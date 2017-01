Praha - První kola náborů tisíců komparsistů pro připravovaný film režiséra Petra Jákla o vojevůdci Janu Žižkovi jsou hotová. Režisér pro svůj snímek hledá stovky dospělých bojovníků a bojovnic včetně dětských bojovníků s prakem. Velkofilm Jan Žižka, který podle plánů bude nejdražším projektem v historii české kinematografie, začne autor hororu Ghoul a thrilleru Kajínek natáčet letos na jaře v Česku s mezinárodním obsazením. ČTK o tom za tvůrce informoval Vít Rosenbaum.

"Jákl pracuje na finální podobě scénáře, v následujících dnech se rozeběhnou castingy na hlavní role," uvedl Rosenbaum.

Do finále jde i výběr a produkční zajištění lokací, kde se bude film natáčet. V konečném výběru jsou především místa v Jižních Čechách, jako například Zvíkov a jeho okolí, rodiště Jana Žižky Trocnov, Tábor či Boletice. Připravovaný film by mohl pomoci k obnově Žižkova dvorce v Trocnově na Českobudějovicku. Dvorec by po natočení filmu zůstal atrakcí v areálu Památníku Jana Žižky v Trocnově na Českobudějovicku, jehož vlastníkem je kraj.

Film Jan Žižka podpoří záštitou ministerstvo pro místní rozvoj. "Chceme využít nabízející se potenciál tímto způsobem propagovat Českou republiku v zahraničí a využít rostoucí poptávky po filmovém turismu, který již v mnoha zemích výrazně zvýšil přínos do státní kasy. Uvědomujeme si také možnost zvýšení zaměstnanosti v regionech, která s natáčením a následným turismem souvisí," uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Rozpočet filmu bude ve stovkách milionů korun. K dosud nejnákladnějším filmům ve střední Evropě patří koprodukční snímek Juraje Jakubiska Bathory, který měl rozpočet zhruba 328 milionů korun. V kinech ho zhlédlo 912.000 diváků.

Žižka byl námětem několika filmů. Nejznámější je husitská trilogie režiséra Otakara Vávry Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem, kde Žižku hrál Zdeněk Štěpánek. Žižka se objevil i ve snímku určeném spíše dětem Na Žižkově válečném voze, kde ho hrál Ilja Prachař, nebo v polském velkofilmu Křižáci. Postava Žižky byla už v němé vlastenecké fresce z roku 1919 Utrpením ke slávě.