Hokejisté Lotyšska porazili v utkání základní skupiny A mistrovství světa Dánsko 3:0. Zápasem v Kolíně nad Rýnem vstoupily oba týmy do turnaje. Bezbrankovým skóre pohnul ve druhé třetině Gints Meija, v závěrečné dvacetiminutovce potvrdil výhru Lotyšů dvěma trefami Miks Indrašis. Čisté konto vychytal Elvis Merzlikins.

Úvodní aktivitu Lotyšů přibrzdilo vyloučení Cibulskise. Merzlikins ale svůj tým podržel, když pokryl pokus Ehlerse. Ve 12. minutě se do dobré příležitosti prodral Rihards Bukarts, gólmana Dahma však překonat nedokázal. Dánové byli během první části výrazně střelecky aktivnější (18:7), jenže naráželi na Merzlikinse, jenž v 17. minutě předvedl skvělý zákrok při ráně Markuse Lauridsena.

Jako první změnil skóre Meija, který se ve 24. minutě prosadil úspěšnou dorážkou po vlastní střele. Poté zažehnal nebezpečí při přečíslení Lotyšů dobrým obranným zákrokem Ehlers. Dánská hvězda pak následně sama měla šance na druhé straně kluziště, ale Merzlikins byl pozorný. Neuspěl ani Roberts Bukarts.

Lotyšsku vyšel nástup do třetího dějství, když po 108 vteřinách od návratu ze šaten zvýšil na 2:0 nechytatelnou ranou pod horní tyč po pěkné kombinaci Indrašis. Aagaard a Jakobsen mohli ještě vrátit Seveřany do hry, ale pak už měli Lotyši zápas pevně v rukou a výhru zvýraznili ještě třetí trefou v přesilovce pět na tři.

Lotyšsko - Dánsko 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 24. Meija (A. Kulda), 42. Indrašis (Sprukts, Rih. Bukarts), 53. Indrašis (Rob. Bukarts, Balinskis). Rozhodčí: Öhlund (Švéd.), Stricker - Kaderli (oba Švýc.), Suchánek (ČR). Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. Diváci: 13.453.

Sestavy:

Lotyšsko: Merzlikins - Sotnieks, A. Kulda, Cibulskis, Galvinš, Freibergs, Balinskis - Skvorcovs, Girgensons, Keninš - Daugavinš, Džerinš, Rob. Bukarts - Indrašis, Sprukts, Rih. Bukarts - Meija, Blugers, Bičevskis. Trenér: Bob Hartley.

Dánsko: Dahm - N. B. Jensen, J. B. Jensen, M. Lauridsen, Kristensen, Lassen, O. Lauridsen, Bruggisser - Ehlers, Regin, Hardt - Storm, Jakobsen, Christensen - Russell, Green, Madsen - Bau Hansen, Aagaard, Poulsen - Meyer. Trenér: Jan Karlsson.

Slováci začali hokejové MS výhrou nad Italy 3:2 v prodloužení

Slovenští hokejisté vydřeli na úvod na mistrovství světa vítězství nad Itálií 3:2 v prodloužení. V utkání skupiny A v Kolíně nad Rýnem skórovali jako první, ale v čase 58:56 odvrátil jejich porážku při power play Libor Hudáček. V 63. minutě pak rozhodl plzeňský obránce Peter Čerešňák.

Slováci, kteří nemají žádnou posilu ze zámoří, začali potvrzovat roli favorita na konci sedmé minuty. Do vedení je poslal Miklík, jenž byl v pravou chvíli na správném místě a pohodlně doklepl puk do odkryté branky.

Od slovenského týmu to však bylo na dlouho všechno. Italové mohli záhy vyrovnat, ale gólman Július Hudáček zachránil těsný náskok proti Frankovi. Slováci do poloviny zápasu promarnili tři přesilovky a Italové jakoby si naplno uvědomili soupeřovu zranitelnost.

Ve 33. minutě sice ještě neuspěl Insam, ale ve 36. minutě si precizně poradil s těžkou dorážkou do vzduchu vyraženého kotouče Morini a bylo vyrovnáno. Před druhou pauzou mohl vrátit Slovákům vedení v početní výhodě Sersen, avšak brankář Andrea Bernard byl proti.

Ve 43. minutě promarnil velkou možnost Scandella, ale nemusel smutnit dlouho, neboť pár vteřin nato se zapsal do listiny střelců Frigo. Dlouho se zdálo, že půjde o vítěznou trefu, která by Slovensku značně zkomplikovala plány na postup do čtvrtfinále.

Minutu a půl před vypršením základní hrací doby zamířil Július Hudáček na střídačku a Slováci to zkusili se šesti hráči v poli. Krátce poté si vybrali ještě oddechový čas a porada se jim vyplatila - dorážející Libor Hudáček z velkého úhlu s pomocí gólmana vyrovnal.

Už v úvodu prodloužení mohl v úniku rozhodnout lídr italské ofenzivy Scandella, ale nedal. V čase 62:45 pak zajistil slovenskému výběru druhý bod Čerešňák.

Slovensko - Itálie 3:2 v prodloužení (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Miklík (Jánošík, Čerešňák), 59. L. Hudáček (Miklík, Sersen), 63. Čerešňák (Bližňák, Skokan) - 36. Morini (Frigo), 43. Frigo (Scandella). Rozhodčí: Gouin (Kan.), Jeřábek (ČR) - Leermakers (Niz.), Otmachov (Rus.). Vyloučení: 1:4. Bez využití. Diváci: 12.229.

Sestavy:

Slovensko: J. Hudáček - Sersen, Čajkovský, Jánošík, Čerešňák, Mikuš, Gernát, Šedivý, Trška - Skokan, L. Hudáček, Dravecký - Miklík, Bližňák, Haščák - Kudrna, Cingel, Hrnka - Šťastný, Suja, Skalický. Trenér: Zdeno Cíger.

Itálie: And. Bernard - T. Larkin, Zanatta, Hofer, Helfer, Egger, Marchetti, Miglioranzi, Glira - Scandella, Morini, Frigo - Insam, Ant. Bernard, Traversa - D. Kostner, Andergassen, S. Kostner - Lambacher, Goi, Frank. Trenér: Stephan Mair.