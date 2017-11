Praha - Pražský magistrát ukončil práce v centrální části Stromovky, kde stavebníci v posledních třech letech rekonstruovali vodní plochy, cesty a také vybudovali dva nové rybníky. Upravenou část parku oficiálně otevřely primátorka Adriana Krnáčová (ANO) a radní pro infrastrukturu Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice). Práce vyšly na 71,5 milionu korun, město musí ještě dořešit otázku laviček a košů, které by měly příští rok nahradit nové modely vzešlé z nedávné designerské soutěže.

Úpravy slavného parku v Bubenči začaly v roce 2015 opravami tří tehdy existujících rybníků a také rekonstrukcí historické Rudolfovy štoly, která je zásobuje vodou z Vltavy. I když je převýšení řeky a vodních ploch v řádu pouhých centimetrů, štola zvládá přivést rybníkům dostatek vody, a to i v důsledku podzemních vod, které se v oblasti nacházejí. Právě v těchto místech, kde býval velký Rudolfův rybník z 16. století, se propadla půda při stavbě tunelu Blanka.

Po opravách stávajících vodních ploch se magistrát rozhodl, že na neustále podmáčené louce v jejich blízkosti vybuduje dvě nové. Vznikla tak nová soustava rybníků. Ostrůvek v jednom z nich je s břehem propojen malým prámem, který je za příznivého počasí podle Plamínkové velmi oblíben u malých návštěvníků parku. V dalším z rybníků vznikl vodotrysk. I na nových vodních plochách se rychle zabydlelo vodní ptactvo, kromě kachen také například lysky.

Při pracích byly zrekonstruovány nebo nově vybudovány více než čtyři kilometry cest a město ke Stromovce nově připojilo 2,3 hektaru nevyužívané plochy přilehlého Výstaviště. "Šlo o největší investiční akci ve Stromovce za poslední desítky let a doufám, že nyní bude v centrální části parku Stromovka na dlouhé roky klid, protože žádná podobně veliká akce už nebude potřeba," uvedla Plamínková.

Podle Krnáčové bude chtít magistrát upravenou část parku co nejdříve osadit novým mobiliářem, který by měl postupně začít nahrazovat ten stávající po celé Praze. Nyní je hotový návrh a první lavičky a koše by mohly být vyrobeny v polovině příštího roku. "Budu se snažit domluvit, aby koše, které mají být osazeny zde ve Stromovce, byly o něco dřív, nejlépe už na jarní sezonu," uvedla primátorka. Do té doby bude na místě starý mobiliář, koše se budou teprve osazovat.

Magistrát po letech začal rekonstruovat také nedalekou budovu bývalé Šlechtovy restaurace, kam by se měl vrátit pohostinský provoz. Opravy za 123 milionů korun začaly v červnu a mají trvat 22 měsíců. Nedávno magistrát ve Stromovce také otevřel obnovené dětské hřiště s dětskými prvky, které před více než 50 lety vytvořili sochaři Olbram Zoubek a jeho žena Eva Kmentová.

Stromovka neboli Královská obora je největší a jeden z nejstarších parků v Praze. Založil ho zřejmě v roce 1268 král Přemysl Otakar II. jako loveckou oboru. Pro veřejnost byl poprvé otevřen v roce 1804.