Praha - Škoda spojená se zásahy proti ptačí chřipce v chovech se zatím podle ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) pohybuje mezi sedmi a osmi miliony korun. Ministerstvo má v záloze 31 milionů, kdyby to na kompenzace nestačilo, je možné sáhnout do rozpočtové rezervy. Jurečka to řekl po zasedání kabinetu, na kterém vládní kolegy informoval o situaci kolem ptačí chřipky. Ptačí chřipka se v Česku objevila před dvěma týdny, do soboty veterináři utratili přes 13.000 ptáků. Druhé ohnisko ptačí chřipky bylo dnes potvrzeno v jižních Čechách. V jeho blízkosti se nacházejí chovy s desítkami tisíc kusů drůbeže. Sídlí zde i firma Vodňanské kuře.

Nákaza se v Česku objevila po deseti letech a je také v mnoha dalších evropských zemích. Jurečka poznamenal, že před deseti lety škody dosáhly 50 milionů korun, a apeloval na majitele vybitých kusů, aby se o náhradu přihlásili v určeném termínu, tedy do šesti týdnů od utracení drůbeže. Kvůli nákaze platí zákaz pořádání výstav ptáků, komerční chovatelé nesmějí ptactvo mít ve volném výběhu, jinak jim hrozí až dvoumilionová pokuta.

"Stát je připraven kompenzovat chovatelům náhrady škod spojené s ptačí chřipkou, ministr zemědělství dnes vládu informoval o aktuální situaci," uvedl v průběhu zasedání premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) na twitteru. Strakova akademie také na sociálních sítích ujistila, že stát je na zvládání nákazy dobře připraven.

V jižních Čechách je potvrzené druhé ohnisko ptačí chřipky

V chovu v Libějovicích na Strakonicku potvrdili veterináři druhé jihočeské ohnisko ptačí chřipky. Chovatel se stará o 130 ptáků, většinu z nich čeká likvidace, která se uskuteční v úterý, sdělil ČTK mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Pejchal. V malochovu jsou nosnice, vodní drůbež, holubi a papoušci. Výjimku před utracením by chovatel mohl dostat pro papoušky, kteří byli v uzavřeném chovu. První ohnisko choroby na jihu Čech potvrdili veterináři v minulém týdnu v Chotčinách u Tábora.

V blízkosti dnes potvrzeného ohniska se nacházejí chovy s desítkami tisíc kusů drůbeže. Sídlí zde mimo jiné i potravinářská společnost Vodňanské kuře. Její výrobu by to však nijak nemělo omezit. ČTK to řekl ředitel jihočeské krajské veterinární správy František Kouba. Veterináři dnes potvrdili druhé jihočeské ohnisko ptačí chřipky u chovatele, který se stará o 130 ptáků. Zhruba osm desítek z nich v úterý čeká likvidace.

V celé zemi je sedm ohnisek nemoci, do Česka zasahuje také ochranná a dozorová zóna od ohniska choroby z Polska. O víkendu také veterináři potvrdili nemoc u volně žijí labutě u Pražské tržnice v Praze 7. Nově se řeší také podezření na nákazu u další labutě nalezené u pražského Střeleckého ostrova.

Většina ohnisek v Česku je na jižní Moravě, jedno je i v Lázních Toušeň ve Středočeském kraji. Celkem v Česku veterináři dosud utratili přes 13.000 ptáků.