Kosmonosy (Mladoboleslavsko) - Škoda Auto loni zvýšila zisk po zdanění o 26,5 procenta na 31,8 miliardy korun. V eurech zisk vzrostl o 34 procenta. Tržby stouply o 17 procent na rekordních 407 miliard Kč. V eurech tržby vzrostly o 21 procent. Škoda to oznámila na výroční tiskové konferenci.

Celkově Škoda loni z prodeje vozů utržila 343 miliard korun, za dodávky komponent v rámci mateřského koncernu VW získala 34 miliard korun a za prodej dílů a příslušenství 21 miliard korun.

Automobilka dodala zákazníkům 1,2 milionu vozů, o 6,6 procenta víc než v roce 2016 a zároveň nejvíc v historii. Investice loni stouply o 34 procent na 733 milionů eur. V korunovém vyjádření automobilka investovala celkem 18,9 miliardy Kč. Největší část investic směřovala do produktových investic v souvislosti s náběhem nových modelů a agregátů. Na výzkum a vývoj nových produktů Společnost v roce 2017 vydala 15,4 miliardy Kč, tedy o 5,4 miliardy Kč více, než v roce 2016.

Rychlejší růst zisku proti tržbám podle člena představenstva pro finance Klause-Dietera Schürmanna souvisí s uvedením SUV modelů, tedy zejména Kodiaqu, a zároveň zlepšením na straně nákladů.

V příštích dvou letech uvede společnost na trh celkem 19 nových vozů, mezi nimi již v roce 2019 sériovou verzi studie crossoveru Škoda Vision X, která měla světovou premiéru na autosalonu v Ženevě. Celkem uvede pět elektrických modelů. Příští rok by to měl být plug-in hybrid Superb a elektrický Citigo a začne také výroba elektrických komponent pro ostatní koncernové značky. Elektrické SUV Vision E pak přijde v roce 2020.

"Také realizujeme největší investiční program v historii podniku. V příštích pěti letech investuje Škoda zhruba dvě miliardy eur do elektromobility a nových služeb souvisejících s mobilitou. V roce 2025 budeme mít deset elektrických modelů," uvedl předseda představenstva Bernhard Maier.

Žebříčku deseti nejúspěšnějších trhů vévodila v uplynulém roce opět Čína s růstem o 2,5 procenta na 325.000 prodaných vozů. Za ní následovalo Německo (173.300 vozů), Česká republika (95.000 vozů), Velká Británie (80.100 vozů), Polsko (66. 000 vozů), Rusko (62.300 vozů), Francie (27.300 vozů), Turecko (25.000 vozů), Itálie (24.700 vozů) a Rakousko (24.300 vozů).

Prodej nejmenšího modelu Citigo loni klesl o 8,8 procenta na 37.115 aut, prodej třetí generace Fabie rostl o 2,1 procenta na 206.499 vozů. Prodej Rapidu naopak poklesl o 0,6 procenta na 211.480 aut. Odbyt nejprodávanějšího modelu Octavia se snížil o 3,9 procenta na 418.767 vozů. Končící model Yeti si pořídilo 69.467 zákazníků, tedy meziročně o 27 procent méně. Na konci roku ho nahradil model Karoq, který si stihlo koupit 6335 zákazníků. Velké SUV Kodiaq si v prvním roce od zahájení výroby pořídilo 99.961 zákazníků. Prodej vlajkové lodi Superb se loni zvýšil o 8,7 procenta na 150.910 aut.

Vlastní kapitál v průběhu roku 2017 klesl o 20,1 miliardy Kč na 117,5 miliardy korun. Pokles plyne z rozhodnutí mateřského Volkswagenu o vyplacení dividendy z nerozdělených zisků minulých let ve výši 38,5 miliardy Kč.

Počet zaměstnanců Škody v ČR se loni zvýšil o 11,5 procenta na 31.626 lidí. Průměrný výdělek v dělnických profesích loni vzrostl o deset procent.

Škoda chce investovat stovky milionů do Mladé Boleslavi a okolí

Škoda Auto je připravena investovat do zatraktivnění mladoboleslavského regionu do roku 2020 stovky milionů korun. Prioritou je zvýšení kvality života, veřejných prostor nebo podpora vzdělávání. Novinářům to na tiskové konferenci řekl člen představenstva Škody Auto Bohdan Wojnar. Dodal, že chtějí investovat také do dopravní infrastruktury v regionu.

"Intenzivně jednáme s vládou ČR, lokálními municipalitami a podnikovými Odbory KOVO o sociálních tématech, chceme podporovat i zvýšení atraktivity města a regionu Mladá Boleslav," řekl Wojnar. Tým Škody Auto podle něj bude již dnes jednat se zástupci města o možných investicích.

Jako příklad uvedl Wojnar investice do úprav veřejných parků a dalšího veřejného prostoru. "Aby to nebylo jen město, které dá dobrou práci, dobré mzdy, ale aby tady opravdu byla opatření, aby tady stálo za to žít," řekl ČTK Wojnar.

Kromě vzhledu města chce Škoda investovat do dopravní infrastruktury v regionu. "Paralelně jednáme s vládou, jednáme i s krajem, abychom daleko víc prostřednictvím státu a regionu podpořili tento region v oblasti dopravní infrastruktury. Chceme nechat participovat všechny strany, tedy Škodu, město, stát, region," dodal Wojnar.

Škoda Auto v loňském roce investovala do svého rozvoje 733 milionů eur (zhruba 18,6 mld.Kč), tedy o 33,9 procenta více než v roce 2016. Náklady na vývoj činily v loňském roce 585 milionů eur (zhruba 14,9 mld.Kč), o 52 procent více než v roce 2016. Podle firmy tak jde o jasný důkaz, že se firma připravuje na nové období a rozvoj elektromobility.