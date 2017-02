Sapporo (Japonsko) - Skokan na lyžích Roman Koudelka se pátým místem na Světovém poháru v Sapporu postaral o nejlepší český výsledek v sezoně. O vítězství se v Japonsku podělili Polák Maciej Kot a Slovinec Peter Prevc.

Dlouholetá česká jednička Koudelka zaznamenal nejlepší umístění od loňského března, kdy vyhrál závod ve Wisle. V tomto ročníku se mu dařilo nejvíce právě v tomto polském středisku, kde byl v lednu třináctý. Nejlepším českým výsledkem v sezoně bylo dosud osmé místo Vojtěcha Štursy z prosincového závodu v Engelbergu.

Sedmadvacetiletý Koudelka, jenž před dvěma lety v závodech v Sapporu obsadil první a třetí místo, byl dnes po prvním kole za skok dlouhý 131 metrů sedmý. V druhém kole sice tři metry ubral, ale dostal se před dva soupeře, kteří byli po úvodním skoku před ním. Na třetího Rakušana Stefana Krafta už Koudelka ztratil výrazných 27 bodů.

"Z umístění mám obrovskou radost, ale co se týče skoků, tak jsou tam obrovské rezervy," napsal ČTK Koudelka. V tréninku prý skáče ještě o dost lépe. "Do tréninkových výkonů to má hodně daleko. Ale před blížícím se mistrovstvím světa je to krok dopředu a z toho mám radost," uvedl k šampionátu v Lahti, který začne 22. února.

Vedení z prvního kola udržel Kot, na něhož se po druhém pokusu dotáhl Prevc. Pětadvacetiletý Polák si připsal první triumf v kariéře, loňský vítěz Světového poháru Prevc vyhrál poprvé v sezoně.

V čele průběžného pořadí zůstal dnes osmnáctý Polák Kamil Stoch, jehož náskok před druhým Danielem-Andrem Tandem z Norska se snížil na 91 bodů. Koudelka se posunul z průběžné jednatřicáté pozice na pětadvacátou a je nejlepším Čechem. V dnešním závodu bodoval z týmu sám, neboť 37. Jakub Janda a 48. Lukáš Hlava do druhého kola nepostoupili.

V neděli se v Sapporu skáče znovu.

SP ve skocích na lyžích v Sapporu:

1. Kot (Pol.) 260,2 b. (139+138 m) a P. Prevc (Slovin.) 260,2 (143+134), 3. Kraft (Rak.) 257,5 (137+139), 4. Wellinger (Něm.) 247,5 (139+130), 5. Koudelka (ČR) 230,6 (131+128), 6. Eisenbichler (Něm.) 223,8 (135+123,5), 7. Tande (Nor.) 221,3 (125,5+127), 8. Fettner (Rak.) 220,8 (126,5+130,5), 9. Ziobro 219,0 (127,5+126,5), 10. Žyla (oba Pol.) 214,6 (129+122), ...37. Janda 86,6 (119,5), 48. Hlava (oba ČR) 71,6 (108,5).

Průběžné pořadí SP (po 18 z 27 závodů): 1. Stoch 1080, 2. Tande 989, 3. Kraft 980, 4. D. Prevc (Slovin.) 867, 5. Kot 697, 6. Wellinger 628, ...25. Koudelka 120, 30. Štursa 88, 32. Janda 75, 43. Hlava 26, 46. Polášek a Vančura (všichni ČR) oba 18.