si z dnešního zápasu musíme odnést to pozitivní. Francouzi moc šancí neměli, a když se do nějaké dostali, skvěle nás podržel brankář," řekl útočník Rickard Rakell.

Švédové měli střeleckou převahu, vytvářeli si šance, další gól však přidali až ve druhé třetině, kdy se prosadil obránce Ekman-Larsson. Své příležitosti měli i Francouzi, brankář Nilsson, jenž dostal šanci místo Hellberga, byl ale pozorný.

Druhou polovinu utkání poznamenala řada šarvátek, které pramenily i ze sporného momentu před třetím gólem, kdy Adam Larsson tvrdě atakoval Leclerca.

"Doufám, že zákrok bude přezkoumaný a přijde za něj dodatečný trest. Náš hráč jej odnesl krvavým zraněním," řekl kouč Francie Dave Henderson. Larsson však věří, že se nic takového nestane. "Myslím si, že to byl čistý zákrok a pokud by přišel trest, byl bych překvapený," uvedl švédský obránce.

V přesilové hře uzavřel skóre devatenáctiletý talent Pettersson, který letos startoval i na juniorském světovém šampionátu.

Skupina A (Kodaň):

Rusko - Bělorusko 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 6. Dacjuk (Dadonov), 26. Šalunov (Barabanov, Kablukov), 30. Kablukov (Barabanov, Trjamkin), 40. Dacjuk (Chafizullin, Šalunov), 46. Mamin (Zajcev), 48. Kaprizov (Dacjuk, Dadonov). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Sjöqvist (Švéd.) - Lhotský (ČR), McCrank (Kan.). Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 6360.

Rusko: Šesťorkin - Kiselevič, Gavrikov, Zajcev, Něstěrov, Chafizullin, Trjamkin, Jakovlev - Michejev, Andronov, Mamin - Dadonov, Dacjuk, Kaprizov - Bučněvič, Anisimov, Grigorenko - Šalunov, Kablukov, Barabanov. Trenér: Ilja Vorobjov.

Bělorusko: Trus - Lisovec, Chenkel, Korobov, Vorobej, Děnisov, Djukov, Falkovskij, Ustiněnko - Pavlovič, Kovyršin, Suško - Matěruchin, Kitarov, Drozd - Linglet, Šarangovič, Platt - Děmkov, Razvadovskij, Gavrus. Trenér: Dave Lewis.

Švédsko - Francie 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Rakell (A. Larsson, Janmark), 6. Backlund (Pettersson, Lindholm), 28. Ekman-Larsson (A. Larsson, Kempe), 56. Pettersson (Klingberg, Ekman-Larsson). Rozhodčí: Hribik (ČR), Wehrli (Švýc.) - Šefčík (SR), Suominen (Fin.). Vyloučení: 6:12. Využití: 2:0. Diváci: 7218.

Švédsko: Nilsson - A. Larsson, Ekman-Larsson, Klingberg, Lindholm, Wikstrand, Gustafsson - Rakell, Zibanejad, Janmark - Pettersson, Backlund, Nyquist - Andersson, Kempe, Everberg - Pääjärvi, J. Larsson, de La Rose. Trenér: Rikard Grönborg.

Francie: Quemener - Gallet, Manavian, Chakiachvili, Hecquefeuille, Raux, Thiry - Fleury, S. Da Costa, Rech - T. Da Costa, Guttig, Treille - Claireaux, Texier, Douay - Perret, Ritz, Leclerc - Bouvet. Trenér: Dave Henderson.

1. Rusko 3 3 0 0 0 20:0 9 2. Švédsko 3 3 0 0 0 12:2 9 3. Švýcarsko 2 1 1 0 0 5:2 5 4. Francie 3 1 0 0 2 6:13 3 5. ČR 2 0 1 0 1 5:5 2 6. Slovensko 2 0 0 1 1 2:5 1 7. Rakousko 2 0 0 1 1 2:10 1 8. Bělorusko 3 0 0 0 3 2:17 0