V Jaroměři na Náchodsku byl 21. března slavnostně otevřen nový most. Město za něj zaplatilo 27,2 milionu korun. Původní most pro pěší a cyklisty poškodila předloňská povodeň a bylo nutné jej strhnout. Nový most měří 60 metrů, váží 55 tun a tvarem připomíná páteř. ČTK/Taneček David