Jablonec - Fotbalista Jan Chramosta by na dnešní 200. zápas v české lize nejraději zapomněl. Sedmadvacetiletý útočník při svém jubileu nechal ve dvou gólových šancích vyniknout brankáře Miloše Buchtu a Jablonec i kvůli tomu v duelu 24. kola doma s Olomoucí jen remizoval 0:0. Podle Chramosty si Severočeši jednoznačně zasloužili zvítězit.

"Škoda, mohl jsem jubilejní zápas oslavit. Takhle na něj nebudu vzpomínat v dobrém. Hráli jsme hodně náročně, sedíme v kabině, bolí nás to. Bohužel nás pánbůh neodměnil třemi body, které bychom si dnes zasloužili," řekl zklamaně Chramosta novinářům.

Jeho celek měl minimálně tři až čtyři gólové šance, zatímco hosté žádnou. "Skončilo to 0:0, protože útočníci jsou dřeváci. Viz dneska já, měl jsem šance, které měly skončit gólem. Tým na moje góly spoléhá, já jsem ho nepodržel, a proto jsme dneska nevyhráli," zlobil se na sebe Chramosta.

První gólovou šanci měl ve 14. minutě, ale stejně jako při sólu v nastavení úvodní půle ho vychytal famózní brankář Buchta. "Já bych ani neřekl, že to chtělo víc klidu. Gólman to dobře chytl. To první zázračně, to jsem ho nastřelil. Při tom druhém tam vystřelil ruku. Hodně mě to mrzí, že jsme tenhle zápas ztratili body," litovala zimní posila Jablonce z Mladé Boleslavi.

"Buchta byl jednoznačně muž zápasu. Nejen mně, ale i ostatním klukům vychytal dost šancí. Díky tomu, že ho měli, si hosté odvážejí bod," doplnil Chramosta, který měl stejně jako v jiných zápasech v hledišti dědu. "Bohužel jsem ho nepotěšil," dodal.

Jeho tým nevyužil šanci předstihnout soupeře v tabulce a zůstal za třetí Sigmou o bod zpět. "Jednoznačně zklamání, za průběh utkání je to pro nás ztráta dvou bodů. To jsem viděl i na hráčích Olomouce, kteří spadli a radovali se z bodu. To hovoří samo za sebe. Tabulka je hodně vyrovnaná. kdybychom dnes získali o dva body více, určitě by se nám lépe dýchalo," prohlásil Chramosta.