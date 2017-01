Kvasiny (Rychnovsko) - Automobilka Škoda Auto v závodě Kvasiny na Rychnovsku do konce loňského roku v rámci projektu rozšíření závodu přijala 2600 zaměstnanců. Další lidi bude nabírat. Dnes závod vyrobil dvoumiliontý vůz. Stal se jím vůz modelové řady Kodiaq, kterou závod vyrábí od loňského října. ČTK o tom automobilka informovala v tiskové zprávě. Závod Kvasiny, jehož vznik spadá do roku 1934, v současné době vyrábí modely Yeti, Superb, Kodiaq a Seat Ateca a automobilka do něj investuje zhruba sedm miliard korun.

Kvůli zvyšování výroby závod od začátku ledna zavedl osmnáctisměnný provoz místo dosavadního patnáctisměnného. Pracovní týden v Kvasinách se tak rozrostl o tři sobotní směny a celkem se nový směnný systém dotkne přibližně 6800 zaměstnanců. V příštích letech má výrobní kapacita závodu vzrůst až na 280.000 vozů ročně, předloni výroba činila 142.000 vozů.

Kvasiny jsou pro automobilku důležitým závodem pro naplňování její růstové strategie do roku 2025. "V následujících letech bude roční objem výroby v tomto závodě dále narůstat. Za tímto účelem budeme do závodu výrazně investovat a vytvoříme z něj kompetenční centrum pro výrobu vozů kategorie SUV," uvedl člen představenstva pro výrobu a logistiku Michael Oeljeklaus.

Velký nárůst počtu zaměstnanců v Kvasinách přináší na Rychnovsku problémy v dopravě i bezpečnosti. Hejtmanství v závěru prosince oznámilo, že po ministerstvu vnitra bude chtít do regionu víc policistů. "Nejdůležitější je pro nás v tuto chvíli otázka bezpečnosti a dopravy, které se doplňují," uvedl hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

S českými policisty budou na pořádek v regionu nově dohlížet ve společných hlídkách i policisté z Polska. Významná část nových pracovníků závodu je totiž z Polska. Zaměstnání v Kvasinách ale našli i lidé z jiných zemí východní Evropy.

Kraj chce také dál podporovat speciální autobusové nebo železniční linky, které by vozily lidi do automobilky. Zatím kraj od 1. ledna do jízdních řádů zkušebně zavedl nové linky ze Dvora Králové nad Labem a Červeného Kostelce do Kvasin. Na financování jejich provozu se podílí Škoda Auto.

Stát a kraj rozvoj kvasinské zóny podporují investicemi do nové průmyslové zóny, silnic a další veřejné infrastruktury. Do roku 2022 by tyto investice mohly dosáhnout až tří miliard korun.