Londýn - Fotbalisté Arsenalu v 19. kole anglické ligy porazili Crystal Palace 2:0 a v tabulce poskočili na třetí místo. Brankář Petr Čech k tomu přispěl druhým čistým kontem za sebou. Za výhrou Kanonýry nasměroval Olivier Giroud parádní trefou patičkou za hlavou zvanou škorpion.

Zatímco minulé čisté konto udržel Čech téměř bez námahy, tentokrát Arsenal podržel. Vytáhl se zejména v 60. minutě, kdy vyrazil hlavičku Bentekeho po rohovém kopu. Vychytal i Cabayeho a Townsenda.

"Dostali se k jednomu rohu a najednou měli během dvou minut tři střely. Pro mě bylo důležité udržet v zimě a dešti koncentraci, protože jsem toho v první půli moc řešit nemusel. Jsem rád, že jsem týmu pomohl k čistému kontu," uvedl pro svůj web Čech.

Udržel tak vítězství, které Arsenalu zajistil parádní střelou Giroud. Francouzský útočník si v 17. minutě nabíhal do vápna na centr z levé strany. Míč však přeběhl. A tak se alespoň zavěsil do vzduchu a trefil ho patičkou přes hlavu. A to tak ideálně, že se balon od břevna odrazil za brankovou čáru. Ihned se sociálními sítěmi začala linout diskuze, zda šlo o nejhezčí gól sezony.

"Měl jsem obrovské štěstí. Byla to jen náhoda," připustil Giroud. "Byla to jediná věc, kterou jsem se mohl pokusit udělat. Míč byl za mnou, tak jsem to mohl jen zkusit trefit patou a vyšlo to," radoval se.

"Máme teprve první den roku 2017 a tahle branka určitě bude aspirovat na Gól roku. Byl to opravdu unikátní a úžasný gól. Navíc bylo vidět, že to Olivier přesně takhle chtěl udělat. Nebylo to tak, že by ho balón trefil. Samozřejmě, že při takovém gólu potřebujete i trochu štěstí, ale byl opravdu krásný a moc důležitý," chválil spoluhráče Čech.

Byl to už o druhý gól kopem "škorpion" v Premier League za poslední týden. Povedlo se to i Henriku Mchitarjanovi z Manchesteru United v duelu se Sunderlandem 26. prosince.

Pojistku pod výhru Arsenalu přidal ještě krátce po změně stran Alex Iwobi, který se prosadil hlavou.

"Jsem rád, že jsme do Nového roku vykročili tím nejlepším způsobem. Po dvou porážkách jsme se potřebovali vrátit na vítěznou vlnu a teď se nám to podařilo: dva domácí zápasy, dvě výhry, navíc vzadu s nulou. Jen v tom musíme pokračovat. Máme jen 48 hodin na odpočinek, už v úterý hrajeme znovu," připomněl Čech zápas na půdě Bournemouthu.

O bod za Arsenalem je hlavní rival Tottenham, který porazil Watford na jeho hřišti 4:1 a vyhrál počtvrté za sebou. Po dvou gólech dali Harry Kane a Dele Alli. Čtyři branky nastřílel Tottenham na hřišti soupeře podruhé za sebou, což se mu povedlo poprvé od roku 1960.

Kane nastoupil ke 100. utkání v Premier League a jubileum oslavil ve velkém stylu. Ve 27. minutě dostal pas od Trippiera a z úhlu propálil vybíhajícího gólmana Gomese. O šest minut později znovu Trippier centroval a Kane v pádu dokázal usměrnit míč do sítě podruhé. Ještě do poločasu zvyšoval na 3:0 Alli.

Ve druhé půli pak neuběhla ani minuta, Kane vybojoval míč a naservíroval ho Allimu, který míč propasíroval mezi gólmanem a tyčí do branky. Watford už stihl v nastavení jen čestný úspěch, když Kabooul v poloze ležícího střelce doklepl míč do branky.

Výsledky 19. kola anglické fotbalové ligy

Watford - Tottenham 1:4 (90. Kaboul - 27. a 33. Kane, 41. a 46. Alli), Arsenal - Crystal Palace 2:0 (17. Giroud, 56. Iwobi).