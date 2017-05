Kolín nad Rýnem - Hokejisté USA porazili na mistrovství světa v přímém souboji o prvenství Rusko 5:3 a ovládli skupinu A. Švédové skončili třetí, k lepšímu umístění jim nepomohla ani výhra nad Slovenskem 4:2. Postoupili i Němci, kteří v dramatickém přímém souboji o čtvrtfinále porazili Lotyše až na nájezdy.

Němci vydřeli proti Lotyšům čtvrtfinále MS, v něm vyzvou Kanadu

Hokejisté Německa si na domácím mistrovství světa, které pořádají společně s Francií, zahrají vyřazovací boje. Jako poslední tým si účast ve čtvrtečním čtvrtfinále, v němž se utkají s obhájci titulu Kanaďany, zajistili díky výhře 4:3 po samostatných nájezdech v přímém souboji o postupovou příčku s Lotyšskem. Němci přitom zachránili zápas v power play v čase 59:27, kdy vyrovnal Felix Schütz. Nájezdy pak rozhodl další útočník Frederik Tiffels.

Příznivý výsledek pro Německo rozhodl také o tom, že čeští hokejisté sehrají čtvrtfinálový duel v dosavadním působišti v Paříži a nebudou za ním muset cestovat do Kolína nad Rýnem.

Němci v úvodu nevyužili dvě početní výhody, i když v té druhé pálil nebezpečně Ehliz. Tentýž hráč zkusil štěstí i ve 13. minutě, jeho pokus však Merzlikins zneškodnil maskou. Za hosty, kteří stihli v první části pouhé čtyři rány mezi tyče oproti 19 domácím pokusům, odpověděl Sprukts, jenže minul. Těsně před přestávkou se třemi zákroky v krátkém sledu blýskl Merzlikins a bezbrankové skóre se nezměnilo.

Po velkých příležitostech na obou stranách v první polovině druhé třetiny, při nichž zářili dobře chytající gólmani, šli Němci v 32. minutě do trháku. Nejprve otevřel v přesilovce skóre bekhendovou dorážkou Wolf a už o 27 sekund později zvýšil obránce Dennis Seidenberg. Jenže Lotyši měli ke kapitulaci daleko a ve 32. minutě snížil Skvorcovs.

Ba co víc, Lotyšsko posléze dokonalo velký obrat z 0:2 na 3:2 góly Spruktse a Džerinše, který úspěšně tečoval nahození od modré čáry při početní výhodě v čase 56:08. Jenže zápas Lotyši do postupového konce nedovedli. Obrovské drama tímto okamžikem vlastně teprve začalo. V končící 58. minutě musel na trestnou lavici Kulda, Němci po necelé minutě sáhli ke hře bez gólmana a po obrovském závaru dorazil puk zblízka Schütz.

Prodloužení ve třech hráčích na obou stranách dávalo hodně prostoru k akci na rozhodující trefu. Přesto přišla jediná velká příležitost, kterou měl Girgensons, jeho pokus o bekhendový blafák ale vykryl Grubauer levým betonem. A Němce udržel ve hře až do nájezdů i vteřinu před koncem, kdy ostře vypálil od modré čáry Galvinš.

Nájezdy začínali Lotyši. Indrašis neuspěl, stejně si pak vedli i Kahun, Daugavinš a Draisaitl. Roberts Bukarts byl blízko, ale Lotyšům dnes nebylo přáno - trefil břevno. Tiffels pak střelou mezi betony rozjásal německou střídačku i většinu zaplněného hlediště.

Švédové porazili Slovensko 4:2 a utkají se ve čtvrtfinále se Švýcarskem

Hokejisté Slovenska zakončili neúspěšné vystoupení na mistrovství světa v Kolíně nad Rýnem porážkou se Švédskem 2:4. Seveřané se dostali v tabulce skupiny A na druhou příčku, ale uhájí ji jen v případě, že Američané nezískají v odpoledním duelu s Ruskem ani bod. Slováci si v sedmi utkáních připsali jen čtyři body a skončili až na 14. místě, což je jejich nejhorší umístění za 22 let v elitní kategorii po rozdělení Československa.

Švédové mohli prohrávat po šanci Miklíka, jenže ten nepřekonal Henrika Lundqvista. "Henrik je jedním z nejlepších gólmanů na světě. Měli jsme pár šancí ke skórování, zejména v první třetině, ale neproměnili jsme je. Především kvůli němu," řekl slovenský kapitán Vladimír Dravecký.

Vzápětí Švédové gólově udeřili, když znovu prokázal šikovné ruce Nylander a zblízka zavěsil pod horní tyčku. Brankář Lundvist se pak vyznamenal proti Kudrnovi, místo vyrovnání Slováků si v 9. minutě dojel od zadního hrazení odraženou střelu Ekman-Larsson a přidal zblízka druhý gól. Kudrnovi pak znovu sebral radost pozorný Lundqvist.

"Henrik byl v první třetině skvělý. Nasbírali jsme tam pár stupidních vyloučení a zbytečně si tak vše komplikovali, ale postupem času jsme v utkání hráli lépe a lépe, z čehož máme dobrý pocit," uvedl útočník vítězů Joel Eriksson Ek.

Zkraje prostředního dějství přišel kuriózně již třetí trest v utkání pro hráčskou lavici Švédska. Hned po jeho skončení fauloval Lindholm, výběr Tre kronor sice ubránil i toto oslabení, ale šest vteřin po Lindholmově návratu na led snížil Matoušek.

Švédové však rychle odpověděli, když se záhy po vhazování prosadil Everberg a vyhnal Hudáčka z branky. Poprvé na turnaji tak šel do akce Janus, ještě v minulé sezoně gólman Litvínova. V polovině utkání našel Nylander skvěle Bäckströma, který z úhlu zamířil pouze do tyče odkryté branky. Zvýšit mohl Joel Lundqvist, ale stavem 3:1 nepohnul.

Po 94 vteřinách závěrečné třetiny se dostal do úniku útočník Sparty Kudrna a překonal Henrika Lundqvista. Janus pak pochytal šance Švédů, ale vyrovnání se tým kouče Zdena Cígera nedočkal. Výsledek zpečetil 32 sekund před koncem při power play do prázdné branky Karlsson.

Švédové si sice zajistili přesvědčivě postup ze skupiny do vyřazovacích bojů, ale jejich výkony nebyly tak oslnivé, jak se s ohledem na sílu kádru očekávalo. A dobře vědí, že musejí přidat. "Pokud chceme v play off dojít daleko, je potřeba udělat ještě několik kroků k lepším výkonům," přitakal Eriksson Ek.

"Tři body jsou tři body, ale nejsme spokojení s tím, jak jsme hráli. Musíme hrát lépe s pukem a zároveň hrát také o něco rychleji. Těšíme se na to, že tyto věci v play off zlepšíme," dodal forvard Niklas Bäckström.

USA porazili na MS Rusko 5:3 a vyhráli skupinu A

Hokejistům USA vyšel přímý souboj o prvenství v základní skupině A. V Kolíně nad Rýnem porazili Rusko 5:3, přestože v utkání třikrát prohrávali. Rozhodl útočník Anders Lee v přesilovce na konci 53. minuty. Po dvou gólech dali ruský forvard Nikita Gusev a v dresu vítězů Kevin Hayes. Pro sbornou šlo o první porážku na turnaji, dosud ztratila jediný bod.

Pokud Finové neporazí ve skupině B v základní hrací době Kanadu, budou soupeřem Američanů ve čtvrtfinále, zatímco sborná vyzve český tým.

"Je to velké vítězství. Je mimořádné vyhrát a díky tomu opanovat i celou skupinu. Je to jeden z cílů, co jsme si stanovili před turnajem. Tím dalším je hrát dobře v bojích o medaile. Je to skvělá výhra i proto, neboť si myslím, že jsme dnes jako tým vyrostli. Byl to od nás výborný výkon," prohlásil útočník Američanů Johnny Gaudreau.

První třetina měla velmi překvapivý průběh. Rusové v ní stihli dostat pět dvouminutových trestů a i proto ji prohráli na střely mezi tyče drtivým poměrem 3:16. Jenže Vasilevskij odolával, při Bjugstadově zakončení mu pomohla tyč a o jediný gól do první přestávky se tak postarali paradoxně Rusové, když ve 13. minutě ujel Gusev a překonal Howarda. Ten se poté vyznamenal při Těleginově šanci.

Gólová smršť přišla v druhém dějství. Američané nejprve dohrávali přesilovku, v níž nejprve Vasilevskij zneškodnil dobře mířenou Gaudreauovu ránu, ale jen chvilku poté inkasoval z Hayesovy hole. Puk tak na šampionátu lovil ze sítě po dlouhých 141 minutách a 50 vteřinách.

Sborná byla v porovnání s úvodní dvacetiminutovkou mnohem aktivnější a po inkasované brance přišly během rychlého hokeje její velké chvíle. Namestnikov napálil tyč, v polovině 28. minuty už ale vrátil Rusku vedení Bělov.

Gólman Howard se poté vyznamenal proti Andronovovi a Plotnikovovi, Larkin tak mohl střelou z mezikruží vyrovnat na 2:2. Jenže Američané pak ztratili kotouč v útočném pásmu při vlastním oslabení a nezachytili ruský kontr, na jehož konci byl při přečíslení tří na jednoho Gusev. Gólová přetahovaná pokračovala a zblízka opět dorovnal skóre neobsazený Hayes.

Ve 44. minutě napřáhl Copp a rozezvučel brankovou konstrukci, na což reagoval po chvilce stejným způsobem Orlov. Jenže pak se provinil proti pravidlům Kuzněcov a sbornou to přišlo draho, neboť už po 11 sekundách využil přesilovku Lee po nabídce od Gaudreaua. Panarin ze sóla neuspěl, Rusové tak sáhli k power play, v níž definitivně rozhodl Nelson, který si v utkání připsal i dvě asistence.

"Bylo to těžké, protože jsme strávili spoustu času v oslabení," připomněl Gusev osm ruských trestů. "Nevytvořili jsme si dostatek šancí. A proto ani nemohu být šťastný za své góly, když jsme nevyhráli. Američané jsou rychlí a hráli dobře, po celý zápas nás dobře presovali," uznal Gusev.

Skupina A (Kolín nad Rýnem):

Švédsko - Slovensko 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 5. W. Nylander (Bäckström, J. Klingberg), 9. Ekman-Larsson (Everberg, W. Karlsson), 26. Everberg (W. Karlsson), 60. W. Karlsson (Edler) - 25. Matoušek (Skalický, Zigo), 42. Kudrna (Cingel). Rozhodčí: Jeřábek (ČR), Odinš (Lot.) - Kohlmüller (Něm.), Lazarev (Rus.). Vyloučení: 4:2. Bez využití. Diváci: 10.259.

Švédsko: H. Lundqvist - Stralman, Hedman, Ekman-Larsson, Brodin, J. Klingberg, Edler - E. Lindholm, V. Rask, Landeskog - Lindberg, Bäckström, W. Nylander - Everberg, Karlsson, Söderberg - Krüger, J. Lundqvist, Eriksson Ek - Nordström. Trenér: Rikard Grönborg.

Slovensko: J. Hudáček (26. Janus) - Sersen, Čajkovský, Jánošík, Čerešňák, Mikuš, Gernát, Šedivý - Miklík, L. Hudáček, Dravecký - Haščák, Bližňák, Šťastný - Kudrna, Cingel, Hrnka - Matoušek, Zigo, Skalický. Trenér: Zdeno Cíger.

Rusko - USA 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)

Branky a nahrávky: 13. Gusev (Kiselevič), 28. Bělov (Plotnikov, Andronov), 37. Gusev (Šipačov, Dadonov) - 21. Hayes (Nelson, Keller), 33. D. Larkin (Nelson), 38. Hayes (Gaudreau, Bjugstad), 53. A. Lee (Gaudreau, Eichel), 60. Nelson (D. Larkin). Rozhodčí: Salonen (Fin.), Stricker (Švýc.) - Lhotský (ČR), Malmqvist (Švéd.). Vyloučení: 8:4. Využití: 1:2. Diváci: 18.756.

Rusko: Vasilevskij - Gavrikov, Kiselevič, Antipin, Bělov, Provorov, Orlov, Zub - Tělegin, Andronov, Plotnikov - Gusev, Šipačov, Dadonov - Kučerov, Namestnikov, Panarin - Ničuškin, Kuzněcov, Barabanov - Tkačov. Trenér: Oleg Znarok.

USA: Howard - C. Murphy, Hanifin, DeKeyser, Trouba, McAvoy, Skjei, T. van Riemsdyk - A. Lee, Eichel, Keller - Nelson, D. Larkin, Schmaltz - Bjugstad, Hayes, Gaudreau - Compher, Dvorak, Copp. Trenér: Jeff Blashill.

Německo - Lotyšsko 4:3 po sam. nájezdech (0:0, 2:1, 1:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 32. D. Wolf (Ehrhoff, Reimer), 32. D. Seidenberg (Kink, Müller), 60. Schütz (Draisaitl), rozhodující sam. nájezd Tiffels - 39. Skvorcovs (Sotnieks), 49. Sprukts (Indrašis, Sotnieks), 57. Džerinš (Balinskis, Roberts Bukarts). Rozhodčí: Gouin (Kan.), Öhlund (Švéd.) - Ritter (USA), Šefčík (SR). Vyloučení: 3:4. Využití: 2:1. Diváci: 18.797.

Německo: Grubauer - Ehrhoff, Hördler, Reul, Müller, D. Seidenberg, Abeltshauser, Krueger - Plachta, Kahun, Kink - Fauser, Schütz, Tiffels - Hager, Draisaitl, D. Wolf - Reimer, Ehliz, Y. Seidenberg - Macek. Trenér: Marco Sturm.

Lotyšsko: Merzlikins - Sotnieks, A. Kulda, Cibulskis, Galvinš, Freibergs, Balinskis - Daugavinš, Džerinš, Roberts Bukarts - Indrašis, Sprukts, Rihards Bukarts - Skvorcovs, Girgensons, Keninš - Meija, Blugers, Bičevskis - Pavlovs. Trenér: Bob Hartley.

Konečná tabulka:

1. USA 7 6 0 0 1 31:14 18 2. Rusko 7 5 1 0 1 35:10 17 3. Švédsko 7 5 0 1 1 29:13 16 4. Německo 7 2 2 1 2 19:22 11 5. Lotyšsko 7 3 0 1 3 13:17 10 6. Dánsko 7 1 2 0 4 13:22 7 7. Slovensko 7 0 1 2 4 12:28 4 8. Itálie 7 0 0 1 6 6:32 1