Park City (USA) - Devatenáctiletý skokan na lyžích Viktor Polášek je juniorským mistrem světa. Závodník z Nového Města na Moravě navázal na šampionátu v Park City v Utahu na deset let staré zlato Romana Koudelky.

Polášek letos dokázal dvakrát bodovat v elitním Světovém poháru v polských střediscích Wisle a Zakopaném a formu prodal i na juniorském MS. Udržel vedení po prvním kole a za skoky dlouhé 97 a 96,5 metru dostal 263,2 bodu. O 2,6 bodu porazil Itala Alexe Insama, bronz získal Němec Constantin Schmid.

"Už v samotných trénincích jsem ukazoval solidní skoky, ale věděl jsem, že když se dobře posadím do nájezdu, tak skoky mohou být ještě lepší. Do prvního závodního skoku jsem šel s naprostou pohodou a skok jsem si chtěl užít. To se mi povedlo, dobře jsem se posadil a potom už to šlo vše samo," pochvaloval si Polášek v tiskové zprávě.

Protože ve finále nastupoval z pozice průběžného lídra jako poslední, cítil trochu nervozitu. "Do nájezdu jsem si ze začátku sedal křečovitě, ale po chvíli to opadlo a skok mi z hrany vyšel," dodal český skokan. V Park City ho ještě čeká závod družstev, na konci února pak bude startovat na mistrovství světa seniorů v Lahti.

Vloni se juniorským mistrem světa v klasickém lyžování stal sdruženář Tomáš Portyk. Mezi českými skokany dosáhl Polášek na individuální titul jako čtvrtý v pořadí po Pavlu Fízkovi (1977), Martinu Švagerkovi (1984) a Koudelkovi (2007).

Ve středu se v Utahu dařilo i dorostence Barboře Havlíčkové, jež v běhu na 5 km volně s intervalovým startem vybojovala 9. místo. "Závod byl těžký, je to asi dané i tím, jak je to vysoko. Navíc jsou tratě takové, že si člověk neodpočine, je to pořád nahoru a dolů, kopec se hned nezlomí a důležité byly právě ty přechody," popsala talentovaná lyžařka, která bude v juniorkách závodit ještě tři roky.