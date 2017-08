Praha - Školní batoh i s pomůckami by podle doporučení odborníků ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ) neměl vážit více než deset až 15 procent váhy dítěte, prázdný pak do kilogramu. Aktovka by neměla být širší než ramena dítěte, horní část by s nimi měla být v linii a spodní by neměla sahat pod úroveň boků. Pokud je to možné, měly by si děti co nejvíc pomůcek nechávat ve škole.

Nošení přetížených školních tašek může podle ředitelky odboru hygieny dětí a mladistvých Hygienické stanice hlavního města Prahy Blanky Kučerové způsobovat bolesti zad a může být i jedním z důvodů vadného držení těla. "Rodiče by se měli zamyslet nejen nad brašnou, ale i jejím obsahem. I sebelepší brašna, pokud je přeplněná, může dítěti škodit," dodala.

Prázdná taška pro děti prvního stupně ZŠ nesmí podle platných norem vážit víc než 1,2 kilogramu, u dětí druhého stupně může být o 200 gramů těžší. Odborníci doporučují, aby plná nevážila víc než deset až 15 procent váhy dítěte. Například u nejmenších dětí mezi 18 až 22 kilogramy by plný batoh měl mít nejvýše 2,2 až 2,8 kilogramu.

"Pokud je dítě drobnější postavy nebo má vadné držení těla, případně je nuceno nosit každý den brašnu delší dobu, věnujte váze a obsahu brašny každodenní pozornost," uvádí SZÚ. Nejtěžší předměty by měly být v batohu co nejblíže zádům a obsah symetricky rozdělený na obě strany.

Aktovka by podle odborníků měla mít pevnější tvar i materiál a nepromokavé dno. Zadní stěnu doporučují vypolstrovanou a přizpůsobivou tvaru zad. Také popruhy jsou vhodnější vyztužené a alespoň čtyři centimetry široké a 70 centimetrů dlouhé. Zásadní je také jejich nastavení, především se nemají dotýkat krku dítěte. Příliš dlouhé popruhy s odstávající brašnou dítě kompenzuje předsunem hlavy nebo zvýšeným bederním prohnutím.

K bezpečnosti dítěte za dne přispívá výrazná barva batohu, za šera reflexní prvky. Měly by být alespoň 2,5 centimetru široké a našité nejen vzadu, ale i na bocích a popruzích.

Loňské šetření zahrnující více než 5000 dětí ukázalo, že 42 procent z nich má vadné držení těla. Zatímco mezi pětiletými nemá správné držení těla přibližně čtvrtina, u třináctiletých jde o více než polovinu dětí, později se opět podíl snižuje. "K prevenci poruch pohybového aparátu školáků by výrazně přispělo i každodenní jednoduché cvičení, které by kompenzovalo velkou zátěž dlouhodobého sezení v lavicích," uvedl dále SZÚ. Pravidelně sportující děti mají problémy méně často.

Nejvyšší doporučená hmotnost dětské školní brašny včetně pomůcek:

Hmotnost dítěte (v kilogramech) Hmotnost plné brašny (v kilogramech) 18 - 22 2,2 - 2,8 24 - 28 2,9 - 3,4 29 - 33 3,5 - 4,0 34 - 38 4,1 - 4,6 39 - 43 4,7 - 5,2 44 - 48 5,3 - 5,8 49 - 53 5,9 - 6,4 54 - 58 6,5 - 7,0

zdroj: SZÚ dle německých doporučení