Praha - Ekonomickou situaci v České republice hodnotí pozitivně 45 procent obyvatel. Opačný názor zastává 16 procent lidí. Vyplývá to z únorového průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Životní úroveň své domácnosti považuje za dobrou více než polovina Čechů.

Za dobrou označilo ekonomickou situaci v zemi 39 procent účastníků průzkumu. Podle dalších šesti procent je stav dokonce velmi dobrý. Naopak za špatnou považuje hospodářskou situaci země 14 procent respondentů a další dvě procenta ji hodnotila jako velmi špatnou. Zbytek dotázaných buď nevěděl, nebo volil odpověď "ani dobrá, ani špatná."

Oproti výsledkům lednového průzkumu nenastala v únoru podle CVVM žádná statisticky významná změna. Při meziročním srovnání už ale rozdíl patrný byl. Loni v únoru hodnotilo ekonomickou situaci Česka pozitivně 37 procent lidí, tedy o osm procentních bodů méně než letos.

Pokud jde o životní úroveň vlastní domácnosti, 45 procent dotázaných ji letos v únoru označilo za dobrou, a dalších devět procent za velmi dobrou. Za špatnou považuje životní úroveň své domácnosti 11 procent Čechů a dvě procenta volila odpověď "velmi špatná."

Také v tomto případě se výsledky od ledna významněji nelišily. Srovnatelné zastoupení názorů zaznamenali sociologové také před rokem.

Průzkum CVVM se konal v období od 3. do 15. února. Zapojilo se do něj 1119 osob ve věku od 15 let.