Kodaň - Hokejisté Ruska deklasovali ve svém druhém zápase na mistrovství světa v Kodani Rakousko 7:0 a na turnaji ještě neinkasovali. Úřadující olympijští vítězové a obhájci bronzu z loňského šampionátu duel s nováčkem elitní divize bez problémů ovládli, dva góly vstřelil Michail Grigorenko, o čisté konto se podělili Vitalij Košečkin a Igor Šesťorkin. Češi v odpoledním utkání skupiny A prohráli se Švédskem 2:3. Gólově se prosadili v přesilovkách Filip Hronek a Tomáš Hyka. Slovensko večer podlehlo Švýcarům 0:2 a připsalo si druhou prohru, čisté konto udržel švýcarský gólman Reto Berra.

Je to výborný začátek turnaje. Celý tým oba zápasy odehrál dobře a nepolevili jsme až do konce. Vítězství je fajn, ale na druhou stranu by bylo trochu směšné, kdybychom ztratili body s týmem, jako je Rakousko," řekl útočník Jevgenij Dadonov.

Sborná v pátek jednoznačně přehrála Francii 7:0 a ani s dalším soupeřem neměla problémy. I přes pozvolný úvod si Rusové v první třetině vypracovali v rozmezí necelých čtyř minut tříbrankové vedení. Svěřenci trenéra Ilji Vorobjova se prosazovali individuálně i kombinačně.

"Ze začátku jsme s nimi měli trochu problémy. Hráli dobře a my jsme se nemohli dostat z našeho pásma. Pak jsme ale dali pár gólů, trochu změnili svou hru a mohli hrát více v útoku," řekl útočník Arťom Anisimov, který v zápase nasbíral dva body za gól a asistenci.

V druhé části to chvílemi vypadalo, že hráči Ruska šetří síly na další zápasy, přesto přidali další góly. Podruhé se mezi střelce zapsal Grigorenko, zakončení do odkryté branky připravil pro Kaprizova kapitán Dacjuk a premiérový gól na turnaji dal Mamin.

Košečkin měl sice více zákroků než proti Francii, kdy musel zlikvidovat jen deset střel, žádné složité situace ale řešit nemusel. Ve třetí třetině jej nahradil Šesťorkin, který ale také nekapituloval a připsal si jen čtyři zákroky. Naopak rakouský gólman Madlener dostal ještě gól po samostatné akci obránce Michejeva.

"Rusové mají dobrý tým a pro nás je zajímavá zkušenost nastupovat proti takovým hráčům a vidět, jaké je to být nejlepší na světě. Samozřejmě, že bychom s nimi rádi sehráli vyrovnanější zápas, ale myslím si, že jsme se taky něco naučili," řekl útočník Brian Lebler.

Hokejisté Švýcarska poprvé udolali na MS Slovensko, vyhráli 2:0

Hokejisté Švýcarska porazili Slovensko 2:0 a mají po dvou zápasech pět bodů v tabulce skupiny A. Čistým kontem přispěl k první výhře Švýcarů nad Slováky na světových šampionátech brankář Reto Berra. Na obou gólech se podíleli Mirco Müller a Tristan Scherwey.

Oba týmy odehrály své vstupní zápasy do turnaje v sobotu, Švýcaři však měli o pár hodin více času na regeneraci a možná i proto byli v úvodu aktivnější. Brankář Čiliak ale stejně jako proti Česku chytal výtečně. Přesto kapituloval jako první, ve 12. minutě jej překonal Scherwey, který tečoval Diazovu střelu od modré čáry.

Na začátku druhé třetiny Švýcaři zvýšili, poté co se prosadili dokonce v oslabení. Slováci špatně obsadili hráče a Scherwey našel zcela volného Müllera, který nezaváhal.

A o tři minuty mohlo být pro Čiliaka a spol. ještě hůře. Diaz opět dotlačil puk za brankovou čáru, ale rozhodčí předtím chybně předčasně přerušil hru. Slováci poté přežili téměř minutové dvojnásobné oslabení a snížit mohli Nagy či Skalický, Berra ale předvedl dva skvělé zákroky.

Gólman Anaheimu nakonec čisté konto udržel a připsal si celkem 25 zákroků. Zatímco Švýcarsko, které bude v úterý večer třetím soupeřem českého výběru na šampionátu, oslavili na turnaji druhé vítězství, Slováci podruhé prohráli.

Skupina A (Kodaň):

Rusko - Rakousko 7:0 (3:0, 3:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Grigorenko, 12. Anisimov (Bučněvič), 14. Barabanov (Michejev, Jakovlev), 24. Grigorenko (Anisimov), 30. Kaprizov (Dacjuk, Dadonov), 38. Mamin (Kaprizov), 54. Michejev. Rozhodčí: Mayer (USA), Wehrli (Švýc.) - Lhotský (ČR), Šefčík (SR). Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 9502.

Rusko: Košečkin (41. Šesťorkin) - Kiselevič, Gavrikov, Zajcev, Něstěrov, Chafizullin, Trjamkin, Jakovlev - Šalunov, Andronov, Mamin - Dadonov, Dacjuk, Kaprizov - Bučněvič, Anisimov, Grigorenko - Michejev, Kablukov, Barabanov. Trenér: Ilja Vorobjov.

Rakousko: Madlener - Schumnig, Unterweger, Ulmer, Heinrich, Schlacher, Viveiros, Peter, Altmann - Schneider, Hundertpfund, Ganahl - Hofer, Komarek, Lebler - Woger, Rauchenwald, Zwerger - Spannring, Obrist. Trenér: Roger Bader.

ČR - Švédsko 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 34. Hronek (Červenka, Hyka), 56. Hyka (Faksa) - 5. Rakell (Janmark, H. Lindholm), 8. Janmark (Rakell), 44. Zibanejad (Rakell). Rozhodčí: Lemelin (Rak.), Olenin (Rus.) - Fluri (Švýc.), Goljak (Běl.). Vyloučení: 5:6. Využití: 2:1. Diváci: 12.490.

ČR: Rittich - Gudas, Jordán, D. Sklenička, Moravčík, Šulák, Polášek, Hronek - Hyka, Faksa, Červenka - Nestrašil, Plekanec, Jaškin - Řepík, Horák, D. Kubalík - Chytil, Kousal. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Václav Prospal a Jaroslav Špaček.

Švédsko: Hellberg - A. Larsson, Ekman-Larsson, J. Klingberg, H. Lindholm, Wikstrand, E. Gustafsson - Rakell, Zibanejad, Janmark - E. Pettersson, Backlund, Nyquist - Pääjärvi, J. Larsson, J. de La Rose - L. Andersson, Kempe, Everberg. Trenér: Rikard Grönborg a Johan Garpelöv.

Slovensko - Švýcarsko 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 12. Scherwey (Diaz, Müller), 21. Müller (Scherwey). Rozhodčí: Gouin (Kan.), Hribik (ČR) - Lazarev (Rus.), Malmqvist (Švéd.). Vyloučení: 3:2. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 10.915.

Slovensko: Čiliak - Čajkovský, Sekera, Ďaloga, Graňák, Jaroš, Jánošík, Fehérváry - Jurčo, Krištof, Nagy - Bakoš, J. Mikúš, Haščák - Svitana, Buc, Bondra - Skalický, Marcinko, Cingel. Trenér: Craig Ramsay.

Švýcarsko: Berra - Diaz, Müller, Untersander, Kukan, Fora, Frick, Genazzi - Rod, Haas, Scherwey - Niederreiter, Corvi, Hofmann - Riat, Vermin, Moser - Baltisberger, Schäppi. Trenér: Patrick Fischer.

Tabulka:

1. Rusko 2 2 0 0 0 14:0 6 2. Švédsko 2 2 0 0 0 8:2 6 3. Švýcarsko 2 1 1 0 0 5:2 5 4. Francie 2 1 0 0 1 6:9 3 5. ČR 2 0 1 0 1 5:5 2 6. Slovensko 2 0 0 1 1 2:5 1 7. Rakousko 2 0 0 1 1 2:10 1 8. Bělorusko 2 0 0 0 2 2:11 0