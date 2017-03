Ženeva - Škoda Auto by mohla od vedení koncernu Volkswagen získat zakázku na vývoj zcela nové platformy, na základě které by vznikaly malé vozy pro rozvojové trhy, například pro Indii. Finální rozhodnutí o vývoji platformy označované jako A0 Entry by mělo padnout v nejbližší době. V rozhovoru s ČTK to na ženevském autosalonu potvrdil předseda představenstva Škody Auto Bernhard Maier.

A0 Entry je projekt, který Maier zmínil i na nedávném kolokviu s představiteli české vlády. Firmě by pomohl vytvořit několik set nových pracovních míst především v oblasti technického vývoje. "V nejbližší době sdělíme oficiální informace. Máme dobrý důvod se domnívat, že dostaneme (od vedení koncernu VW) pozitivní odpověď," uvedl.

Levnější malé vozy by měly koncernu Volkswagen pomoci uspět na specifickém indickém trhu i v dalších rozvojových zemích. Škoda již v segmentu A0 vyrábí model Fabia, který je ale pro rozvojové země příliš nákladný.

Firma loni investovala do rozšiřování svých výrobních kapacit okolo 500 milionů eur a zhruba půlmiliardu eur investuje i letos. V příštím roce by to pak mělo být o něco méně. Škoda se kvůli naplnění kapacit nebude vzdávat produkce pro sesterský Seat, pro který v Mladé Boleslavi a v Kvasinách vyrábí modely Toledo a Ateca. Podle Maiera jde o efektivní sdílení kapacit. "Škoda i Seat profitují z toho, že celý koncern Volkswagen má společné výrobní kapacity," podotkl.

Škoda letos podle Maiera představí celkem 11 nových modelů, z toho sedm představila ve světové premiéře v Ženevě. Do Ženevy přivezla nejvýkonnější Octavii RS 245, outdoorovou verzi Scout, dále Kodiaq Sportline a Scout, modernizovaný Rapid, Rapid Spaceback a Citigo. Na konci roku by měla přijít nová generace SUV Yeti, pravděpodobně ve více variantách. Příští měsíc na autosalonu v Šanghaji představí vůz, který podle Maiera ukáže další směřování značky. Podle neoficiálních informací by mohlo jít o elektromobil postavený na bázi nově vyvíjené platformy.

Příští rok by měla Škoda představit malý crossover pro čínský trh a zároveň uvažuje o jeho evropské verzi. Ta se ale zřejmě objeví až později. "Kvůli rekordnímu počtu uváděných nových vozů zatím nebyl dostatek času, abychom vůz pro Evropu přichystali ve zralé podobě. Navíc narážíme na kapacitní omezení v Evropě," dodal Maier.

Škoda v současnosti hledá nástupce šéfdesignéra Jozefa Kabaně, který se po osmi letech u značky rozhodl přejít k BMW. "S Jozefem Kabaněm jsme v uplynulých 18 měsících rozpracovali designovou strategii, jak budou v příštích letech vypadat interiér i exteriér našich vozů. Jeho nástupce intenzivně hledáme a na seznamu máme několik zajímavých osobností," uzavřel Maier.