Plzeň - Plzeňská firma Škoda Transportation vyhrála tendr na tramvaje pro polskou Varšavu za miliardy korun, který byl ale následně zrušen. Firma chce s městem o dodávce dále jednat. V tiskové zprávě to dnes oznámila mluvčí společnosti Lubomíra Černá. Podle Hospodářských novin by Varšavu 213 tramvají od Škody přišlo na 16,6 miliard korun, což je více než celkové loňské tržby Škody Transportation. Deník uvedl, že město tendr zrušilo, protože by na tramvaje nemělo peníze.

"I když jsme podali nejlepší nabídku a v tendru jsme byli vyhodnoceni jako vítěz, polská strana se jej rozhodla zrušit," sdělil ředitel dceřiné firmy Škody Transportation v Polsku Wojciech Grzonka.

Stále ale podle něj existuje šance na obnovení výběrového řízení, protože se někteří další účastníci tendru odvolali. "Jsme připraveni s magistrátem a dopravním podnikem jednat o vylepšení naší cenové nabídky, a to tak, aby Varšava mohla vyčerpat dotace z EU a obdržet tramvaje v rámci této dotační perspektivy," doplnil.

Škoda Transportation podle Grzonky v minulých letech dodala v Polsku zhruba 50 tramvají do Vratislavi a dlouhodobě spolupracuje s polskými firmami na dodávkách trolejbusů a elektrobusů.

Skupina Škoda Transportation vykázala loni meziroční pokles tržeb o 14 procent na 15,7 miliardy korun, ale téměř trojnásobný nárůst čistého zisku na 1,571 miliardy. S více než 5300 zaměstnanci je největší firmou zabývající se dopravním strojírenstvím ve střední a východní Evropě. Mezi hlavní aktivity patří především výroba tramvají, příměstských elektrických vlaků, lokomotiv, souprav metra, trolejbusů nebo elektrobusů.